«Обеспечить национальную безопасность»: Россия оставила за собой право ответить США (ВИДЕО)

Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для обеспечения своей национальной безопасности, заявили в МИД в ответ на официальную ноту о приостановке соблюдения США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Вашингтон встал на путь окончательного слома этого соглашения и нанёс «сокрушительный удар» по всей системе контроля над вооружениями.

Ранее Путин заявил о приостановке участия Москвы в ДРСМД, после чего в США допустили возможность возвращения к договору.

Москва оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для обеспечения своей национальной безопасности в свете приостановки Вашингтоном соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Такое заявление сделали в российском МИД, комментируя поступившую во внешнеполитическое ведомство официальную ноту Госдепартамента США.

«В условиях новых угроз, создаваемых Вашингтоном, мы, разумеется, будем вынуждены предпринять всё необходимое в целях обеспечения своей национальной безопасности. Россия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки, производства и развёртывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — сообщили в МИД.

В распространённом заявлении отмечается, что в субботу, 2 февраля, Соединённые Штаты официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре РСМД от 1987 года и начале процедуры выхода из него.

При этом американская сторона объявила, что «более не считает себя связанной обязательствами по данному документу, то есть может открыто приступить к разработке, производству и развёртыванию запрещённых соглашением вооружений».

Во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что Вашингтон, к которому у Москвы и без того накопилось много вопросов о соблюдении ДРСМД, «встал на путь его окончательного слома и тем самым нанёс очередной сокрушительный удар по всей кропотливо создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями».

«Данный шаг, безусловно, будет иметь тяжёлые и далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности, в первую очередь в Европе. Ответственность за это целиком и полностью ложится на США», — подчеркнули в МИД.

При этом в ведомстве отметили, что в России сделали максимум возможного для спасения ДРСМД и, проявляя добрую волю, «пошли на беспрецедентные меры транспарентности, выходящие за рамки требований данного соглашения».

«Однако все наши усилия были проигнорированы или заблокированы со стороны США, давно взявших курс на разрушение ДРСМД, чтобы избавиться от ограничений по наращиванию своего ракетного потенциала», — заявили в МИД.

В заключение во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Москва готова к содержательному диалогу по вопросам поддержания стратегической стабильности в том случае, если в Вашингтоне «всё же пересмотрят свою деструктивную линию и вернутся к соблюдению ДРСМД».

«Наш ответ будет зеркальным»

Напомним, что днём 2 февраля президент России Владимир Путин официально заявил о приостановке участия Москвы в ДРСМД в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Об этом глава государства рассказал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, — и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, и НИОКР, и опытно-конструкторскими работами, — и мы будем делать то же самое», — сказал российский лидер.

Как отметил глава государства, несмотря на задачу разработать новое оружие, Россия не должна «втягиваться в затратную гонку вооружений».

При этом Шойгу заявил, что Минобороны сможет выделить средства на разработку ракет в рамках уже действующего госзаказа на 2019 год.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия не будет размешать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США.

В Госдепе в ответ на заявление Путина допустили, что США рассмотрят возвращение к ДРСМД в том случае, если в течение полугода Москва «вернётся к соблюдению» соглашения.

«США сохраняют за собой право отозвать своё уведомление о выходе из договора до конца этого шестимесячного периода, и мы были бы готовы рассмотреть этот вопрос, если Россия вернётся к полному и поддающемуся проверке соблюдению (договора. — прим. ред.)», — приводит РИА Новости слова представителя Госдепа.

В американском ведомстве добавили, что «при отсутствии такого изменения в поведении России… решение о выходе из договора останется в силе и договор прекратит своё действие».

Власти США могли испугаться ответных действий России по вопросу о ДРСМД, предположил в беседе с RT политолог Александр Асафов. По его мнению, у американской стороны могло появиться осознание того, что речь идёт не об одностороннем процессе.

«Дональд Трамп привык выходить из договоров, находясь в сильной позиции, когда те, с кем он разрывает отношения, не могут ему ничем ответить. Очевидно, его испугало, что Россия готова разрабатывать ответные меры и защищать свой суверенитет вне договора», — сказал эксперт.

По его словам, поспешная попытка Соединённых Штатов затормозить процесс показывает, что «они не ожидали такой реакции от России, ответ которой оказался, по сути, асимметричным». Это вызвало реакцию, близкую к панике, продолжает политолог.

«По-другому сложно объяснить подобную реакцию США на сегодняшние события.

Я думаю, что желание Соединённых Штатов замедлить происходящее очевидно, но оно не сработает, поскольку ситуация не может быть подвешена ещё раз, — предположил Асафов. — К американцам приходит осознание, и, возможно, через какое-то время мы увидим коррекцию их позиции».

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Сергей Гусаров, Анна Лушникова