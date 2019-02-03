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Митинги в Венесуэле 02.02.2009

16:24. 3 февраля 2019 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:


Фото с вчерашних митингов за и против Мадуро.

За Мадуро



























Против Мадуро






















"Гуманитарная помощь" для Венесуэлы от организации поучаствовавшей в почти всех удачных или неудачных государственных переворотах инспирированных США за последние десятилетия.

По итогам вчерашних митингов, Мадуро объявил, что Боливарианская милиция будет включена в состав вооруженных сил и при необходимости, будет использована для отражения угрозы империалистической интервенции.

Плюс большое интервью посла Венесуэлы в России, где он рассказывает о ситуации в стране.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4750638.html

Метки: венесуэла, империализм, мадуро, Митинги, протесты, США, фотографии
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