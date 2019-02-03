Митинги в Венесуэле 02.02.2009

Фото с вчерашних митингов за и против Мадуро."Гуманитарная помощь" для Венесуэлы от организации поучаствовавшей в почти всех удачных или неудачных государственных переворотах инспирированных США за последние десятилетия.По итогам вчерашних митингов, Мадуро объявил, что Боливарианская милиция будет включена в состав вооруженных сил и при необходимости, будет использована для отражения угрозы империалистической интервенции.Плюс большое интервью посла Венесуэлы в России, где он рассказывает о ситуации в стране.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4750638.html