“Красная волна” в Западной Бенгалии

Вчера в Индии прошел огромный митинг местной коммунистической партии, который стал одним из крупнейших митингов в истории Индии вообще.В СМИ он уже получил название "Красная волна". Люди собрались выступить против нарастающего неравенства, обнищания населения, тотальной коррупции и империалистической агрессии против Венесуэлы.Ниже, то что действительно выглядит как очень большой митинг.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4751548.html