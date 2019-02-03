“Красная волна” в Западной Бенгалии
22:59. 3 февраля 2019 Просмотров - 145 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Вчера в Индии прошел огромный митинг местной коммунистической партии, который стал одним из крупнейших митингов в истории Индии вообще.
В СМИ он уже получил название "Красная волна". Люди собрались выступить против нарастающего неравенства, обнищания населения, тотальной коррупции и империалистической агрессии против Венесуэлы.
Ниже, то что действительно выглядит как очень большой митинг.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4751548.html
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Смешны наивные, которые думают, что те, кто их ограбил и захватил власть, так просто всё это отдадут. Виг вам вам! Как сказал поэт: “лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой!” Другого не бывает!