Кино про танки. Попытка №3
06:18. 3 февраля 2019 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Посмотрел очередной отечественный танковый блокбастер "Т-34".
За последний год уже 3-й, после лент "Танки" и "Несокрушимый". Тема ныне весьма модная, в свете популярности (хотя и пошедшей на спад) танковых аркад вроде World of Tanks и War Thunder.
У знакомых мнения по поводу "Т-34" разделились – одни доказывали, что фильм хороший, другие, что очень плохой. Поэтому старался рецензий не читать и не смотреть, чтобы не иметь какого-то предубеждения перед просмотром.
По итогам просмотра фильм оставил странные впечатления. Где-то до середины вполне себе неплохое развлекательное кино, особенно первый бой за деревню Нефедово бодро смотрелся, хотя уже там градус нереалистичности был весьма высок, ясно давая понять, что кино нацелено не на формат серьезных военных драм, а именно на развлекательный формат, что конечно не возбраняется – есть и такой поджанр в фильмах о ВОВ, в том числе и в советском кинематографе. Заклепочники при виде допущений представленных в фильме как правило негодуют.
Также фильм очевидно проигрывает по содержанию своему предшественнику – фильму "Жаворонок" https://lytkin-pavel.livejournal.com/1007872.html Но даже по рекламной кампании фильма было видна, что авторы и не пытались конкурировать с "Жаворонком" на ниве идей и смыслов, а сосредоточились на развлекательном контенте, на который упирали в промо-материалах и трейлере.
Но после середины фильм начинает пробуксовывать благодаря ненужной любовной линии (которая так до самого конца и останется инородным телом в картине), а затем дополняется набором невероятно-развлекательных ситуаций в антураже Великой Отечественной Войны с огромным кол-вом допущений на тему "глупых-глупых немцев", которыми грешили и некоторые советские фильмы о войне, разбавленной противостоянием танковых командиров в духе противостояния снайперов в известной поделке "Враг у ворот". Поэтому реализма тут ждать не стоит, как и фанатичного внимания к деталям, что порождает целый ряд косяков заметных любому человеку мало-мальски знакомому с периодом ВОВ дальше учебника истории.
Осталось ощущение, что могло быть намного лучше, если бы авторы выдержали более серьезный и реалистичный тон ленты, а не скатились в фантастический боевик по мотивами, хотя это уже вещь конечно субъективная и такой малосерьезный формат кому-то зашел, особенно если вы фанат "Танчиков" с "бодрого танкового рубилова", где экипаж Т-34-85 с "фиолетовой статкой" и выкрученным до максимума ВБР воюет против "красных 40% раков под пивас". С этой точки зрения фильм конечно на голову выше "Несокрушимого" и тем более ужасающего опуса про немецких мотоциклистов и белговардейцев преследующих Т-34 по довоенному СССР. Тут действительно есть "бодрое танковое рубилово" с лихими поворотами, уворотами, переразярдками, рикошетами и т.п. антуражем, где "Пантерам" и "Пазикам" не завезли "сербоголды", а патент Кислого был против них.
Какой-то антисоветчины в фильме практически нет, что соответствует нынешним трендам на умолчание, вместо поливания помоями (последние, как показала практика, совсем плохо продаются). Разве что в конце воткнули немного религиозной пропаганды, что также является характерной приметой времени связанной с попытками приватизации ВОВ под другие идеологические задачи, когда в победу атеистического государства над обладателями пряжек "С нами бог" стремятся дежурно (как при Брежневе про роль партии) вставлять намеки и рефрены на тему "победы благодаря богу". Если опустить политическое содержание, то для многих и это уже достижение после десятилетий "Штрафбатов" и "Утомленных солнцем", что ныне является одним из критериев при оценке любого фильма о войне – сперва смотрят, нагадил ли автор на историю СССР и ВОВ – если да, то сразу определяется, что фильм дерьмо, а автор мудак.
Если нет или почти нет, то уже возможны варианты. Не велико достижение, но такие нынче критерии, когда простое отсутствие кучи пахучей субстанции на историю ВОВ ставят в заслугу, как бы задавая совсем невысокую планку отделяющую плохое кино от хорошего. Хотя само по себе отсутствие антисоветских помоев с "кровавой гэбней", "сукамиособистами", "одновинтовкойнатроих" – это лишь одно из составляющих, которое может свидетельствовать о том, хорошее ли получилось кино. Это не должно считаться достижением которое оправдывает все остальное (сюжет, диалоги, актерскую игру, спецэффекты и т.д.), а должно быть нормой. В остальном же фильм весьма стерильный. Ничего плохого или хорошего про советскую власть вы тут не услышите, также как не увидите "зловещей тени ГУЛАГа" и "победы вопреки".
Показались странными диалоги построенные на череде пословиц, поговорок и не смешных гэгов. Одно дело, когда они разбавляют текст, но когда из них зачастую составлены диалоги, это выглядело предельно странно. И если бы они были смешными…
За весь фильм улыбнула лишь сцена с заправщиком, который убрал флажок со свастикой, но и ее заспойлерили в трейлере. В общем, юмористический компонент в данном развлекательном продукте субъективно оказался завален, а часть диалогов выглядела прямо скажем странно, с поправкой на попытки показать многонациональный характер Красной Армии.
Спецэффекты в фильме достаточно неплохие, хотя в некоторых местах уж слишком компьютерные, как будто смотришь новый CGI для обновления к продукции WG или Гайдзинов. С этой точки зрения, высокого уровня картинки, у нас уже вполне научились достигать.Уже упомянутый бой за Нефедово вполне на нормально сделан с точки зрения визуала – можете сами сравнить с "Яростью" или современными китайскими фильмами про войну (не беря в расчет те глупости, которые там творятся).
"Ярость"
"Операция Красное море".
"Т-34"
Музыка на удивление была неплохой + звуки внутри танка были вполне ничего. В целом, с технической точки зрения фильм показался лучше, чем с содержательной.
В сравнении с лентами "Танки" и "Несокрушимый", "Т-34" получился наиболее смотрибельным, с наименьшим числом ситуаций "рука-лицо" от происходящего на экране.
До уровня серьезных лент о войне он конечно не дотянул (да и не претендовал он собственно), но как развлекательное кино сгодится для разового просмотра. Про иные фильмы порой даже этого сказать нельзя.
С учетом того, что фильм окупился в прокате, можно ожидать продолжения потока "фильмов про танки". Следующий вроде будет про БТ-7.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4750021.html