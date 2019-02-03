Как возродить Русь? Иван Ворнцов и Олег Бажин. Часть 2
Русское ЕДИНСТВО. Возрождение Руси
Авторы-сказители – Иван Воронцов и Олег Бажин
Часть 1 – https://youtu.be/D8_JIP3hxH8
В эфире будут рассмотрены следующие темы:
1. Индивидуализм и разрозненность.
2. Как жили наши предки. В чем была их сила.
3. Как нам действовать сейчас.
4. Основные принципы объединения общества на данный момент.
5. Как найти “достаток”.
6. Где взять “справедливость”?
7. Как помочь нашим детям.
8. Организация народных культурных центров.
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Русь возродится только через СВОЁ Копное право, применительно к современным условиям, а не через те жульнические механизмы, которые навязаны извне модернизированным рабовладельческим строем – демократией… СССР по отдельным положениям похож на Копное право… Но только лишь – по отдельным… При Копном праве к власти придут ТОЛЬКО представители коренных народов, которых люди знают ЛИЧНО, которые своим трудом и своей жизнью подтвердили право руководить страной, при нём будут трудиться ВСЕ члены общества, запретится всё низменное и пошлое, на первый план выйдут труженики, создающие материальные ценности, а не жлоб-рабовладелец, красующийся на фоне банков и машин… Представители пришлых – те, у кого есть свои страны за нашими границами, смогут трудиться на госслужбе лишь на 8-10 ролях… Вон – в Китае, – евреев и англичан ВООБЩЕ не принимают на госслужбу… И тогда страну будут уважать и брать с неё пример, а не бояться и клеветать на неё…