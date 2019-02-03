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Как возродить Русь? Иван Ворнцов и Олег Бажин. Часть 1

10:03. 3 февраля 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Русское ЕДИНСТВО. Возрождение Руси

Авторы-сказители – Иван Воронцов и Олег Бажин
Часть 2 – https://youtu.be/tL8PZIRk6A4




В эфире будут рассмотрены следующие темы:

1. Индивидуализм и разрозненность.
2. Как жили наши предки. В чем была их сила.
3. Как нам действовать сейчас.
4. Основные принципы объединения общества на данный момент.
5. Как найти “достаток”.
6. Где взять “справедливость”?
7. Как помочь нашим детям.
8. Организация народных культурных центров.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D8_JIP3hxH8

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