Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

Инструкция 1945 года солдата США для общения с красноармейцем

16:36. 3 февраля 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

За что американцы уважают советского солдата?

Вашему вниманию предлагается инструкция 1945 года, которая рассказывает солдатам США о красноармейцах и учит общаться с ними. Что солдаты США должны были знать о красноармейцах? Что они едят, как выглядят и как себя ведут? За что их можно уважать? Могут ли американский и советский солдат найти общий язык?

О трудных военных буднях и невзгодах, которые постигли миллионы красноармейцев на фронте, читайте в книге:

Ванька-ротный, Шумилин Александр Ильич

============================================================================

Беседы у русской печки

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/instruktsiya-1945-goda-soldata-ssha-dlya-obscheniya-s-krasnoarmeytsem

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...1976 году, имел в своих компьютерах заранее запрограммированные инструкции ... вблизи макушки. Один солдат, который во время войны..., имеющих другие функции, для общения служит доказательством сравнительно недавней...(Между прочим, в США каждая десятая койка в ...
Мозговые вирусы
...ролики про солдат «спасибо, что вернулись» для США, Грузии и... Украины и т.п. Только переводи инструкции... воспаления все эти годы. Вглядитесь в фотографии... реальность служит для общения, особенно с оппонентами, для повседневного существования,...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 февраля 2017
...крупных военных операций США и заверил солдат, вернувшихся из ...год назад, где он рассказывает о дне встреч, надежд и дружбы для...открытых источников и удаленном общении с жителями изучаемого государства... в соответствии с инструкциями по очернению тех или...
Религия и духовенство в годы Советской власти
... в какое-либо общение». А далее прямые...советских солдат. В начале сентября 1943 года в... паритет с США сводил на нет... государственное руководство воспользовалось для своих целей «староцерковной...1918 году. Последовавшие за декретом специальные инструкции лишали...
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
...в 2012 году, то есть год назад. Изначально... немного простовато для некоторых. Для тех, кто...исходя из продолжительного общения с филиппинцами, в... США было мобилизировано сто двадцать шесть тысяч солдат... без инструкции, без всего. Врач же инструкцию тебе...
Бэкграунд, выпуск-297 за 16 марта 2013
...прогрессирующем ослаблении США, в... бараком. Солдат нанес закутому...для дактилоскопирования и прочие совершенно секретные новинки. Редлем были составлены «инструкция..., это общение, живое общение с ровесниками...Союза. Постсоветские годы для тяжелой промышленности...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>