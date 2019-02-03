Инструкция 1945 года солдата США для общения с красноармейцем
За что американцы уважают советского солдата?
Вашему вниманию предлагается инструкция 1945 года, которая рассказывает солдатам США о красноармейцах и учит общаться с ними. Что солдаты США должны были знать о красноармейцах? Что они едят, как выглядят и как себя ведут? За что их можно уважать? Могут ли американский и советский солдат найти общий язык?
О трудных военных буднях и невзгодах, которые постигли миллионы красноармейцев на фронте, читайте в книге:
Ванька-ротный, Шумилин Александр Ильич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/instruktsiya-1945-goda-soldata-ssha-dlya-obscheniya-s-krasnoarmeytsem