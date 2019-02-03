Дадим проглотить Венесуэлу — сами станем едой

Применяется стандартная, ранее успешно отработанная схема. Сначала идёт «артподготовка» в виде экономического удушения страны. Вводятся санкции, замораживаются активы, отрезаются рынки сбыта. Население целенаправленно доводится до крайней степени нищеты и отчаяния. До демократической кондиции, так сказать. После этого общество начинают «раскачивать». При помощи бездонных пропагандистских ресурсов в головы людей чётко вбивается мысль, что причина их бедственного положения — действующая власть.

В этот самый момент западные страны демонстрируют населению «печеньку» — своего кандидата от оппозиции. Это может быть абсолютно любой болванчик, ранее даже никому не известный. Главное – он позиционируется как альтернатива, как свет в конце туннеля, спаситель и мессия.

Дальше… а вот дальше всё пошло не по плану. Армия, полиция и другие силовики Боливарианской республики остались верны присяге и продолжили поддерживать Мадуро. Как быть западу? В Венесуэле нет «вооружённой оппозиции», как в Сирии. Нет даже военизированных нацистов, как на Украине. Нет никакой возможности развернуться «демократическому протесту» с нужной силой.

Выход был придуман. Без лишних головоломок, совершенно беcхитростно, президентом Венесуэлы был признан лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Браво! Всё гениальное просто.

23 января 2019 года Дональд Трамп сделал заявление: «Сегодня я официально признаю главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы. В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы…»

Процесс был запущен.

В тот же день к этому решению присоединились Канада и некоторые страны Южной Америки – Бразилия, Перу, Парагвай, Чили, Колумбия… 24 января аналогичную позицию заняла Грузия. (Припозднилась, конечно, могла бы и быстрее реагировать на хозяйский голос).

Европа попыталась изобразить независимость и принять «своё» решение. Основные государства ЕС поставили Мадуро ультиматум – или он назначает новые выборы в течение ближайших восьми дней, или Европа признаёт президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Вот. С этого момента, я считаю, венесуэльская проблема вышла далеко за пределы ответственности Николаса Мадуро. Ибо в настоящее время создаётся прецедент. Запад сам назначает президента суверенной страны, даже не потрудившись свергнуть уже существующего. Во власть буквально силой втискивается новая, параллельная структура, без всякой оглядки на старую, действующую. Это похоже на паразита, который завладевает организмом ещё живой жертвы, подчиняя себе.

Если США и их союзники смогут провернуть такой «номер» в Венесуэле, то где гарантии, что успешный опыт не будет использован и в других местах? Ведь прецедент будет создан! Кто сможет поручиться, что завтра они не назначат президента в соседней Белоруссии? В Казахстане, в Сербии, на Кубе? А послезавтра не объявят, что президентом России теперь является некий безработный оппозиционер?