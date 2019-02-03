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Дадим проглотить Венесуэлу — сами станем едой

15:02. 3 февраля 2019 Просмотров - 197 9 коммент. Опубликовал:

Очередная статья постоянного автора ресурса nstarikov.ru Александра Самохвалова посвящена ситуации в Венесуэле и правильной позиции нашей страны в сложившихся условиях.

Источник: «Радио Стыдоба»

Политическое внимание всего мира приковано сегодня к Венесуэле. Там происходят события, которые очень хотелось бы называть экстраординарными, но, к сожалению, такой возможности нет – идёт обычная попытка государственного переворота. Да, в 2019 году такое словосочетание вовсе не режет слух и не кажется странным. Попытка запада сменить власть в чужой стране стала вполне будничным, привычным событием.

Применяется стандартная, ранее успешно отработанная схема. Сначала идёт «артподготовка» в виде экономического удушения страны. Вводятся санкции, замораживаются активы, отрезаются рынки сбыта. Население целенаправленно доводится до крайней степени нищеты и отчаяния. До демократической кондиции, так сказать. После этого общество начинают «раскачивать». При помощи бездонных пропагандистских ресурсов в головы людей чётко вбивается мысль, что причина их бедственного положения —  действующая власть.

В этот самый момент западные страны демонстрируют населению «печеньку» — своего кандидата от оппозиции. Это может быть абсолютно любой болванчик, ранее даже никому не известный. Главное – он позиционируется как альтернатива, как свет в конце туннеля, спаситель и мессия.

Дальше… а вот дальше всё пошло не по плану. Армия, полиция и другие силовики Боливарианской республики остались верны присяге и продолжили поддерживать Мадуро. Как быть западу? В Венесуэле нет «вооружённой оппозиции», как в Сирии. Нет даже военизированных нацистов, как на Украине. Нет никакой возможности развернуться «демократическому протесту» с нужной силой.

Выход был придуман. Без лишних головоломок, совершенно беcхитростно, президентом Венесуэлы был признан лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Браво! Всё гениальное просто.

23 января 2019 года Дональд Трамп сделал заявление: «Сегодня я официально признаю главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы. В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы…»

Процесс был запущен.

В тот же день к этому решению присоединились Канада и некоторые страны Южной Америки – Бразилия, Перу, Парагвай, Чили, Колумбия… 24 января аналогичную позицию заняла Грузия. (Припозднилась, конечно, могла бы и быстрее реагировать на хозяйский голос).

Европа попыталась изобразить независимость и принять «своё» решение. Основные государства ЕС поставили Мадуро ультиматум – или он назначает новые выборы в течение ближайших восьми дней, или Европа признаёт президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Вот. С этого момента, я считаю, венесуэльская проблема вышла далеко за пределы ответственности Николаса Мадуро. Ибо в настоящее время создаётся прецедент. Запад сам назначает президента суверенной страны, даже не потрудившись свергнуть уже существующего. Во власть буквально силой втискивается новая, параллельная структура, без всякой оглядки на старую, действующую. Это похоже на паразита, который завладевает организмом ещё живой жертвы, подчиняя себе.

Если США и их союзники смогут провернуть такой «номер» в Венесуэле, то где гарантии, что успешный опыт не будет использован и в других местах? Ведь прецедент будет создан! Кто сможет поручиться, что завтра они не назначат президента в соседней Белоруссии? В Казахстане, в Сербии, на Кубе? А послезавтра не объявят, что президентом России теперь является некий безработный оппозиционер?

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100169

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9 коммент.»

  • 17497 15181
    Вячеслав 3 февраля 2019 в 15:26 Ссылка Пометить
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    То Сирию не отдадим, то теперь – Венесуэлу… Оттуда контрас, как нас пугали игиловцами, не приплывут? Пора бы уже и своими проблемами заняться…

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  • 2412 1470
    Олег Лебедев 3 февраля 2019 в 15:35 Ссылка Пометить
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    Надо всеми проблемами заниматься. Если бы Сталин вместо заводов, танков и самолетов детские садики строил, пили бы мы сейчас баварское, но на том свете. А старые люди говорили и говорят – “главное, чтобы не было войны (сиречь, чтобы на нас никто не напал)”. Правильно говорят. Если на тебя нападут и раздолбают, детские садики не шибко помогут. Так что сирийские и венесуэльские проблемы – это в значительной мере наши проблемы. Возможно первоочередные. Хотя, конечно, привести в Магаданское стойло тех 10%, что владеют 90% ценностей РФ, уже давно пора. И не потом, а сейчас.

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    • 152 116
      чужой Олег Лебедев 3 февраля 2019 в 15:58 Ссылка Пометить
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      Если бы русские проиграли войну, то пили бы баварское пиво.
      Почему то это фразу любят говорить те, кто во время войны пострадал в Холокосте.
      У меня есть другая фраза :
      - Если бы русские проиграли войну, то Штирлиц достиг бы высокого положения в бункере Гитлера.

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  • 3749 1783
    XAPOH 3 февраля 2019 в 15:39 Ссылка Пометить
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    Эти медвепутолизы и медвепутолизы сначала ставят себе цель: не сдадим Саддама, не сдадим Муаммара, не сдадим Витю Януковича. Киргизов несколько раз не сдавали! Вот теперь и Николаса Николосовича собрались не сдавать! А после того как прособирались несдавать, начинают снова собираться не сдавать! И так без конца и без края!
    И русскому народу они все собираются и собираются обеспечить безбедную жизнь!

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    • 152 116
      чужой XAPOH 3 февраля 2019 в 16:18 Ссылка Пометить
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      У русских есть особенность. Они друзей не бросаютют
      В кровь и до хрипоты – НЕ БРО СА ЮТ !!!
      Нерусским умом Россию не понять.

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      • 3751 1785
        XAPOH чужой 3 февраля 2019 в 16:41 Ссылка Пометить
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        Русичи, действительно друзей не бросают! Но в нашем руководстве Русичей просто нет! Да и какой из Коли друг? Это не друг, это бизнес-проект для трусливой кремляди! Венесуэла работает, как и РФ, на СГА и нефть они продают в пендосию за пендоские фантики.
        П.С.
        У России есть только два союзника! Это армия и флот!

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      • 17506 15190
        Вячеслав чужой 3 февраля 2019 в 16:42 Ссылка Пометить
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        Мы для остального мира друзья – до той поры, пока их содержим…

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    nikolay 3 февраля 2019 в 16:13 Ссылка Пометить
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    Коля Стариков, который написал эту статью, никогда не работал на производстве. Он не знает, что РФ не в состоянии освоить добычу венесуэльской нефти. Нужны более мощные насосы, которые производит только США. Глубина залегания нефти большая.

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    чужой 3 февраля 2019 в 16:13 Ссылка Пометить
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    Народу Венесуэлы не нужна власть, которая не знает что делать.
    Эти нерусские паразиты могут только заботиться о людях,
    и раздавать деньги, которые ьыли накоплены кем то.
    Таким начальникам ни страна ни народ не нужны,
    а им нужны только специалисты по созданию общественного мнения.
    Народ Венесуэлы оказался более развитым чем украинцы.

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