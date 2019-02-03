«Авангард» на гиперзвуке — не блеф, а переработка истребителя «Спираль» (ФОТО)

Президент России Владимир Путин в субботу заявил, что хочет посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов: «Кинжал» (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), «Пересвет» (боевого лазерного оружия) и «Авангард» (гиперзвуковая ракета).

Впредь глава государства станет лично проводить совещания в Сочи по исполнению гособоронзаказа с участием военачальников, командующих видами и родами Вооруженных Сил и представителей оборонной промышленности.

К такому решению российского президента подтолкнул выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия в ответ тоже вышла из этого договора. По словам Владимира Путина, Москва ответит Вашингтону зеркально, но втягиваться в гонку вооружений не будет.

«Российская газета» выяснила некоторые подробности создания новейшего российского оружия, поступление в войска которого отныне станет лично контролировать Верховный главнокомандующий России.

Известно, что между Соединенными Штатами и Советским Союзом был достигнут стратегический паритет, то есть война не принесла бы победы никому, обернувшись глобальной катастрофой.

Но СССР исчез и без войны. Оборонно-промышленный комплекс РФ — правонаследницы СССР — в 1990-е был почти разрушен, Вооруженные силы новой России к началу 2000-х представляли из себя жалкое зрелище. Казалось, мир стал полностью подвластен только воле Вашингтона, и так будет всегда.

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Но как-то постепенно и незаметно для западных аналитиков в России восстановилась оборонка, полностью преобразилась армия, в войска стала массово поступать новая техника.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» на воздушном носителе

А когда с самой высокой трибуны было заявлено, что в нашей стране созданы новые стратегические боевые системы «Авангард», «Кинжал» и «Посейдон», а также лазерная система ПВО-ПРО «Пересвет», на Западе испытали шок. Этого, по их мнению, не могло быть просто потому, что быть не могло. Но случилось.

Так в чем суть и главный секрет новых комплексов?

Наибольший ажиотаж в СМИ вызвал гиперзвуковой комплекс «Авангард». Очень похоже, что для Пентагона он стал настоящим сюрпризом и о его реальных характеристиках там ничего не знают.

Поэтому провоцируют наших специалистов тем, что вбрасывают в СМИ мнения неких экспертов о том, что этот комплекс — блеф. Дескать, если нет — расскажите о нем подробно. Рассчитывают, может кто из профессионального самолюбия купится, начнет раскрывать секреты «Авангарда». Не дождутся.

Боевые блоки комплекса «Авангард», летающие с гиперзвуковой скоростью, — не блеф, а реализация на новом технологическом уровне еще советской разработки «Спираль». Напомним, в 1970-х годах в СССР создали космический истребитель под таким именем. Название было выбрано за характерный спуск истребителя на землю, который осуществлялся по баллистической спирали.

Гиперзвуковая ракета «Авангард»

И скорость при этом была гиперзвуковой. Испытания уникального по всем параметрам летательного аппарата прошли успешно. На вооружение его не приняли, учитывая разрядку и общее умиротворение.

Кстати, истребитель «Спираль» создавался и был создан для уничтожения любых космических объектов, летающих на околоземной орбите. А в США на много лет позже смогли создать лишь красочный кинофильм «Звездные войны».

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Так что «Авангард» реально существует. А если потребуется, то Россия очень быстро возобновит производство космических истребителей, и околоземное пространство будет расчищено от всех потенциально опасных для нашей страны объектов.

«Кинжал» — это реально существующий ракетный комплекс. Создавался он, как говорят люди осведомленные, под личным контролем президента страны. За основу была взята сухопутная ракета комплекса «Искандер».

В итоге получился высокоточный авиационный ракетный комплекс, по сути, стратегического назначения, способный поражать все наземные и подземные объекты потенциального агрессора, а вдобавок и авианосцы.

По словам экспертов, ракета «Кинжала», снаряженного обычной неядерной боеголовкой, попадает точно в корпус движущегося авианосца и разваливает его на части. Напомним, эти ракеты тоже летят к цели с гиперзвуковой скоростью.

Комплексы «Кинжал» испытаны на самолетах МиГ-31, несут сейчас опытно-боевое дежурство. В ближайшей перспективе будут адаптированы к истребителям-бомбардировщикам Су-34. Скорее всего войдут в состав вооружений бомбардировщиков Ту-22М3М.

Самый загадочный объект — подводный необитаемый аппарат с ядерной энергетикой, название которому выбрал народ — «Посейдон». Многие решили, что это торпеда огромного калибра, оснащенная чуть ли не сто мегатонным ядерным зарядом, которую при случае подгонят к берегам США и взорвут.

Действительно, такую идею когда-то предлагал академик-ядерщик Сахаров, известный позже как правозащитник. У «Посейдона» другие задачи. В принципе, о них ничего не известно, можно лишь предполагать.

Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Основное преимущество «Посейдона» — безграничная дальность плавания и глубина погружения в несколько километров. В России созданы и испытаны на прочность аппарат, способные погружаться на глубину 14 километров. Для справки — глубина Марианской впадины около 11 километров. В принципе, у «Посейдона» главная задача научная, а не военная. Но если что…

За океаном считают все наши подлодки с ядерными силовыми установками очень шумными. Это давно не так. «Посейдоны» почти не слышны. Сами же они — их множество — способны выявлять и в урочное время уничтожать все подводные сенсоры потенциального агрессора.

Лазерный комплекс ПВО-ПРО под именем «Пересвет» — тоже одна из тайн оборонки. И это хорошо. На что способен этот комплекс не знает никто. Давным-давно в нашей стране были созданы лазеры, способные уничтожать даже космические объекты. В эпоху разрядки их самих уничтожили. Возможно, «Пересвет» — реинкарнация того лазерного оружия. Пусть это останется тайной.

Лазерный комплекс «Пересвет»

Напомним, американцы вышли из Договора по РСМД, заявив, что начнут создавать наземные комплексы с дальностью пуска ракет более чем в 500 км. Пусть создают. Наши «Калибры» летают на дальность в несколько тысяч километров и поражают цели очень точно.

В Сирии это видел весь мир. Пока это ракеты морского базирования. Но приземлить их большого труда не составит. И, можно сказать, совсем скоро ракеты «Калибр» на колесном шасси станут в строй Российской армии. Возможно, такие комплексы мы увидим уже на ближайшем параде в честь Победы 9 мая 1945 года.

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Сергей Птичкин