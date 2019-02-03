Анапластология. Как производили протезные маски для изуродованных солдатов?

Первая мировая война унесла жизни миллионов солдат и мирных жителей, а медицина того времени столкнулась с серьезной проблемой — многие возвращались с фронта с обезображенными лицами из-за пулевых ранений, ожогов и т.д. Пластическая хирургия в первой половине XX еще не позволяла выполнять сложные операции, поэтому единственным выходом для таких солдат стали протезные маски

Смерть была подарком

Правительство стран постаралось обеспечить как можно большую поддержку покалеченным ветеранам войны. Например, в Великобритании травмированные солдаты часто были единственными ветеранами, которые имели право на полную военную пенсию. Считалось, что людям с сильно изуродованным лицом в полной мере должна обеспечиваться помощь государства, которое они защищали.

Смерть была подарком. | Фото: Golos.io.

Такие люди часто были обречены на пожизненную изоляцию, и лишь операция могла хоть как-то исправить их положение. Американский хирург, работавший во Франции после окончания войны, отмечал, что психологическое воздействие на человека, который должен идти по жизни с подобным горем, не поддается описанию. Именно Первая мировая война дала сильный толчок к развитию пластики во всем мире. Хирурги изо всех сил пытались помочь своим пациентам, производя довольно сложные операции, которые, к сожалению, мало помогали в решении проблемы. После того, как шрамы заживали и стягивались, лица обретали не намного лучший внешний вид.

Фрэнсис Вуд за работой. | Фото: LiveJournal.

Однако более сложные операции, такие как восстановление носа или челюсти хирургическим путем было практически невозможно сделать успешно. Для многих, чтобы хотя бы частично вернуться к нормальной жизни, оставалось только одно практическое решение — маски для лица.

Кто и как создавал протезные маски

В это сложно поверить, но изготовлением протезных масок во время Первой мировой войны занимались только два человека: англичанин Фрэнсис Вуд и американка Анна Лэдд. И оба они были скульпторами.

Анна была американским скульптором в Манчестере, штат Массачусетс. Во время войны в 1917 году она переехала в Париж со своим мужем, доктором Мейнардом Лэддом. Во Франции она вдохновилась творчеством скульптора Фрэнсиса Дервента Вуда. В то время он работал в студии «Портретных масок» в Париже, которую сам же основал.

Как создавались маски. | Фото: Lenta.ru.

Первое время Анна работала вместе с Вудом, но в скором времени Лэдд открыла собственную студию. По информации Novate.ru, за несколько лет Анна и Фрэнсис помогли сотням раненых солдат. Для этих несчастных людей это были не просто маски, а фактически новые лица и шанс на нормальную жизнь.

Процесс создания маски начинался со снятия гипсовых слепков лица солдата. После этого из отдельных медных фрагментов создавалась форма, которая полностью покрывала поврежденную часть. Черты лица обычно делались по фотографиям. Если же у солдат их не было, то задача усложнялась. После создания макета готовое изделие окрашивалось с использованием твердой эмали, соответствующей цвету кожи солдата. Для изготовления ресниц, бровей и даже усов применялись настоящие волосы.

Анна Лэдд за работой. | Фото: kulturologia.ru.

Набор масок в мастерской. | Фото: kulturologia.ru.

Маски в среднем весили около двухсот грамм. С каждой новой маской скульпторы повышали свое мастерство. Основными пациентами Анны и Фрэнсиса были французские солдаты, но были также и англичане и даже русские. Естественно, изготовление масок было полностью бесплатным. Анна смогла самостоятельно изготовить 185 протезов. В 1932 году за свою благотворительную деятельность Анна Лэдд была награждена Орденом Почетного легиона Франции.

Что было дальше

После войны технология, разработанная Анной и Фрэнсисом, получила официальное название — анапластология. Сегодня это отдельная отрасль медицины, которая занимается протезированием любой отсутствующей, изуродованной или деформированной части человеческого лица. Что касается самой Анны, она вернулась в Америку вскоре после окончания войны, но ее студия продолжала работать вплоть до 1920 года.

Новые лица для солдат. | Фото: Warspot.

К сожалению, нет никаких записей о людях, которые носили маски после войны. Известно лишь наверняка, что протезы имели очень малый срок годности. В своих заметках Лэдд отмечала, что один из пациентов продолжал постоянно носить маску, несмотря на то, что она очень сильно потрепалась и выглядела ужасно.

Сегодня подавляющее большинство этих масок утеряны. Многие пришли к выводу, что они были захоронены вместе со своими владельцами. Послевоенные медицинские методы, включая анапластологию и пластическую хирургию, значительно улучшились. Несмотря на это, современные методы все еще не могут дать максимально положительный результат.