Зачем правительство готовит очередную волну приватизации госкорпораций?

По российским СМИ прошла волна публикаций о том, что по словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, его министерство работает в закрытом режиме над подготовкой сделок по продаже - в том числе и иностранцам - части принадлежащих государству пакетов акций госкорпораций. Размер пакетов и названия компаний не оглашаются. Подготовка ведётся в тайне, так как до заключения сделок не объявляют ни имён участников, ни условий купли-продажи.

При этом вице премьер министр финансов Антон Силуанов заявил, что средства от продажи пакетов акций не закладываются в бюджет 2019 - 2021 годов. То есть продажа части госпакетов организуется не в фискальных целях, не для того, чтобы получить деньги в казну под какие-то плановые статьи расходов. Тогда для чего готовится приватизация части госимущества?

Причина приватизации именно сейчас может носить не экономический, а политический характер. Правительство в таких случаях лишь технический исполнитель, а принципиальное решение такого рода всегда принимается намного выше. Есть все основания утверждать, что на этот раз продажи пакетов акций не преследуют цели привлечь могущественных иностранных акционеров в целях помочь повлиять на правительства Запада и снизить объёмы санкций. Пределы такого лоббизма мы вполне увидели тогда, когда рокфеллеровская Exxon-Mobil, подчиняясь санкциям Конгресса США, вышла из проектов с Роснефтью. Это несколько ломает все шаблоны относительно того, что Рокфеллеры вертят американскими политиками как хотят, но факт остаётся фактом - даже Рокфеллеры не смогли остановить санкции.

А это значит, что нынешняя приватизационная волна не имеет целью получить партнёров-лоббистов в число акционеров. То есть, ни деньги в бюджет, ни лоббисты в Советы Директоров госкорпораций Минэкономики не интересуют. Тогда зачем всё делается?

Из всех версий наиболее вероятной может служить следующая: приватизация готовится для узкого круга российской элиты, в том числе и действующей через офшоры. Именно поэтому Максим Орешкин говорит фразу "в том числе и иностранцы". Из этих иностранцев большая часть будет с Рублёвки и прочих элитных российских кварталов. Ну, и для маскировки пригласят пару-тройку настоящих иностранцев, тех, что не из первых рядов и которые именно в силу своей малозаметности не побоятся санкций.

Приватизация пакетов госкорпораций среди российской элиты накануне выборов как мера консолидации правящего класса обсуждалась давно. Недаром мы годами читали о бегстве капиталов, образованных на распилах и откатах, а так же на тендерах для закадычных друзей. Россия переживает период начального накопления капитала, а этот период всегда криминален, и другим он не бывает. Десятки миллиардов долларов коррупционных денег, не потраченных на недвижимость и автомобили, лежат на офшорных счетах и из-за санкций не могут найти себе применения нигде в мире.

Кроме России. Не спешите сказать, что в России стало прибыльно вести бизнес. Нет. По-прежнему не прибыльно. Высокие налоги, дорогие кредиты, низкая покупательная способность населения. Высокий риск рейдерства, высокая коррупция. Низкая деловая культура, отсутствие привычки к высокоинтенсивной длительной работе. Словом, много чего в России делает её далеко не раем для инвесторов. Так почему же сейчас вдруг элиты проснулись и захотели завести деньги в страну?

Разумеется, не для инвестиций в долгосрочные проекты, требующие инженерной подготовки кадров и совершенства логистических схем. Нет. Деньги вкладываются в высоколиквидные ценные бумаги, в акции так называемых "голубых фишек" - сырьевых компаний, имеющих высокий экспортный потенциал. То есть, это чистой воды фондовые спекуляции, никак не влияющие на качество основных фондов и компетенции персонала.

Это накачка веса участников предстоящих битв за власть. Это формирование армии лояльных сторонников накануне трансфера власти-2024. Победят лишь те группы, которые обладают способностью аккумулировать большие капиталы на нужные политические цели. Чтобы капиталы этих групп возросли, им продают в закрытом режиме пакеты акций прибыльных компаний. Можно при большом желании назвать это скупкой голосов, но точнее это будет называться "нейтрализация врагов и вербовка сторонников".

Российская элита по мировым меркам бедновата и ей трудно тягаться с западными конкурентами. Помощь в виде продажи акций, котирующихся на бирже, усиливает политические позиции ключевых групп поддержки и делает их из предателей сторонниками. Отбивает у них охоту заниматься оранжевыми авантюрами, к чему их толкает Госдеп США. Потому что теперь им больше всего хочется не сломать систему, а всеми силами её сохранить и передать своё место в ней детям. Теперь им нужен суверенитет больше, чем деньги.

И не надо кричать: "Это подкуп!" В войне цель оправдывает средства. Как говорил Ленин: "В войне нельзя руководствоваться отвлечёнными соображениями". Типа "морально-неморально". Обманывать аморально, но война - путь обмана, и в войне аморально быть честным с врагом. Ибо это путь к поражению своего народа. Врага надо обмануть, подкупить и победить. Любой ценой. Война - не рыцарский турнир. Убивать аморально. Но в войне учат убивать как можно эффективней. Потому что это война. Вопрос жизни и смерти вашего народа. Или чужого - кто вам ближе.

В преддверии выборов нашей элите делают предложение, от которого она не может отказаться. Именно этим реальнее всего объясняется готовящаяся в тишине кабинетов приватизационная компания. Мы не узнаем настоящих имён покупателей, тех, что слышим часто по телевидению и в СМИ. А те, что узнаем - не настоящие. Зицпредседатели Фунты. Но нам не это важно. Нам важно то, что Госдеп на них уже может не рассчитывать в тот период, когда в России будет идти предвыборная борьба и в её мутной воде половить рыбку будет легче всего. Теперь уже не легче. Теперь этим людям есть что терять и ради чего быть не в том, а в этом окопе. С такой точки зрения предстоящая приватизация - очень сильный политический ход.

И, главное, момент продажи выбран очень мастерски. Сначала акции падали, и государство их по дешёвке скупало. Довело свою долю до 70-ти с лишним процентов. Так много не надо, для контроля хватит и 51-го, а где-то и блокирующего пакета в 25%. То есть можно продать часть немного дороже, чтобы бюджету что-то внеплановое заработать, и в то же время недорого, чтобы цена "для своих" была ниже спекулятивной рыночной. Это сильное одолжение, по сути, подарок. Который придётся отработать преданностью в трудный момент.

Это уже второй сильный ход Владимира Путина. Первый был когда Дмитрий Козак на совещании зарубил на неопределённый срок - то есть навсегда - идею поднять энергетические тарифы. Это не только пощёчина Чубайсу. Это указание не ниже президента, и все это заметили, хотя крика в СМИ и не было. Заметили - и перевели дух с облегчением - повышения цен на энергетику не будет. Бунтов не будет. Рейтинговое решение. Грамотное. Хотя бы не добавят проблем к уже имеющимся - и это очень дорогого стоит.

Вообще в преддверии трансферта власти-2024 нужно все решения и все известия рассматривать именно в предвыборном контексте. Ибо именно так можно будет лучше всего понять происходящее. Ничего другого, вне связи в выборами, теперь в России происходить не будет. Мы приближаемся к самому важному моменту нашей жизни с 1991 года. Можно не сомневаться, что и этот перевал мы одолеем. Перевал, после которого начнётся совершенно новая

Источник: http://zavtra.ru/blogs/zachem_pravitel_stvo_gotovit_ocherednuyu_volnu_privatizatcii_goskorporatcij?utm_referrer=httpszen.yandex.com