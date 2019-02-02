Японист: СМИ выдумали, будто Токио согласится лишь на два острова

Источник: ura.news

Идея о том, что в ходе переговоров России и Японии власти могут договориться о передаче Токио лишь двух Курильских островов — Хабомаи и гряды Шикотан — существует лишь в российских СМИ. Об этом рассказал «URA.RU» старший сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков, комментируя заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Японская сторона никогда не говорила, что соглашается на остров Хабомаи и гряду Шикотан. Не знаю, откуда в российских СМИ появилась тема о том, что переговоры идут только о двух островах. Это попытка выдать желаемое за действительное», — говорит Казаков. По его словам, заявление Абэ выглядит естественно с точки зрения японцев.

При этом он отметил, что японские СМИ не считают своего премьер-министра удачным переговорщиком. «В начале года Абэ заявлял, что вопрос с островами почти решен. Осталось приехать в Москву и подписать договор. Но по итогам встречи (проходила 22 января) оказалось, что сообщить об успехе ему нечего, это вызвало негативную реакцию в обществе», — говорит Казаков.

Ранее Абэ заявил, что Токио планирует установить принадлежность всех четырех спорных островов (это Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи), а затем заключить мирный договор с Россией. Российские СМИ до этого сообщали о том, договор возможен на основе декларации 1956 года, предполагавшей соглашение о мире после передачи Японии гряды Шикотан и острова Хабомаи.

Автор: Станислав Захаркин

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале

Источник: https://nstarikov.ru/club/100069