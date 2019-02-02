Встреча в ПОЛИТКАФЕ.РФ. ОПАСНО МЕНЯТЬ СВЯЩЕННИКОВ НА АНГЕЛОВ! Протоиерей Андрей Ткачёв

11 июня 1800 года парижская газета «Папаша Дюшен» опубликовала сообщение, что первый консул республики и командующий Итальянской армией гражданин Бонапарт тяжело ранен и не сможет принять участие в битве при Маренго.Нам следующий день пресс-центр ...
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