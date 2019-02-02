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Власти РФ издеваются над народом

09:43. 2 февраля 2019 Просмотров - 298 2 коммент. Опубликовал:

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«Формально всё верно, а по сути издевательство»

МОСКВА1 февраля 2019, 11:48 — REGNUM  Индексация социальных выплат на 4,3% смехотворная и издевательская, но в любом случае это лучше, чем ничего, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля, комментируя новость о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому размер ряда социальных выплат и компенсаций в РФ вырос на 4,3%.

«Насколько я могу судить, это индексация в меру официальной инфляции, — сказал Делягин. — Это действия, которые предусмотрены действующим законодательством. Они носят формальный и несодержательный характер. Что называется, «положено — распишитесь». Ну, Медведев и расписался. Хорошо, что людей не обманули, как в своё время обманули пенсионеров с индексацией пенсий. Могли обмануть, но не обманули. Уже хорошо. То, что величина индексации смехотворная и издевательская, что официальная инфляция смехотворная и издевательская, а пособия такие крошечные и на них нельзя выжить, к этому конкретному действию отношения не имеют».

 

 

Между тем реальное положение народа, как полагает Делягин, не очень интересует членов российского правительства.

 

«Эта индексация словно некое ритуальное действие, — продолжил экономист. — Когда шаман мажет кровью жертвенного животного тотем, он думает, что оказывает некоторое позитивное воздействие на своё племя. Вот и Дмитрий Анатольевич думает, что оказывает некое позитивное воздействие на Россию. И учитывая, что такая индексация лучше, чем отсутствие всякой индексации, некоторое позитивное воздействие он действительно оказывает».

 

Однако это воздействие, как подчеркнул Делягин, настолько ничтожно, что люди, у которых есть деньги, этого не заметят, а люди у которых нет денег, воспримут это как издевательство.

«Вся деятельность российских властей подпадает под классическое определение Ленина: «Формально всё верно, а по сути издевательство», — убеждён экономист. — И при этом здесь большая трагедия вызвана разным уровнем культуры наших чиновников (которые, как выяснилось в ситуации с членом Совета Федерации, не все способны понимать русский язык) и населения, которым эти чиновники управляют. Пользуясь аналогией с шаманом, представьте себе, что шаман мажет тотем кровью жертвенного животного, а в племени у него доктора физико-математических наук. Естественно, для них это будет дикость. И для любого человека, который сохранил остатки разума, действия правительства РФ по индексации являются дикостью. Но Медведев не хочет сделать ничего плохого. Он, как шаман, хочет сделать всё хорошее. Но есть культурный разрыв. Есть люди, которые учились в школах, а есть те, кто, сняв набедренные шкуры, переоделись в костюмчики за много тысяч долларов. Но с культурным уровнем у них не сложилось».

Напомним, Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%.

 

Так, вырос размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают более 15 млн жителей страны. Речь идёт о федеральных льготниках, ветеранах боевых действий, Героях Советского Союза и России, а также подвергшихся воздействию радиации граждан.

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://regnum.ru/news/2564154.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com

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