Тоталитаризм «прав человека»

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что поддерживает усилия телеканала France 4 по «информированию молодёжной аудитории» о свободе СМИ в России. Но в действительности речь идёт, скорее, об обратном – о внушении «молодёжной аудитории» нынешней Европы мысли о том, что российские СМИ крайне несвободны и управляются чуть ли не лично президентом Владимиром Путиным. Именно об этом не так давно в передаче Escape News ведущий рассказывал четырём подросткам, подводя их к «логичному» выводу о том, что Москва якобы распространяет дезинформацию и ущемляет права СМИ, а Владимир Путин «лично контролирует» содержание статей информационного портала RT.



А сотрудников организации не раз уличали в оппозиционном активизме в тех государствах, которые не вписываются в рамки либерально-глобалисткой модели части элит нынешнего Запада.

Если же посмотреть на деятельность этой структуры действительно непредвзято, то не сложно обнаружить, что, как и множество подобных её аналогов, Международная правозащитная организация Amnesty International – структура, хотя и основанная в Великобритании в 1961 году, значительно зависима от США. По крайней мере, в плане получения «пожертвований», как и других глобалистских центров принятия решений, располагающихся, в том числе, и в Европе.

С самого начала Amnesty International была создана для продвижения западных интересов в тех государствах, которые не попадают в формат так называемого «открытого общества» и не вписываются в глобалистский проект.



Курируемая глобалистами, эта структура всегда подконтрольна им, на территории какого бы государства она не действовала, жёстко подотчётна перед своими «спонсорами», что означает полное отсутствие какой-либо непредвзятости. На сегодняшний день её функции совершенно не изменились, а деятельность и происхождение средств к существованию стали ещё более закрытыми.

Другое дело, что и влияние самих глобалистов на мировые процессы несколько ослабло с приходом президента Дональда Трампа, но их структуры продолжают действовать довольно слаженно, особенно в странах Третьего мира, где очень слаба правовая грамотность, а сами государства не обладают достаточным суверенитетом.

В России деятельность так называемых «правозащитных организаций», в числе которых Amnesty International, неразрывно связана с либеральной оппозицией, к которой привязаны специально идеологически подогнанные журналистские сети. Например, в качестве образчика позитивной журналистики и «правозащитники» и оппозиционеры приводят материалы людей, которые финансируются Ходорковским.

Этот «клубок» не случаен. Всё это действует синхронно и представляет собой глобалистские сети, которые были созданы в России в 1990-х, и ещё довольно эффективно продолжали действовать в начале 2000-х. Но сегодня эта связка находится не в лучшем состоянии: либеральные сети чахнут, не имея достаточного финансирования из-за ограничений, созданных посредством закона об иностранных агентах, а так же в силу восстановления государственного суверенитета России.

Из-за возникших проблем с финансированием и ограничений деятельности всё это сообщество на данный момент не способно полноценно исполнять свои функции. Хотя, несомненно, что всё это продолжает действовать совокупно, самосинхронизируется, и управляется с помощью сигналов из глобалистских центров, строго в соответствии с технологиями так называемых «сетевых войн».

Изначально эта сеть была создана именно с таким заделом, что медиа подсвечивают так называемых правозащитников; правозащитники поддерживают либеральную оппозицию, а та, в свою очередь, опираются на глобалистские медиа и НКО, которые синхронно действуют со всеми этими структурами, финансируя соответствующие СМИ, поддерживающие правозащитников и оппозицию.

Сами Amnesty International на своём сайте пишут, что они свободны от какой-либо идеологии. Однако, заявление о том, что они свободны от идеологии, на самом деле, для западных сетей означает, что они придерживаться идеологии глобализации, “открытого общества”, бесполярного мира, диктатуры постлиберализма и примата «прав человека». Последнее для Amnesty International имеет особое значение.



В официальных документах так прямо и сказано: организация ставит своей целью «предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека».



Всё это и называется на Западе «отсутствием идеологии». Потому что принимается как некая универсальная данность, не предусматривающая альтернативы.

Здесь стоит особо остановиться на понятии «права человека», которое во многих странах мира, в том числе, в России, воспринимаются совершенно иначе, нежели это заложено в определение концепта его создателями. Для того, чтобы понять, о чём идёт речь, необходимо пойти от противного – права человека, а не кого? Ответ — а не гражданина, у которого и так есть все права.

Смысл понятия заключается в том, что не гражданин, в первую очередь, мигрант, оказавшийся в той или иной стране, должен обладать теми же правами, что и гражданин, на основании того, что он тоже человек.



То есть данный тезис требует приравнивания прав мигранта к правам коренного жителя государства, что, по замыслу глобалистов, должно стимулировать миграцию, ведущую к «перемешиванию». А это, в свою очередь, главный механизм создания атомарного, дискретного, хаотичного общества человеческой биомассы, выведения индивидуума с разорванными связями прежней коллективной идентичности.

То есть за, казалось бы, безобидным термином – «права человека», который в России, например, воспринимают со всей душевной широтой (ибо русский, как писал Достоевский, это «всечеловек») — кроется стремление идеологов глобализма к расчеловечиванию.



Именно такой подход, стимулирующий «великое смешение», направлен на уничтожение народов, как коллективных органических общностей, перемешивая их в глобальном «плавильном котле». Цель сама по себе довольно зловещая, не смотря на столь безобидный, казалось бы, на первый взгляд термин. Вот за этим перемешиванием и расчеловечиванием строго следит Amnesty International и ещё целый выводок подобных ей организаций. Имя им – легион.

Так что не надо строить иллюзий: никакой свободы от идеологии у западных сетей нет и в помине. А всякая альтернатива их идеологии «прав человека» объявляется тоталитарной, агрессивной, несвободной, недемократичной, а её носитель попадает либо в категорию «фашизм», либо в категорию «коммунизм», что для либерала одно и то же и одинаково демонизировано.



Всё остальное даже не рассматривается. А всякое отсутствие альтернативы и есть — неидеологическая, безальтернативная, глобалистская, либеральная, модернистская, бесполярная идеологическая модель, которая и принимается, как некая абсолютная матрица современного западного проекта.



Либерализм «прав человека» тоталитарен и нетерпим, и Amnesty International неусыпно стоит на страже его интересов, обвиняя всё живое в «фашизме» и навешивая ярлыки «несвободы» направо и налево. И миссия их продолжается, неумолимо наползая на Россию.



В. Коровин





***





Источник.

.