Сводки от ополчения Новороссии 02 февраля 2019
15:46. 2 февраля 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 14:46 “Подготовка к миру”: ВСУ перебросили к линии соприкосновения 30 танков и роту спецназа.
- 11:46 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 02 февраля 2019.
- Вчера 23:57 МВД ДНР заявило о поимке украинских диверсантов, совершавших теракты.
“Подготовка к миру”: ВСУ перебросили к линии соприкосновения 30 танков и роту спецназа
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 02 февраля 2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
МВД ДНР заявило о поимке украинских диверсантов, совершавших теракты
К оглавлению | Источник: www.youtube.com