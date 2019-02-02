Стало известно, почему Су-27 жёстко отогнал F-15 от правительственного борта (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», военный лётчик и по совместительству автор популярного блога Fighter_bomber («Хроники истребителя-бомбардировщика в отставке») обнародовал видео смелого манёвра Су-27 ВКС РФ: наш самолёт жёстко отогнал американский истребитель F-15 от российского правительственного борта.

Опубликовавший кадры автор добавил новые пояснения к запечатленным на ролике событиям, обратив внимание, что официальный ответ Пентагона на это видео «очень странный».

«Они, по всей видимости, реально не понимают, как и многие наши диванные эксперты и авторы телеграм-каналов с образованием парикмахеров, за что и почему выхватил этот несчастный летчик USAF (ВВС США, – прим. РВ). Но где оперативные парикмахеры в адидасах, а где Пентагон? Это же разные уровни!» – удивляется отставник и поясняет:

«Пока он (истребитель НАТО, – прим. РВ) не создавал угрозы сопровождаемому борту, он никому и нахрен был не нужен. Лети себе спокойно хоть 2.40, хоть 5.40. Никто тебя трогать не будет. Но как только он начал создавать опасность по личному субъективному мнению командира экипажа истребителя сопровождения (ближе подходить к опекаемому борту), его вышвырнули.

Как таковой, чётко установленной дистанции нет. Более сильный, смелый и опытный решает, на какую дистанцию кому куда подходить. Примерно 200 метров — норм. Достаточно уважительно».

Он прокомментировал и мнения диванных экспертов, уверенных в том, что наш истребитель якобы должен был применить вооружение, а не прогонять натовца угрозой столкновения:

«Про пушки-ракеты, которые гораздо лучше маневра «ОТОШШШШЁЛ НАХРЕН!», может рассуждать только парикмахер. В данных обстоятельствах этот маневр единственно возможен и единственно эффективен».

Он также уточнил, что Су-27 летел все время в 30–40 метрах от этого F-15 и полностью его контролировал. «Летчик сделал все правильно, на высочайшем уровне профессионализма, чётко и красиво», — подытожил автор «Хроник истребителя-бомбардировщика в отставке».

Эксперт в области военной авиации, автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» также прокомментировал обнародованное ранее резонансное видео воздушного инцидента.

«И еще немного новостей по поводу нашумевшего видео «навала» российского Су-27 на натовский F-15. Картина произошедшего стала чуть более понятна.

1. Су-27п (перехватчик) принадлежит дежурным силам Морской авиации Балтийского флота. F-15 принадлежит 493-й истребительной эскадрилье ВВС США, которая время от времени базируется в Литве в рамках так называемой «воздушной полиции» НАТО, работающей в Прибалтике. Таким образом, видео снято над водами Балтийского моря. Вот только дата этой истории пока неясна.

2. Летчик Су-27п действует не по собственной инициативе — он исполняет прямой приказ (инструкцию, указание) вышестоящего руководства. За кадром (как мы уже говорили) работает второй Су-27, прикрывая ведущего.

3. Приказ этот основан на старом, десятилетия назад подписанном между СССР и США соглашении, согласно которому не допускается сближение военных самолетов друг друга ближе чем на 500 метров. Отчетливо видно, что F-15 приблизился к спецборту куда ближе.

Другое дело, что несмотря на это соглашение, летчики двух стран почти никогда буквально его не соблюдали — и приближались друг к другу на куда более близкое расстояние.

4. О чем это все нам говорит? Люди, которые рулят сегодня Западным военным округом, считают такие действия не только допустимыми, но даже необходимыми».

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