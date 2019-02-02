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Россия выходит из договора о ракетах, — Путин

13:07. 2 февраля 2019 Просмотров - 152 3 коммент. Опубликовал:
Россия выходит из договора о ракетах, — Путин (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В ходе встречи с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу президент Владимир Путин объявил, что Россия выходит из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Российский лидер подчеркнул, что этот шаг — ответ Москвы на аналогичные действия Вашингтона.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое.

Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по «приземлению» «Калибров» и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», — обрисовал планы на ближайшее время Путин.

При этом президент России оговорился, что Москва не должна втягиваться в затратную гонку вооружений.

Россия выходит из договора о ракетах, — Путин (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Россия выходит из договора о ракетах, — Путин (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Россия выходит из договора о ракетах, — Путин (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Россия выходит из договора о ракетах, — Путин (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: http://rusvesna.su/news/1549102037

Метки: Новости
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