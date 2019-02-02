Россия выходит из договора о ракетах, — Путин
В ходе встречи с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу президент Владимир Путин объявил, что Россия выходит из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российский лидер подчеркнул, что этот шаг — ответ Москвы на аналогичные действия Вашингтона.
«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое.
Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по «приземлению» «Калибров» и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», — обрисовал планы на ближайшее время Путин.
При этом президент России оговорился, что Москва не должна втягиваться в затратную гонку вооружений.
Источник: http://rusvesna.su/news/1549102037
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А как же “мы теперь партнёры”?
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Теперь США будут делать демократию ядерным оружием.
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Новая гонка вооружений. Они, те кто правит миром, хотят вогнать землю в каменный век.
Опять…
Они знают что их время ушло, и на последок за собой хотят уничтожить мир!