Россия выходит из договора о ракетах, — Путин

В ходе встречи с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу президент Владимир Путин объявил, что Россия выходит из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Российский лидер подчеркнул, что этот шаг — ответ Москвы на аналогичные действия Вашингтона.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое.

Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по «приземлению» «Калибров» и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», — обрисовал планы на ближайшее время Путин.

При этом президент России оговорился, что Москва не должна втягиваться в затратную гонку вооружений.