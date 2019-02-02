RAND Corparation o России и Китае

Вопросы исследования

Как США могут решить эти проблемы?

Основные положения

Рекомендации

Выжимка доклада от центра RAND Arroyo, входящего в Rand Corporation, о перспективах противостояния США с Россией и Китаем.Исследование проводилось на деньги Пентагона, так что за текст ниже были заплачены немалые деньги в рамках заказной военно-политической аналитики.Стоило ли оно того, оцените сами.Как Россия и Китай бросают вызов национальной безопасности США и их глобальному влиянию?* * *Россия и Китай представляют собой отдельные вызовы национальной безопасности США. Россия – не равный или почти равный конкурент, а скорее хорошо вооруженное государство-изгой, которое стремится подорвать международный порядок, в котором она никогда не сможет надеяться доминировать. В отличие от этого, Китай является конкурентом, который хочет сформировать международный порядок, в котором он может стремиться доминировать. Обе страны стремятся изменить статус-кво, но только Россия напала на соседние государства, аннексировала завоеванные территории и поддерживала повстанческие силы, стремящиеся обособить еще одну территорию. Россия убивает своих противников внутри страны и за рубежом, вмешивается в выборы на чужой территории, подрывает иностранные демократии и пытается подорвать европейские и атлантические институты. В отличие от этого, растущее влияние Китая основано в основном на более позитивных мерах: торговле, инвестициях и помощи в целях развития.В военной сфере Россия может быть сдержана, а Китай – нет. Его военное превосходство в Восточной Азии со временем будет расти, что вынуждает Соединенные Штаты брать на себя большие расходы и риски только для того, чтобы обеспечить выполнение существующих обязательств. Но именно геоэкономика, а не геополитика, сформирует поле боя, на котором разыграется борьба за мировое лидерство. Именно в области геоэкономики баланс глобального влияния между Соединенными Штатами и Китаем начал меняться в пользу Китая.* * *ВВП на душу населения в Китае приближается к российскому; его население в восемь раз превышает российское, а темпы его роста – в три раза.По состоянию на 2017 год экономика Китая была второй по величине в мире, уступая только экономике Соединенных Штатов. Россия была 11-й.Военные расходы России ниже, чем в Китае, и этот разрыв, вероятно, будет расти.Россия тратит на оборону намного меньше, имеет негативные экономические перспективы и вряд ли значительно увеличит свою военную мощь в долгосрочной перспективе.Россия, вероятно, останется в военном отношении сильнее всех своих ближайших соседей, кроме Китая.Россия уязвима перед рядом невоенных сдерживающих факторов, таких как санкции против российской экономики и ограничение российского дохода от экспорта ископаемого топлива; однако многосторонние усилия были бы более эффективными, нежели операции только со стороны США.В военном отношении Китай может быть сдержан на некоторое время; в экономическом плане он уже вырвался из региональных ограничений.Россия поддерживает крайне правые и крайне левые политические движения с целью подорвать политику состязательных обществ и, если возможно, установить более дружественные режимы. Китай, напротив, кажется в основном безразличным к типам правительства государств, с которыми он взаимодействует, увеличивая свою привлекательность в качестве экономического партнера.* * *В сфере безопасности Соединенные Штаты должны продолжать проводить свою линию в Восточной и Юго-Восточной Азии, принимая на себя большие издержки и риски, связанные с уравновешиванием растущего китайского военного потенциала. Тем временем Вашингтон должен помочь своим региональным союзникам и партнерам создать свои собственные системы противодействия китайскому влиянию. Наконец, Соединенные Штаты должны использовать любые возможности для решения проблем и устранения точек китайско-американской напряженности, признавая, что их позиция на переговорах постепенно ухудшится со временем.В экономической сфере Соединенным Штатам необходимо более эффективно конкурировать на внешних рынках, сохранять и укреплять международные нормы в области торговли и инвестиций и стимулировать Китай действовать в рамках этих норм. Учитывая усилия Китая по достижению технологического лидерства в долгосрочной перспективе и потенциальные преимущества, которые дает такое лидерство, Соединенным Штатам также необходимо улучшить свою инновационную среду. Меры могут включать в себя увеличение финансирования научных исследований, удержание иностранных ученых и технологов, имеющих образование в США, а также регулятивные реформы, которые облегчат внедрение улучшений продуктов и процессов в бизнес и на рынок.Реагируя на инициативу Китая «Один пояс – один путь», Соединенные Штаты должны предпринять шаги для обеспечения своего собственного преференциального доступа к крупнейшим мировым рынкам, промышленно развитым странам Европы и Азии; помогать странам в расширении связей с мировой экономикой; работать с партнерами для обеспечения большей прозрачности в китайских проектах "Один пояс – один путь"; и увеличить поддержку американских экспортеров и инвесторов.При решении всех этих задач Соединенные Штаты должны более успешно координировать свои действия с союзниками и торговыми партнерами. https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE310.html – отчет на английском языке

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4748904.html