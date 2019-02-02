Пользователя соцсети впервые арестовали за экстремизм по новой статье

Кировский районный суд Саратова поместил под административный арест местного жителя за экстремизм в социальной сети, применив новую статью КоАП РФ в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ об экстремизме.

Как говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда, 19 ноября прошлого года сотрудники ЦПЭ обнаружили на странице в социальной сети «ВКонтакте» пост с названием «Немножечко расистских шуток вам в ленту», а также несколько комментариев к двум постам, в которых обсуждались аспекты политики России в 1990-е годы и ситуация на Донбассе.

Согласно акту экспертного исследования, в этих постах выявлены лингвистические и психологические признаки унижения человеческого достоинства жителей Кавказа и Средней Азии, украинцев и афроамериканцев. В частности, по данным экспертов, в постах содержатся призывы к насилию и дискриминационным действиям по отношению к афроамериканцам, признаки пропаганды превосходства русских и неполноценности украинцев и афроамериканцев, а также признаки возбуждения вражды и ненависти (розни) по отношению к украинцам, мексиканцам и афроамериканцам.

«(Суд) постановил Алексеева А.В. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на пять суток с конфискацией материалов и оборудования, использованного для производства и распространения экстремистских материалов», — говорится в документе.

Суд при вынесении решения учел в качестве смягчающего обстоятельства совершение Алексеевым административного правонарушения впервые, признание им своей вины и раскаяние в содеянном.

«Это первый известный нам случай применения новой статьи КоАП, состав которой соответствует составу части 1 статьи 282 УК РФ. Статья 20.3.1 КоАП появилась с принятием поправок, которые ввели механизм административной преюдиции к части 1 статьи 282 УК», — уточнил информационно-аналитический центр «Сова».

Частичную декриминализацию 282-й статьи УК РФ в конце декабря 2018 года утвердил президент Владимир Путин. Теперь нельзя возбуждать уголовное дело об экстремизме в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. В прошлой редакции статьи уголовное дело могло возбуждаться и в отношении человека, ни разу не наказывавшегося за возбуждение вражды в административном порядке.

По статистике Генпрокуратуры РФ, «львиную долю» уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Так, в 2017 году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года заведены сотни уголовных дел по данному составу.

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