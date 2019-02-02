Плохое кино по-украински: голод в Казахстане пытаются представить как геноцид

Источник: KM.RU Кино

В Казахстане готовится премьера фильма «Зулмат», рассказывающего о голоде 20-30-х годов прошлого столетия. Голод в Казахстане вполне по-украински будет представлен как «устроенный большевиками» и «один из самых кровавых геноцидов 20-го века». Трагедия времён коллективизации в очередной раз преподносится как стремление властей уничтожить один из народов СССР, а в Казахстане всё сильнее заметны силы, рассматривающие советский период под тем же углом, что и украинские националисты.

Анонсирована презентация многих исторических фактов, которые замалчиваются в стране, но ставших доступными благодаря обращению к документам из Архива президента, Центрального государственного архива и из других официальных источников. Фильм выходит на русском языке, так как именно на нём сохранились архивные материалы.

В ближайшее время ленту планируется перевести на казахский и английский языки. Как сообщают авторы, съёмки велись и на Украине, где проводились консультации с «ключевыми экспертами по голодомору». Премьера должна состояться в Алма-Ате 30 января, после показа планируется «обсуждение с участием экспертов и историков».

Голод в Казахстане уже не в первый раз рассматривается в связке с украинским. Напомним, 10 сентября прошлого года в Астане состоялась акция, посвящённая «85-летию голодомора». В ней приняли участие казахстанские учёные, украинские дипломаты и представители украинской диаспоры. Посол Украины в Казахстане Иван Кулеба тогда призывал Астану последовать «примеру 20 стран, признававших голод 1930-х годов геноцидом».

Из тизера видно, что «Зулмат» также создан по украинским лекалам. Создатели приводят ряд знакомых тезисов.

1. События времён коллективизации сравниваются не только друг с другом, но и с холокостом. А сам «Зулмат» дословно называется «геноцидом, устроенным большевистской верхушкой». Однако были ли негативные последствия коллективизации результатом запланированного большевиками истребления какой-либо нации? Допустимо ли сравнивать голод и намеренное истребление, которым был холокост?

Директор ИАЦ «Институт Евразийской политики» Максим Крамаренко обращает внимание, что голод 30-х годов был не только на Украине и в Казахстане, голодали и на Урале, и в Сибири, и в Поволжье.

«Это наша общая трагедия, забывать о которой, конечно же, грех. Есть интересный труд русского ученного Менделеева, „К познанию России“, в котором по результатам первой переписи населения 1897 г. он сделал прогноз численности населения России, согласно которому, в 1950 г. в стране должно было проживать 282,7 млн человек, а в 2000 г. – 594,3 млн человек. История ХХ века показала нам, что Дмитрий Менделеев „ошибся“ в расчетах.

Понятно, что „ошибка“ произошла из-за того, что русский ученный не учел, что весь ХХ век то, что останется от Российской Империи, будут сотрясать политические катаклизмы, унесшие миллионы жизней. Одним из „побочных“ эффектов таких потрясений был и голод 30-х годов ХХ века. Но его никак нельзя назвать геноцидом, потому что это не была политика истребления отдельных народов в СССР», — рассказал эксперт.

Он отмечает, что если провести подсчеты потерь от голода русского народа в эти годы – то они будут такие же масштабные, как на Украине или в Казахстане.

Историк Игорь Пыхалов напомнил, что во-первых, голод ещё в Российской империи происходил регулярно, было это и в XIX веке, и в начале XX. В царское время он был регулярным, но советское время как постоянное явление прекратился. Наблюдалось только три случая серьёзного голода – это 1921 г. после Гражданской войны, 1932—1933 гг. и 1947 после Великой Отечественной. Таким образом, если для царской России голод был нормой, то для Советского Союза – эксцессом.

«Что касается голода именно после коллективизации, то нельзя сказать, что он был организован именно искусственно. Повлияло то, что происходила коллективизация и, соответственно, в ряде районов случился голод, но при этом всё равно власти и в центре, и на местах задачу специально истребить население не ставили. И уж тем более нельзя сказать, что они собирались уморить специально украинцев или казахов. Это явная злонамеренная выдумка», — считает Игорь Пыхалов.

2. Фильм позиционируется как историческое исследование с привлечением архивных документов. В тизере озвучены цифры — более трёх миллионов погибших за десять лет, хотя сам он снят на фоне монумента жертвам голода. На памятнике хорошо видна дата 1932—1933 гг. Таким образом, два периода голода — после гражданской войны и во время коллективизации ситы воедино и представлены как непрерывное десятилетие голода.

Игорь Пыхалов сомневается в достоверности такого количества жертв, отмечая, что цифры и для страны в целом и для Украины, и для Казахстана очень сильно завышены, статистика даёт цифры в десятки раз меньшие. «Надо понимать, что казахи народ кочевой и кочевали в том числе на сопредельную территорию, в тот же Китай. Поэтому при подсчётах нужно иметь в виду, была ли убыль населения от смертности, или была чисто механическая и миграционная», — отмечает он.

3. На Украине установлено множество памятник «голодомору», а в Казахстане только один, и тот лишь спустя много лет после обретения независимости.

Кому выгодно объявление общей трагедии 30-х годов геноцидом? По мнению Максима Крамаренко, идею искусственного голода, созданного специально для уничтожения украинского народа, начали развивать в США ещё в советские годы. Делалось это для того, чтобы идеологически обосновать украинский национализм, сформировать стойкую русофобию украинцев.

«Так давайте не будем повторять за Украиной её ошибки. Если в Советском Союзе хотели бы голодом уморить казахский народ, то зачем создавали национальную интеллигенцию, а в середине 30-х годов правительство Ленинграда брало шефство над Казахской ССР и подготовило тысячи кадров для народного хозяйства советской республики? И пошли бы казахские батыры в годы Великой Отечественной войны защищать Москву и Ленинград, после того как Советское правительство хотело уничтожить голодом их народ?! Не думаю. Вот об этом надо помнить», — отмечает он.

Игорь Пыхалов в беседе с Накануне.RU отдельно коснулся и вопроса независимости Казахстана, ведь республики Средней Азии получили свои национальные структуры, национальные советские республики именно в те же 30-е гг. В этой связи, по мнению историка, очень странно выглядит, что якобы советская власть организует геноцид и при этом создаёт Казахскую ССР, которая сегодня стала независимым государством. Учёный отметил и негативные последствия обращения нынешней Украины с историей — сейчас там идёт разгул национализма, русофобии, приведший в итоге к началу гражданской войны.

«Если националистические деятели Казахстана хотят, чтобы у них в стране было то же самое, началась гражданская война, то да, им надо обязательно ставить побольше памятников в честь голодомора и всячески вести антирусскую пропаганду и поливать грязью советскую власть. Это очень „хороший“ рецепт для того, чтобы разрушить свою страну и сделать то, что происходит на Украине», — констатировал Игорь Пыхалов.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100095