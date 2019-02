Новое стрелковое. На что делают ставку российские оружейники (ФОТО)

Новый пулемет, крупнокалиберный автомат и долгожданный сменщик пистолета Макарова — в концерне «Калашников» на днях сообщили об успешной реализации сразу нескольких важных проектов по стрелковому оружию.

Перспективные образцы концерн намерен предложить не только российской армии, но и зарубежному рынку.

РПК с барабаном

Одной из ожидаемых в российской армии новинок станет ручной пулемет РПК-16. Его опытная войсковая эксплуатация уже завершается — в первом квартале 2019-го военные должны выдать заключение производителю.

РПК-16 по сути — тот же РПК-74, только модернизированный. Обновление коснулось в основном эргономических характеристик пулемета. Теперь у него удобная пистолетная рукоятка с подпальцевыми выемками, в которую встроен пенал с принадлежностями для чистки оружия.

Переводчик режима огня оснащается планкой под указательный палец. Это значительно упрощает переключение. А складной телескопический приклад позволяет стрелку любого телосложения подстроить оружие под себя с ювелирной точностью.

© РИА Новости / Виталий Белоусов

Ручной пулемет Калашникова РПК-16 на выставке в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017»

На пулемете установлены планки Пикатинни, без которых уже не обходится ни один современный образец «стрелковки». В стандартной версии планка расположена на крышке ствольной коробки, что позволяет оснастить пулемет любыми прицельными комплексами ночного видения и тепловизорами.

При этом нетронутым остался диоптрический регулируемый целик с механизмом ввода боковых поправок.

Сверху и снизу на цевье тоже имеются планки Пикатинни для установки вспомогательных модулей. Кроме того, для планок дополнительные слоты есть и по бокам.

© Фото: Vitaly v. Kuzmin

Ручной пулемет РПК-16

Одним из существенных недостатков РПК-74 специалисты называли невозможность быстрой замены ствола. В РПК-16 эту проблему решили.

Для боя в городских условиях теперь можно будет выбрать штурмовой ствол длиной 410 миллиметров, для общевойсковых операций — длиной 550 миллиметров.

Правда, хотя процедура по смене ствола не требует дополнительных инструментов, в полевых условиях заниматься этим будет не очень удобно, так как потребуется регулировка прицельных приспособлений.

Важное, если не основное преимущество сменных стволов — продление сроков использования пулемета.

Как известно, у ствола ресурс в несколько раз ниже, чем у ударно-спускового механизма, поэтому РПК-16 будет служить гораздо дольше своего предшественника.

© Фото: Vitaly v. Kuzmin

РПК-74

Автоматику модернизация не затронула — осталась все та же отработанная десятилетиями схема Калашникова, основанная на использовании энергии пороховых газов с отводом через отверстие в стволе.

Одно из заметных новшеств в конструкции — магазин барабанного типа на 95 патронов калибра 5,45×39 миллиметров. РПК-74 комплектовался рожковым магазином на 45 патронов, чего явно недоставало для стрельбы длинными очередями в условиях интенсивного боя.

Расширенный барабан значительно повышает огневую мощь пулемета.

Такой тип питания превосходит ленточный удобством использования, позволяет уменьшить габариты и вес оружия: РПК-16 весит всего 4,5 килограмма.

Эффективная дальность пулемета в режиме одиночного огня и коротких очередей — до 600 метров, в режиме длинных очередей и непрерывного огня — до 300 метров, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.

По мнению разработчиков, РПК-16 встанет в один ряд с такими западными образцами, как бельгийский FN Minimi и американский M249.

© Фото: Vitaly v. Kuzmin

РПК-74

Крупнокалиберный «калаш»

Другая новинка российских оружейников — автомат АК-308 под стандартный винтовочно-пулеметный патрон НАТО калибра 7,62×51 миллиметр. Серийное производство планируется начать уже в этом году.

Разработчики уверены, что АК-308 будет интересен в качестве штурмового оружия, так как автоматических винтовок такого калибра в мире очень мало.

При этом автомат в первую очередь предназначен для зарубежных покупателей.

По словам главного редактора журнала «Калашников» Михаила Дегтярева, АК-308 построен на базе ствольной коробки пулемета РПК-74 М, обладающей увеличенным запасом прочности по сравнению с автоматной.

Конструкция способна выдерживать циклические ударные нагрузки при стрельбе более мощным патроном.

При этом эксперт отметил, что конкурировать с западными образцами крупнокалиберных штурмовых винтовок в развитых странах АК-308, скорее всего, не сможет.

В этом сегменте сейчас наиболее востребованы итальянская Beretta ARX-200, немецкая H&K 417 и бельгийская FN SCAR H — они разработаны с использованием современных требований и технологий и считаются оружием XXI века.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Автомат Калашникова АК-308

«АК-308 могут заинтересовать разве что армии стран третьего мира, которые долгое время эксплуатировали такие автоматические винтовки 50-х годов прошлого века, как FN FAL и G3 под патрон 7,62×51.

И здесь важную роль сыграет репутация АК как надежного и безотказного оружия», — сказал Дегтярев РИА Новости.

Надо отметить, планы по производству автоматов Калашникова за рубежом несколько изменились. В частности, представители концерна уже несколько лет ведут переговоры с индийскими подрядчиками о строительстве совместного предприятия.

Ранее там планировалось производить АК сотой серии. Теперь предлагается собирать двухсотки.

«Калашников» разработал новый автомат АК-308

«АК-200 — это довольно старая разработка, более чем десятилетней давности, — пояснил Дегтярев. — От АК сотой серии эти автоматы отличаются некоторыми эргономическими, адаптационными изменениями.

Внешне они трудноразличимы, у двухсоток чуть по-другому выглядят прицельные приспособления, модернизированы некоторые элементы их узлов, установлены присоединительные планки, а в целом стреляющее устройство — такое же, как у сотой серии.

Но АК-200 — это правильное с точки зрения развития и эволюции продолжение серии 100.

CC BY 2.0 / Ministério da Defesa /Jorge Cardoso / Brazilian Army jungle infantry troops using the FAL

Пехотинцы бразильской армии с винтовками FN FAL

Новый «короткоствол»

Российские военные и подразделения спецслужб в скором времени получат на вооружение новый пистолет ПЛ-15, призванный заменить хорошо послуживший макаров.

В «Калашникове» сообщили, что в феврале 2019-го завершаются предварительные испытания ПЛ-15 и начинаются государственные, после которых оружие будет готово к серийному производству.

© Vitaly v. Kuzmin

ПЛ-15, представленный на военном форуме «Армия-2016»

Пистолет Лебедева — одна из последних разработок ижевских оружейников. Впервые его представили в 2015-м.

Оружие сконструировано по классическому принципу запирания перекосом ствола, который использует большинство мировых производителей.

Эксперты сравнивают этот пистолет с хорошо известным во всем мире австрийским «Глоком» и при этом отмечают некоторые преимущества российской разработки.

К сильным сторонам ПЛ-15 можно отнести высочайшую надежность, компактность, эргономику и возможность использовать боеприпасы любого типа и качества.

© РИА Новости / Калашников Медиа

Пистолет ПЛ-15К. Кадр из видеопрезентации концерна «Калашников»

