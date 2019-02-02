Конец ДРСМД

1. Сегодня США и Россия де-факто вышли из договора ДРСМД. США еще в конце прошлого года анонсировали неизбежность выхода из договора 2 февраля 2019 года, если Россия не примет условия американского ультиматума. Россия ожидаемо их не приняла и события стали развиваться в автоматическом режиме – сначала из договора начали выходить США. Следом за США Россия также заявила, что выходит из договора ДРСМД, так как конечно нет никакого смысла соблюдать его в гордом одиночестве. Фраза "приостанавливает" участие не должна обманывать, так как обе стороны понимают, что в прежнем виде договор уже сохранить не удастся.2. Предшествующие события были наполнены дипломатическими маневрами направленными на то, чтобы свалить ответственность за выход из договора с США на Россию. Так как решение о выходе было принято Вашингтоном заранее, американцы стремились представить дело так, будто это не их желание, а необходимость ввиду "нарушений договора Россией". В этом США помогали НАТОвские подпевалы. Россия резонно указывала на то, что за прошедшие месяцы так и не было предоставлено ни одного фактического доказательства нарушений Россией договора ДРСМД. Была даже организована демонстрация пресловутой "неконвенционной" ракеты, но США и НАТО ее проигнорировали, так как дело конечно же было не в ракете, выступившей лишь поводом, а в остром желании Вашингтона разорвать договор, который связывает США руки в определенных вопросах.3. Позиция ЕС как обычно была сервильной – с одной стороны ЕС выступал за сохранение договора, так как новая гонка ракетно-ядерных вооружений с одной стороны в перспективе сделает Европу площадкой для размещения новых ракет средней дальности с ядерными боеголовками, а с другой стороны сделает Европу мишенью для аналогичных российских ракет, в результате чего общий уровень угрозы для Европы возрастет. Но даже понимая, что именно действия США ведут к такой ситуации, ЕС скорее занимал про-американскую позицию, требуя в первую очередь уступок от России, чтобы сохранить договор в интересах Европы. Разумеется, в нынешних реалиях Европа получит ровно то, что заслуживает.4. Кремль уже анонсировал зеркальные меры по разработке новых ракет, которые ранее были запрещены договором ДРСМД. С одной стороны заявляется о нежелании втягиваться в гонку вооружений, но это в любом случае будет гонка вооружений и вопрос лишь в том, насколько сильно обстоятельства новой Холодной войны будут вовлекать Россию в нее. Но Россией дело конечно не ограничивается – с крахом договора ДРСМД, можно ожидать и более активных действий со стороны Китая в разработке этого типа вооружений, хотя Китай и не был скован этим договором. Но усиления разработок в этом направлении в США и России подтолкнут Китай к интенсификации работ по достижению паритета в этом компоненте. Конечно, для Китая прежняя ситуация была более выгодной, так как договор ДРСМД накладывал ограничения на США и РФ, а Китай де-факто не был скован международными обязательствами в этом вопросе.5. Заявления США о желании "заключить новую сделку" не должны вводить в заблуждение – новая сделка в понимании Вашингтона означает стратегические уступки со стороны России и втягивание Китая в договор, который Китай никогда не подписывал, который накладывает на Китай ограничения, ничего не давая взамен. На такой договор США конечно легко пойдут, так как в этом случае они дипломатическим путем и путем военных угроз добьются от РФ и Китая стратегических уступок, ничего не давая взамен.Поэтому вероятность такого "большого договора" исчезающе мала. Разговоры о нем призваны прикрыть главенствующую роль США в разрушении текущей системы договоров ограничивающих гонку ракетно-ядерных вооружений. Разговоры о не продлении СНВ-3 являются шагом в этом же направлении.Идущая Холодная война США против РФ и Китая вынуждает США отбрасывать сдерживающие ограничители, установленные еще во времена прошлой Холодной войны против СССР. Тогда они были выгодны, сейчас нет. Поэтому США под надуманными предлогами избавляются от ограничений, а РФ и Китай вряд ли могут что-то с этим поделать, кроме как принять вызов и указать на тех, на ком лежит ответственность за развязывание новой гонки ракетно-ядерных вооружений.Как результат, мир становится куда как менее безопасным. В ближайший год мы увидим как массу роликов про новые ракеты, которые далеко летят и мощно взрываются. И не только роликов.Кого за это благодарить вы знаете.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4747522.html