Эта элита сломалась, несите следующую. Михаил Хазин

Концептуал СМИ Приговор российской экономике

Известный экономист Михаил Хазин рассказывает, почему российская экономическая система исчерпала себя и больше не может функционировать. Как привыкли работать российские элиты, почему их генезис не позволяет вытащить страну из кризиса. Почему новая инновационная экономика, которая продлит мировой рост, это миф. С чем был связан кризис советской системы после Сталина. Зачем придумали пенсионную реформу. Как пережить безработицу и кризис.



Что случилось с экономикой страны после смерти Сталина? Почему либерально-рыночная экономическая модель изжила себя? Какой должна быть новая, нравственно-обусловленная экономическая система? Читайте в книгах:



Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич



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