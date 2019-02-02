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Эта элита сломалась, несите следующую. Михаил Хазин

17:16. 2 февраля 2019 Просмотров - 279 3 коммент. Опубликовал:

Приговор российской экономике

Известный экономист Михаил Хазин рассказывает, почему российская экономическая система исчерпала себя и больше не может функционировать. Как привыкли работать российские элиты, почему их генезис не позволяет вытащить страну из кризиса. Почему новая инновационная экономика, которая продлит мировой рост, это миф. С чем был связан кризис советской системы после Сталина. Зачем придумали пенсионную реформу. Как пережить безработицу и кризис.

Что случилось с экономикой страны после смерти Сталина? Почему либерально-рыночная экономическая модель изжила себя? Какой должна быть новая, нравственно-обусловленная экономическая система? Читайте в книгах:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/eta-elita-slomalas-nesite-sleduyuschuyu-mihail-hazin

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3 коммент.»

  • 147 115
    чужой 2 февраля 2019 в 18:10 Ссылка Пометить
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    Тяжелое положение у экспертов и аналитиков.
    Следующую элиту и партию не принесут. Нет на складе.
    Берите то что есть и партию и элиту со скидкой.

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  • 2953 2695
    жора шапов 2 февраля 2019 в 19:42 Ссылка Пометить
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    Элита – лучшая часть общества , в 1-ю очередь по нравственному критерию. Российские элиты – это кто ??

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  • 10674 5705
    Lada 2 февраля 2019 в 20:02 Ссылка Пометить
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    …/ российская экономическая система /…а разве была такая? Была и есть только АНТИэкономическая система..диверсионная…
    Элиты сегодня – это чиновничий прикормленный аппарат(роботы),обслуживающие эту АНТИэкономическую систему…
    Элита-( от евр.элии,избранные)…до революции у нас были не элиты,а АРИСТОКРАТЫ = сто кратные АРИИ…

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