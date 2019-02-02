«Британцы были самыми жестокими»: как колонизаторы истребили индейцев на острове Сент-Китс

Источник: RT

395 лет назад британцы основали первую колонию на Карибах— поселение Сент-Кристофер, которое сейчас носит название Олд-Роуд-Таун. Строительство порта на острове Сент-Китс позволило Лондону значительно увеличить влияние в этом регионе. Вместе с тем колонизаторы жестоко расправились с коренными жителями острова, которые доброжелательно встретили европейцев и позволили им поселиться на своих землях. Согласно британской версии событий, индейцы планировали изгнать поселенцев, и те нанесли удар первыми. Однако историки склонны полагать, что эта легенда была придумана самими колонизаторами, чтобы оправдать массовое убийство.

В доколумбовые времена острова Карибского моря пережили несколько волн индейских миграций. От кого именно произошли конкретные этнические группы, существовавшие в регионе на момент прихода европейцев, до сих пор является предметом научных дискуссий. По одной из наиболее распространённых версий, в XII—XIII веках на острова из Южной Америки прибыли представители карибской группы народов. Будучи хорошими воинами и мореходами, они смогли одержать ряд побед над местными аравакскими племенами, после чего частично смешались с ними.

Испанцы, открывшие в конце XV века Америку, смогли быстро поработить относительно миролюбивых чистокровных араваков, однако с карибами (самоназвание — калинаго) справиться не смогли — те оказали колонизаторам ожесточённое сопротивление. Захватчиков, пытавшихся высадиться на подконтрольные карибам острова, встречали отравленными стрелами.

Кроме того, калинаго произвели на испанцев пугающее впечатление ритуальным каннибализмом.

Сломить волю калинаго к сопротивлению испанцы так и не смогли и оставили их в покое. Однако новое поколение европейских колонизаторов — британцы и французы — подошли к карибскому вопросу по-другому.

Томас Уорнер

Будущий губернатор британских Карибских островов Томас Уорнер родился в 1580 году в Англии. Он рано поступил на военную службу и дослужился до звания капитана королевской гвардии. В возрасте 40 лет он получил назначение в британскую колонию, некоторое время существовавшую в Гвиане. Однако, оказавшись там, капитан увидел, что место для колонизации выбрано не самое подходящее, и решил основать поселение на одном из островов Карибского бассейна.

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В 1623 году Уорнер объехал несколько островов и понял, что наиболее удобным для его целей является Сент-Китс. Остров понравился британцу плодородной почвой, обилием пресной воды и месторождениями соли. Кроме того, Уорнер сумел завоевать доверие местных карибов и их вождя Оубуту Тегреманте. Обычно встречавшие колонизаторов стрелами и боевыми палицами индейцы поверили в дружелюбие британцев и позволили им поселиться на острове.

Оставив часть поселенцев на Сент-Китс, Уорнер вернулся в Англию и заручился финансовой поддержкой купцов Ральфа Меррифилда и братьев Джефферсонов. Для участия в предприятии Уорнера спонсоры снарядили судно с колонистами, загрузив на него все необходимые припасы.

28 января 1624 года Томас Уорнер вернулся на Сент-Китс и официально основал на западном побережье острова первую британскую колонию на Карибах — Сент-Кристофер. Сегодня это город Олд-Роуд-Таун. Вместо сахарного тростника, который в Вест-Индии обычно выращивали европейцы, Уорнер решил культивировать табак.

В 1625 году на Сент-Китс прибыла французская экспедиция под руководством Пьера Белена д'Эснамбука. Уорнер разрешил французам остаться, намереваясь увеличить количество европейцев на острове.

Геноцид карибов

Вскоре после основания британской колонии индейцы калинага пожалели, что пустили европейцев на свой остров. Их никто не предупредил, что количество колонистов резко возрастёт. Карибы сообразили, что, если так пойдёт и дальше, они быстро станут лишними у себя же дома.

Согласно британской версии событий, в начале 1626 года карибские вожди Сент-Китс и соседних островов якобы провели совещание, на котором договорились дружно выступить против европейцев и изгнать их со своей земли. О планах калинага стало известно женщине по имени Барб. Она происходила из народа араваков, но была захвачена в плен и выдана замуж за кариба. Барб была влюблена в Томаса Уорнера и решила предупредить его о замыслах калинага.

Узнав о планах индейцев изгнать колонистов с Сент-Китс, Уорнер решил не вступать с законными хозяевами земли в переговоры, а первым нанести удар. Ночью англо-французский отряд напал на карибское поселение и сначала убил лидеров калинага, включая доверившегося британцам Оубуту Тегреманте, а затем атаковал всё племя. Битва обернулась резней коренного населения.

По оценкам историков, британцы и французы убили около 4 тыс. индейцев.

В живых из попавших в плен карибов оставили только красивых женщин, которых колонизаторы превратили в наложниц. Святилища индейцев люди Уорнера демонстративно осквернили. Несмотря на то что карибов застали врасплох, они, обороняясь, смогли уничтожить около ста европейцев. Несколько калинага успели скрыться от нападавших, однако к 1640 году их полностью вытеснили с Сент-Китс.

Мыс, на котором располагалось главное поселение местных карибов, с тех пор называется Блад-Поинт (Кровавое место), а протекающая рядом река — Блад-Ривер (Кровавая река). По свидетельствам очевидцев, из-за крови сваленных на берегу реки убитых индейцев вода в ней надолго окрасилась в красный цвет.

Современные исследователи считают, что рассказ о подготовке карибского восстания мог быть легендой, придуманной колонизаторами для оправдания массового убийства дружелюбно встретивших их индейцев. Резня произошла в январе, когда карибы традиционно собирались на Сент-Китс для совершения религиозных церемоний. Европейцы могли воспользоваться ситуацией для того, чтобы зачистить плодородные острова от коренного населения и запугать оставшихся в живых индейцев.

Англия против Франции

Со временем Сент-Китс стало сложно конкурировать с североамериканскими колониями в сфере выращивания табака, и на острове появились плантации сахарного тростника. На них использовался рабский труд каторжников из Европы и африканских невольников. Отношения англичан с французами быстро испортились. После нескольких кровопролитных конфликтов британцы в XVIII столетии изгнали бывших союзников с острова.

Начав колонизацию Карибского бассейна с Сент-Китс, англичане и французы постепенно вытеснили испанцев с большинства островов Вест-Индии. Из-за массового уничтожения индейцев и завоза африканских невольников сегодня большую часть населения Карибских островов составляют темнокожие потомки рабов.

«Карибские острова были ключом к Центральной Америке. Здесь пересекались торговые пути и пролегали маршруты следования испанских галеонов, везущих драгоценные металлы в Старый Свет. Поэтому именно с Карибских островов началось активное вытеснение другими европейскими державами испанцев из Америки», — рассказал RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

По словам эксперта, открытые боевые действия европейских стран за острова Карибского моря продолжались вплоть до ХХ века. А тайная борьба за них продолжается.

«Теперь, правда, могущественные державы интересуют не золото и сахарный тростник, а нефть и контроль над путями, ведущими из Атлантического океана в Тихий», — подчеркнул он.

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«Массовое убийство индейцев вполне соответствовало духу политики, которую проводили англосаксонские колонизаторы. Испанцы, конечно, тоже проявляли жестокость, но у них было два сдерживающих фактора. Во-первых, они рассматривали индейцев как будущую рабочую силу и пытались, несмотря на сложности, склонить их к сотрудничеству. А во-вторых, Папа Римский требовал расширять паству католической церкви. Поэтому убийства местного населения были для них не самоцелью, а средством запугивания», — отметил в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Британцы же, по словам эксперта, подходили к вопросу взаимоотношений с местным населением более цинично, заведомо рассчитывая на то, что им будет выгоднее завезти рабов из Африки, чем пытаться заставить работать на себя непокорных индейцев.

«Англичане действовали с жестокостью прагматичного маньяка. Они просто очищали от неугодных им людей нужные короне земли… Из всех европейцев именно британцы были самыми жестокими колонизаторами», — подытожил Егор Лидовской.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100089