Безотцовщина – бич XXI века

Количество детей с искалеченной психикой сегодня исчисляется десятками миллионов. Семь из десяти сегодняшних подростков никогда не смогут создать нормальную семью и воспитать своих детей в любви и согласии. Причина этому – страшная эпидемия, поразившая сегодня три четверти общества – безотцовщина.

На днях ходил с сыном на спортплощадку, (пишет minskblog) делали стандартные упражyения – скалодром, рукоход, веревочная лестница. Где-то я сыну помогал, где-то страховал, в любом случае было весело, он смеялся, я подыгрывал. И тут к нам прибился незнакомый мальчик лет шести: "Дядя и меня поднимите, дядя я так тоже хочу!". Пару раз я поднял из вежливости, а потом сказал ему: "Мальчик, почему бы тебе своего папу на площадку не позвать?". Ответ резанул откровенностью: "У меня нет папы, мы с мамой живем". В голове сразу промелькнул эпизод из легендарного фильма "Стена":

Только в те времена безотцовщина была результатом форс-мажора, отцы погибли на войне. Сегодня отцы живы, многие из них хотят общаться со своими детьми, но такой возможности нет, матери выгоняют их из дома, рассказывают ребенку гадости про отца и не дают им видеться:

Интересно, что процент разводов, инициированных женщинами, практически полностью совпадает с процентом детей выросших без отца и в первом и во втором случае цифра 70%. Это говорит о том, что матери, вырастившие своих детей без отца, сделали их неспособными к взаимоотношению с женщинами и созданию собственной семьи.

Мальчики выросли тряпками, которых женщины за мужчин не воспринимают, девочки выросли в стерильно женском сообществе и понятия не имеют что такое мужчина и как с ним обращаться. Учитывая, что вся полнота власти в семье сегодня законодательно отдана в руки женщине, она и принимает решение о разводе. Минимальные шансы на благоприятный исход есть только в том случае, если хотя бы один из супругов вырос в полной семье, если в полной семье выросли оба, шансы вырастают многократно, но в обществе где 70% детей воспитаны матерями и бабушками такое случается крайне редко:

Причина этого явления простая – отсутствие в семье отца означает отсутствие примера мужского поведения. Еще хуже, когда отец в семье тряпка и подкаблучник, сам воспитанный матерью-одиночкой, тогда вместо пробела в воспитании, который еще можно заполнить, ребенок получает дефектный пример. Спасти такого мужчину будет очень трудно, переучивать всегда сложнее, чем учить с нуля:

Для девочки отсутствие отца в семье становится такой же травмой как и для мальчика, полноценной она уже не вырастет. Для нормального развития девочке необходим отец, он первый, на ком она начинает обыгрывать межполовую модель взаимоотношений. Она пытается манипулировать, заигрывать, нападать, грамотная реакция отца помогает скорректировать поведение дочери и сформировать у нее правильную модель отношений с мужчиной. Я уже не говорю о том, что большую часть своего поведения ребенок копирует с родителей.

Отсутствие отца, его любви и ласки делает из девочки истеричную мегеру, особенно если мать науськивает ее на бывшего мужа и рассказывает о нем гадости. У девочки, выросшей в таких условиях, мужчина не может ассоциироваться ни с чем хорошим, она не ждет от него ни любви, ни верности, ни заботы, соответственно изначально относится к любому потенциальному ухажеру с высокомерием и агрессией.

Видя все детство злую и измотанную мать, которая ломается на трех работах или наоборот женщину, которая проедает отцовские алименты, водя каждую неделю разных дядь, ребенок никак не может вырасти полноценным.

Сложилась ситуация, известная в простонародье, как "уловка 22". Женщины вырастили мужчин непригодных для создания семьи и сами же жалуются, что мужчин годных для семьи днем с огнем не сыщешь. В итоге мужчины дистанцируются от женщин, женщины от мужчин, рождаемость падает, население морально разлагается, стареет и вымирает. Все известные мне способы решения этой проблемы звучат в современных условиях дико и средневеково, на практике они абсолютно неприменимы

А какие вы знаете решения этой проблемы? Можно как-то победить безотцовщину и возродить институт семьи?

Источник: https://minskblog.livejournal.com/120728.html