Арест полковника Гарсии
01:40. 2 февраля 2019 Просмотров - 178 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Венесуэле арестован ранее бежавший из страны полковник, который в интервью американским СМИ заявлял, что готовит смену режима в Каракасе с помощью армии.
После начала попытки переворота, "путчист" тайно въехал в Венесуэлу, рассчитывая привлечь на свою сторону военных для свержения Мадуро. Тут то его и взяла военная контрразведка.
Изгнанный из страны венесуэльский полковник арестован во время отчаянной трансграничной операции
Мятежный венесуэльский полковник, живущий в изгнании, был арестован после того, как он пробрался обратно в страну в рамках тайной операции по организации и вооружению оппозиции, что выглядит как сумасбродная и странная попытка дать толчок операции "вооружения умеренных повстанцев" или создать своего рода "Свободную венесуэльскую армию". Арест и задержание 54-летнего полковника в отставке Освальдо Гарсии Паломо были подтверждены его единомышленниками во вторник, что произошло после того, как бывший офицер Национальной гвардии сделал намек изданию "Блумберг" на прошлой неделе, что реализуется некое спецзадание, с загадочными словами "Обратите на меня внимание в ближайшие дни".
Гарсия в широко цитировавшемся интервью для "Блумберг" в декабре прошлого года рассказал, что он лично "работает каждый день, чтобы объединить международные и внутренние силы и сместить правительство посредством использования оружия, чтобы страна не истекла кровью и не умерла".
По этой причине режим Мадуро давно обвиняет его в измене и заговоре против правительства с территории соседней Колумбии, в некоторых случаях проводя облавы в домах известных единомышленников, обвиняемых в поддержании связи с мятежным офицером. Семья Гарсии живет в настоящее время в изгнании в Монреале, Канада.
Власти Каракаса распространили плакаты "Разыскивается" в отношении местонахождения и ареста Гарсии Паломо.
Его также описывают как "активно и публично стремящегося к свержению президента Николаса Мадуро", и он недавно пообещал военную поддержку признанному США "и.о. президента" и оппозиционному лидеру Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо. Во вторник группа под его руководством под названием "Операция Конституция 2018" опубликовала через соцсети "сигнал тревоги", заявив, что он был задержан в Венесуэле военной полицией.
Tu @NicolasMaduro eres responsable por la integridad de nuestro compañero de lucha el Cnel Oswaldo García Palomo, tú arrastrado GB Orlando Romero Bolívar lo entregó porq prefiere perder al país en tus manos q rescatar la dignidad del pueblo, pagarán por sus actos. pic.twitter.com/nSpbPMK7HM
— Operación Constitución 2018 (@OpConst2018) 29 января 2019
Эта группа сторонников далее призвала Гуайдо "действовать как наш главнокомандующий" и взять под контроль вооруженные силы, одновременно объединяя международное сообщество, чтобы оно оказывало давление на Каракас для освобождения Гарсии. "Мы считаем режим ответственным за его физическое здоровье", сказано в одном твите.
Согласно сообщению Канадской телевещательной компании, которая взяла интервью у членов семьи Освальдо Гарсии Паломо после новости о его задержании военной разведкой:
Он продолжил в изгнании устанавливать контакты с коллегами, все еще находящимися в Венесуэле, и время от времени сам пересекал границу.
Именно во время одного такого трансграничного задания его схватили ночью в понедельник в венесуэльской провинции Тачира, после его перехода из колумбийского города Кукута. Его семья теперь опасается за его жизнь.
"Я сделала все, разве что на колени не становилась, прося его не возвращаться туда", – сказала его жена Сорбей де Падилла. "Но он сказал – "Я не могу думать только о себе. Там дети голодают и люди умирают без лекарств. Я должен думать о моей стране".
Организация, называющая себя "Operación Constitución 2018", выглядит как часть того же самого оппозиционного движения в изгнании, которое пыталось осуществить возглавляемый офицерами переворот в прошлом году, как пишет "Блумберг":
Полковник в отставке входил в группу офицеров и военных спецназа из всех четырех родов венесуэльских вооруженных сил, которая запустила один из самых серьезных провалившихся переворотов в прошлом году, известный как "Операция Конституция". Но этот план был раскрыт внедренными агентами и десятки его созаговорщиков были арестованы; он сбежал и продолжал агитацию. Но и прошлогодняя попытка переворота, и трюк Гарсии с "проникновением" на этой неделе были непродуманными и могут являться признаком того, что и внутренняя и заграничная оппозиция интерпретируют риторику Вашингтона о смене режима слишком оптимистично и нетерпеливо.
(На снимках с экрана показаны заголовки новостей на английском:
"Дезертиры из венесуэльской армии просят Трампа об оружии", 29 января 2019
"Дезертиры сформировали в Сирии армию несогласных, что является знаком, что восстание, возможно, вступает в новую фазу", 25 сентября 2011
- прим. перев.)
С одной стороны, Белый дом продолжает весьма громогласно рекламировать его приверженность быстрой и "мирной передаче власти" – со "всеми вариантами действий на рассмотрении" – но с другой стороны, Национальные боливарианские вооруженные силы явно сохраняют верность президенту Мадуро, несмотря на то, что с дюжину стран объявили Мадуро "нелегитимным". Это выглядит как формула для еще большего числа фальстартов и преждевременных попыток "восстаний" со стороны надеющейся оппозиции, которые будут с большой вероятностью подавлены поддерживающими Мадуро силами, который затем сможет и дальше объединять народ, указывая на "иностранную руку" и "имперских марионеток", стоящих за недавней подготовкой заговоров
http://perevodika.ru/articles/1194862.html – цинк
По "случайному" стечению обстоятельств, Гарсия был задержан после перехода гос.границы Венесуэлы из Кокуты на следующий день после того, как туда прибыл командующий Южным Командованием Армии США, а в районе города было замечено большое кол-во военно-транспортных вертолетов.
Данная история достаточно наглядно дает представление о том "Работают ли венесуэльские спецслужбы?" Арест столь известного заговорщика показывает, что работа ведется.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4747260.html