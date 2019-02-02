Арест полковника Гарсии

Изгнанный из страны венесуэльский полковник арестован во время отчаянной трансграничной операции

В Венесуэле арестован ранее бежавший из страны полковник, который в интервью американским СМИ заявлял, что готовит смену режима в Каракасе с помощью армии.После начала попытки переворота, "путчист" тайно въехал в Венесуэлу, рассчитывая привлечь на свою сторону военных для свержения Мадуро. Тут то его и взяла военная контрразведка.Мятежный венесуэльский полковник, живущий в изгнании, был арестован после того, как он пробрался обратно в страну в рамках тайной операции по организации и вооружению оппозиции, что выглядит как сумасбродная и странная попытка дать толчок операции "вооружения умеренных повстанцев" или создать своего рода "Свободную венесуэльскую армию". Арест и задержание 54-летнего полковника в отставке Освальдо Гарсии Паломо были подтверждены его единомышленниками во вторник, что произошло после того, как бывший офицер Национальной гвардии сделал намек изданию "Блумберг" на прошлой неделе, что реализуется некое спецзадание, с загадочными словами "Обратите на меня внимание в ближайшие дни".Гарсия в широко цитировавшемся интервью для "Блумберг" в декабре прошлого года рассказал, что он лично "работает каждый день, чтобы объединить международные и внутренние силы и сместить правительство посредством использования оружия, чтобы страна не истекла кровью и не умерла".По этой причине режим Мадуро давно обвиняет его в измене и заговоре против правительства с территории соседней Колумбии, в некоторых случаях проводя облавы в домах известных единомышленников, обвиняемых в поддержании связи с мятежным офицером. Семья Гарсии живет в настоящее время в изгнании в Монреале, Канада.Власти Каракаса распространили плакаты "Разыскивается" в отношении местонахождения и ареста Гарсии Паломо.Его также описывают как "активно и публично стремящегося к свержению президента Николаса Мадуро", и он недавно пообещал военную поддержку признанному США "и.о. президента" и оппозиционному лидеру Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо. Во вторник группа под его руководством под названием "Операция Конституция 2018" опубликовала через соцсети "сигнал тревоги", заявив, что он был задержан в Венесуэле военной полицией.pic.twitter.com/nSpbPMK7HM— Operación Constitución 2018 (@OpConst2018) 29 января 2019Эта группа сторонников далее призвала Гуайдо "действовать как наш главнокомандующий" и взять под контроль вооруженные силы, одновременно объединяя международное сообщество, чтобы оно оказывало давление на Каракас для освобождения Гарсии. "Мы считаем режим ответственным за его физическое здоровье", сказано в одном твите.Согласно сообщению Канадской телевещательной компании, которая взяла интервью у членов семьи Освальдо Гарсии Паломо после новости о его задержании военной разведкой:Он продолжил в изгнании устанавливать контакты с коллегами, все еще находящимися в Венесуэле, и время от времени сам пересекал границу.Именно во время одного такого трансграничного задания его схватили ночью в понедельник в венесуэльской провинции Тачира, после его перехода из колумбийского города Кукута. Его семья теперь опасается за его жизнь."Я сделала все, разве что на колени не становилась, прося его не возвращаться туда", – сказала его жена Сорбей де Падилла. "Но он сказал – "Я не могу думать только о себе. Там дети голодают и люди умирают без лекарств. Я должен думать о моей стране".Организация, называющая себя "Operación Constitución 2018", выглядит как часть того же самого оппозиционного движения в изгнании, которое пыталось осуществить возглавляемый офицерами переворот в прошлом году, как пишет "Блумберг":Полковник в отставке входил в группу офицеров и военных спецназа из всех четырех родов венесуэльских вооруженных сил, которая запустила один из самых серьезных провалившихся переворотов в прошлом году, известный как "Операция Конституция". Но этот план был раскрыт внедренными агентами и десятки его созаговорщиков были арестованы; он сбежал и продолжал агитацию. Но и прошлогодняя попытка переворота, и трюк Гарсии с "проникновением" на этой неделе были непродуманными и могут являться признаком того, что и внутренняя и заграничная оппозиция интерпретируют риторику Вашингтона о смене режима слишком оптимистично и нетерпеливо.С одной стороны, Белый дом продолжает весьма громогласно рекламировать его приверженность быстрой и "мирной передаче власти" – со "всеми вариантами действий на рассмотрении" – но с другой стороны, Национальные боливарианские вооруженные силы явно сохраняют верность президенту Мадуро, несмотря на то, что с дюжину стран объявили Мадуро "нелегитимным". Это выглядит как формула для еще большего числа фальстартов и преждевременных попыток "восстаний" со стороны надеющейся оппозиции, которые будут с большой вероятностью подавлены поддерживающими Мадуро силами, который затем сможет и дальше объединять народ, указывая на "иностранную руку" и "имперских марионеток", стоящих за недавней подготовкой заговоров http://perevodika.ru/articles/1194862.html – цинкПо "случайному" стечению обстоятельств, Гарсия был задержан после перехода гос.границы Венесуэлы из Кокуты на следующий день после того, как туда прибыл командующий Южным Командованием Армии США, а в районе города было замечено большое кол-во военно-транспортных вертолетов.Данная история достаточно наглядно дает представление о том "Работают ли венесуэльские спецслужбы?" Арест столь известного заговорщика показывает, что работа ведется.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4747260.html