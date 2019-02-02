Наступила очередная суббота, а значит пришло время протестовать против последнего диктатора Европы, который угнетает свой народ и попирает права и свободы.Акт №12 традиционно покатился по крупным городам Франции собрав по разным оценкам от 60 до 80 тыс. человек. Против них было брошено более 70 000 полицейских.Демонстрации столь же традиционно привели к столкновениям с полицией, десятками пострадавших и сотнями задержанных.Попытки Макрона потушить протест через акции титушек в красных шарфах и замылить все "национальными дебатами", к видимому снижению протестных настроений не привели, как и к прекращению протестных настроений, хотя официозные СМИ весь декабрь вещали, что после праздников протесты пойдут на спад.Из новшеств – многие манифестанты надели повязку на глаз в знак поддержки одного из протестовавших, которому полиция выбила глаз во время "Акта №11".Макрон должен уйти! Франция будет свободной!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4748641.html