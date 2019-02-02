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Акт №12

19:03. 2 февраля 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:


Наступила очередная суббота, а значит пришло время протестовать против последнего диктатора Европы, который угнетает свой народ и попирает права и свободы.
Акт №12 традиционно покатился по крупным городам Франции собрав по разным оценкам от 60 до 80 тыс. человек. Против них было брошено более 70 000 полицейских.

Демонстрации столь же традиционно привели к столкновениям с полицией, десятками пострадавших и сотнями задержанных.
Попытки Макрона потушить протест через акции титушек в красных шарфах и замылить все "национальными дебатами", к видимому снижению протестных настроений не привели, как и к прекращению протестных настроений, хотя официозные СМИ весь декабрь вещали, что после праздников протесты пойдут на спад.

Из новшеств – многие манифестанты надели повязку на глаз в знак поддержки одного из протестовавших, которому полиция выбила глаз во время "Акта №11".


























































































































Макрон должен уйти! Франция будет свободной!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4748641.html

Метки: Европа, ес, желтые жилеты, макрон, Митинги, протесты, фотографии, Франция
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