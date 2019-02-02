1967-1975. Дин Конгер на Кавказе. Часть 1



1967. Абхазия. Крестьянка у стойки, где сушатся табачные листья





1967. Пожилой абхазский мужчина в традиционной одежде



1967. Абхазия. Камшиш Тарба, мусульманин из села Эшера. Он участник хора старых мужчин



1967. Абхазия. Камшиш Тарба, мусульманин из села Эшера. Он участник хора старых мужчин



1967. Автомобиль на узкой горной дороге из Сочи на озеро Рица



1967. Озеро Рица



1967. Гори. Музей Сталина



1967. Дом-музей И.В.Сталина в Гори



1967. Каменный навес защищает дом-музей Иосифа Виссарионовича Сталина



1967. Крестьянский труд в полях возле Гори



1967. Тбилиси был построен на крутых берегах реки Куры



1967. Тбилиси на реке Кура



1967. Тбилиси. Женщина на балконе



1967. Тбилиси. Парк аттракционов



1967. Мужчина подсвечивает бутылку вина в погребе Тбилисского винзавода № 1.



1967. Молодые азербайджанские пастухи на пути из Тбилиси в Ереван



1967. Старое кладбище у границы между Арменией и Грузией на шоссе Тбилиси-Ереван



1967. Армения. Монастырский комплекс Гегардаванк («монастырь копья»). Арки, вырезанные из туфа



1967. Армения. Монастырский комплекс Гегардаванк («монастырь копья»). Люди зажигают свечи



1967. Армения. Монастырский комплекс Гегардаванк («монастырь копья»). Люди зажигают свечи



1967. Эчмиадзинский монастырь. Женщина молится на копье, которое предположительно пронзило бок Иисуса



1967. Ереван и заснеженная вершина горы Арарат



1967. Ереван. Строительство жилых домов



1967. Ереван. Муниципальные здания на площади Ленина



1967. Ансамбль армянских народных танцев



1967. Ансамбль армянских народных танцев



1967. Ансамбль армянских народных танцев



1967. Ансамбль армянских народных танцев



1967. Ансамбль армянских народных танцев



1967. Ансамбль армянских народных танцев



1967. Дети со своей собакой



1967. Пастух в горах Кавказа возле Орджоникидзе



1967. Альпинист на Эльбрусе. На заднем плане пик горы Накра



1967. Альпинист носит защитную одежду, чтобы защитить себя от сильного солнца на горе Эльбрус



1967. Спуск с горы Эльбрус



1967. Отряд туристов спускается с вершин-близнецов горы Эльбрус в горах Кавказа



1967. Одна из характерных двойных вершин Эльбруса высотой 18, 510 футов в горах Кавказа



1967. Кавказские горные вершины в облаках



Источник: https://humus.livejournal.com/6445348.html