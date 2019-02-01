ВАЖНО: США разрывают ракетный договор

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Завтра США прекратят свои обязательства по ДРСМД и начнут процедуру выхода из него», — говорится в заявлении американского лидера.

«США будут разрабатывать собственный ответ на нарушение Россией ДРСМД, чтобы не дать Москве военного преимущества», — отметил Трпамп.

Он также добавил, что союзники по НАТО поддерживают США в вопросе выхода из ДРСМД.

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