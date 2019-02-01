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ВАЖНО: США разрывают ракетный договор

17:11. 1 февраля 2019 Просмотров - 163 3 коммент. Опубликовал:
ВАЖНО: США разрывают ракетный договор | Русская весна

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Завтра США прекратят свои обязательства по ДРСМД и начнут процедуру выхода из него», — говорится в заявлении американского лидера.

«США будут разрабатывать собственный ответ на нарушение Россией ДРСМД, чтобы не дать Москве военного преимущества», — отметил Трпамп.

Он также добавил, что союзники по НАТО поддерживают США в вопросе выхода из ДРСМД.

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Источник: http://rusvesna.su/news/1549029492

Метки: Новости
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3 коммент.»

  • 13791 10701
    jackomb 1 февраля 2019 в 18:13 Ссылка Пометить
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    Разрывают, так это дело было уже решённое. Значит пора напомнить США, кто им поставляет уран 535 для их АЭС и прекратить наконец кормить врага. Ведь “À la guerre comme à la guerre”, а на войне все средства хороши. И пора заткнуть нашим либералам их поганые рты.

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  • 17459 15143
    Вячеслав 1 февраля 2019 в 18:38 Ссылка Пометить
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    Глупыши… Того и гляди, у них рванёт Йелоустонский вулкан, грядёт затопление побережий, из-за таяния ледников на обоих полюсах (14 млн. америкосов куда-то девать надо),- им бы думать надо, куда и к кому бежать надо будет, а они ссору затевают…

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