ВАЖНО: США разрывают ракетный договор
Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Завтра США прекратят свои обязательства по ДРСМД и начнут процедуру выхода из него», — говорится в заявлении американского лидера.
«США будут разрабатывать собственный ответ на нарушение Россией ДРСМД, чтобы не дать Москве военного преимущества», — отметил Трпамп.
Он также добавил, что союзники по НАТО поддерживают США в вопросе выхода из ДРСМД.
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Источник: http://rusvesna.su/news/1549029492
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Разрывают, так это дело было уже решённое. Значит пора напомнить США, кто им поставляет уран 535 для их АЭС и прекратить наконец кормить врага. Ведь “À la guerre comme à la guerre”, а на войне все средства хороши. И пора заткнуть нашим либералам их поганые рты.
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Глупыши… Того и гляди, у них рванёт Йелоустонский вулкан, грядёт затопление побережий, из-за таяния ледников на обоих полюсах (14 млн. америкосов куда-то девать надо),- им бы думать надо, куда и к кому бежать надо будет, а они ссору затевают…
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Куда?
Банки держащая элита к нам потихоньку внедриться.
Не зря же ВВП из к нам зовёт.
Население перегрызутся…
Но, прошло их время.