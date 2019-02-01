«В Европе снижают пенсионный возраст, и это финальный комментарий к нашей реформе»

Источник: Накануне

В Италии неожиданно для России снизили пенсионный возраст с 67 лет до 62. На таком решении настояла удачно выступившая на последних выборах в парламент партия «Движение пяти звезд», а президент Италии Серджо Маттарелла его подписал.

Интересно, что при повышении пенсионного возраста в России провластные СМИ часто ссылались и на итальянский опыт в том числе. Теперь же о пенсионной реформе в европейской стране россиянам сообщается либо с обязательным комментарием о том, что бюджет Италии просто не выдержит этого решения, либо не сообщается вовсе. Хотя у этого решения властей средиземноморского государства все же есть свои подводные камни. Так, на раннюю по местным меркам пенсию будут отправлять только при наличии 38 лет беспрерывного трудового стажа.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков не видит в происходящем в Италии ничего необычного и отмечает, что выполнение предвыборных обещаний – это нормально для политической партии.

– Не самая богатая страна Европы вдруг снижает пенсионный возраст, пока мы повышаем, как такое получилось?

– Партия, которая пришла к власти, провела через парламент законопроект о снижении пенсионного возраста с 67 до 62 лет. Президент его подписал, сопроводив словами, что такова мировая тенденция. Вот и финальный комментарий ко всей нашей пенсионной реформе.

– А может это быть реакцией на движение «Желтых жилетов» во Франции, может быть, итальянцы не хотят такого протеста у себя?

– Все же у «жилетов» во Франции другая тематика. Ну, и там речь о Франции, а тут у нас Италия. Все же это обычная история про то, как пришедшая к власти партия «Движение пяти звезд» исполнила предвыборные обещания.

– А наши эксперты тем временем уже спешат сообщить, что бюджет Италии просто не выдержит такого решения.

– Вы знаете, в чем дело, если у них будет не выдерживать бюджет (хотя я думаю, хотя бы минимально решение просчитали), то они просто будут искать, где взять на это деньги, только и всего. Если у вас в тумбочке не хватает денег, вы же начинаете размышлять, где их дополнительно заработать, чтобы их туда положить. Выполнение предвыборных обещаний – нормально для политической партии. Ненормально обещать одно, а делать другое, или не говорить о своих планах вовсе.

– Это эксцесс в европейской политике или президент Италии прав, и снижение пенсионного возраста – это мировой тренд, а не только европейский?

– Выход на пенсию надо рассматривать не только в контексте продолжительности жизни, как у нас рассматривали, но и в контексте того, каким образом люди работают и сколько они работают. Что я имею в виду? У нас страна характеризуется не только тем, что мы повысили пенсионный возраст, но и тем, что мы находимся в пятерке стран по количеству рабочих часов. При этом мы находимся в этой пятерке вместе с Мексикой, Коста-Рикой, Чили, а вот в Германии работают в год на четверть меньше, чем в России, но почему-то их экономика от этого не рушится, просто люди работают на нормальном производстве и с нормальными управленческими методиками. Понимаете, у нас ведь не только недавно встала проблема с поздним выходом на пенсию, но еще до этого остро стояла проблема того, как люди проводят время до пенсии. Мы в России работаем много, за небольшие деньги и в хреновых условиях.

Выход из этой ситуации достаточно прост. Если абстрагироваться от темы пенсий, то, как было заявлено в Давосе экспертами Международной организации труда, – сокращение рабочей недели при сохранении заработной платы. Я сейчас не буду перечислять примеры позитивных оснований для этого, рассказывать о том, что люди лучше концентрируются на рабочем процессе, если больше отдыхают. Этот путь возможен и для России.

– А как же эти истории о том, что население планеты стареет, а европейское население стареет быстрее всех, а мы идем в европейском тренде и поэтому всем нужно срочно много работать?

– Вот, ей-Богу, все аргументы насчет этого высказаны были полгода назад (когда начиналась пенсионная реформа, – прим. Накануне.RU). Я даже думаю, но это мое мнение, что скоро у нас ситуация с пенсионной реформой будет исправлена.

– Повышение пенсионного возраста – одно из требований МВФ к развивающимся странам, может быть, тут проблема? В том, что Италия развитая страна, а мы развивающаяся, периферия, нам не положено?

– Мы не настолько закредитованы в МВФ, чтобы выполнять требования, которые на полгода ввергают страну в невротическое состояние, а после этого в депрессию, и срубают при этом рейтинг всей правящей элите.

– А вот эта партия «Движение пять звезд», которая настояла на снижении пенсионного возраста, вы бы к какому политическому спектру её отнесли? Это левые, правые, центристы?

– Ох, тут немало разнообразных трактовок. Одни говорят, что они за народ, другие называют их популистами. Масса вариаций.

– А вы как считаете?

– Я думаю, что эта партия в некотором смысле похожа на «Национальный фронт Франции» Марин Ле Пен. Но с меньшим акцентом на национальные проблемы и вопросы национальностей.

Автор: Иван Зуев

Источник: https://nstarikov.ru/club/100066