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Сводки от ополчения Новороссии 01 февраля 2019

18:08. 1 февраля 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

Пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ



Показания пленного из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (бывшая аэромогильная).




В плен попал вместе с оружием

79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html

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