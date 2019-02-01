Сводки от ополчения Новороссии 01 февраля 2019
18:08. 1 февраля 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 19:10 Пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
- 16:48 Французский доброволец Себастьян о «желтых жилетах», алчности Америки и жизни в ДНР.
- 16:34 Важно! О Порошенко, Майдане и наркотиках: видео допроса пленного военнослужащего ВСУ.
- 15:50 Боевики Киева за неделю 100 раз нарушили режим прекращения огня – Басурин.
Пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ
Показания пленного из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (бывшая аэромогильная).
В плен попал вместе с оружием
79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Французский доброволец Себастьян о «желтых жилетах», алчности Америки и жизни в ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Важно! О Порошенко, Майдане и наркотиках: видео допроса пленного военнослужащего ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боевики Киева за неделю 100 раз нарушили режим прекращения огня – Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com