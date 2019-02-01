Стройка века: Грандиозные масштабы Крымского моста

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... говорить о голоде на этой стройке - заведомо врать. И последнее... и лагерях, я четверть века поверить не мог бы, ... знает об этой грандиозной по своим масштабам выдаче западными правительствами ... февраля 1945 г. на Крымской конференции глав правительств СССР, ...