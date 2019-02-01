США заказали 2 новых атомных авианосца

Вслед за Британией и Китаем, новые авианосцы заказал и Пентагон.Сегодня был размещен заказ на постройку двух атомных авианосцев типа "Джеральд Форд", представляющие из себя существенно доработанную концепцию авианосцев типа "Нимиц".Сообщается, что заказано будет сразу два авианосца, что считается беспрецедентным со времен прошлой Холодной войны.Основным критерием стало удешевление постройки, на фоне многострадального "Джеральда Форда", который обошелся очень дорого и до сих пор страдает от целого ряда "детских болезней".Стоимость проекта составит 24 млрд. долларов, из них сами авианосцы обойдутся по 7,5 млрд + по 4,5 млрд пойдет на установку электроники и вооружения. Пентагон заявляет, что в процессе согласования удалось снизить конечную сумму в 24 млрд. долларов на 4 млрд., что вполне в духе нынешней администрации Белого Дома, которая всячески стремится показать, что она старается экономить деньги, хотя с учетом стоимости заказа, вопросы о подобных расходах все равно будут задавать.Ввод в строй новых авианосцев ожидается к 2028 и 2032 годам. В перспективе, они должны заместить постепенно уходящие на покой атомные авианосцы типа и "Нимиц". Предполагается, что постройка будет вестись с учетом выявленных недоработок при строительстве "Джеральда Форда".Не скрывается, что постройка этих авианосцев будет часть стратегии направленной на противодействие Китаю и России.Как отмечают американские СМИ, одновременно с объявлением о закупке двух авианосцев для нужд флота, Пентагон объявил, что у "Джеральда Форда" сохраняются серьезные проблемы, которые мешают полноценно использовать авиагруппу построенную на F-35B.Сохраняются проблемы с катапультами палубными системами торможения самолетов, лифтами для подъема боеприпасов и радарными системами. Все это задерживает полноценную эксплуатацию авианосного долгостроя.Пентагон уверен, что авианосец доведут до ума в неопределенном будущем.PS. У нас же до сих пор не определились с тем, будут ли строить полноценный авианосец или все как всегда потонет в спорах о том, "А нужен ли?" Китай, США и Британия считают что авианосцы по-прежнему весьма актуальны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4746822.html