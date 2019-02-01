Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 февраля 2019
- 10:14 ИГИЛ может отвоевать Сирию за год, — Пентагон.
- 04:29 Сирия спасена: Патриарх всего Востока встретился с Шойгу и передал послание для России (ФОТО).
- 00:02 На страже Манбиджа.
- 00:01 США требуют от Сирии $300 миллионов за смерть журналистки.
ИГИЛ может отвоевать Сирию за год, — Пентагон
Боевики ИГИЛ могут отвоевать утерянные территории в Сирии в течение 6–12 месяцев, если группировка не будет испытывать военное давление.
Об этом, как сообщает NBC, говорится в докладе Пентагона, который должен быть опубликован на следующей неделе.
В американском военном ведомстве отмечают, что террористы ИГИЛ* ставят своей задачей восстановить халифат в физическом виде.
Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии, пояснив, что Соединенные Штаты «победили ИГИЛ».
Глава Госдепа США Майк Помпео тогда уточнил, что террористическая группировка в Сирии уничтожена на 99%.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирия спасена: Патриарх всего Востока встретился с Шойгу и передал послание для России (ФОТО)
Сергей Шойгу на встрече в Москве обсудил с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X вопросы восстановления мирной жизни в Сирии.
«Как вы знаете, обстановка в Сирии стабилизируется. И пришло время по оказанию помощи перемещенным лицам, беженцам и тем, кто проживает на территориях, ранее оккупированных ИГИЛ*», — заявил глава военного ведомства.
Сергей Шойгу рассказал патриарху о работе, которую проводит Российская Федерация по оказанию помощи сирийскому народу в восстановлении мирной жизни. Министр обороны отметил, что в России, Сирии, Ливане и Иордании созданы межведомственные координационные штабы, которые решают вопросы возвращения беженцев и обеспечения их всем необходимым. Он подчеркнул, что благодаря их работе с июля прошлого года более 117 тыс. человек вернулись в свои дома из-за рубежа.
«Помимо этого, ведется работа по оказанию медицинской помощи местному населению, восстановлению жилья и инфраструктуры. Мы откликнулись на просьбы и предложения по оказанию помощи в восстановлении госпиталей и некоторых христианских святынь», — сообщил генерал армии Сергей Шойгу, отметив, что Россия также окажет помощь «Долине христиан».
Глава военного ведомства подчеркнул важность работы по возвращению Сирии к мирной жизни и поблагодарил священнослужителя за взаимодействие в этой непростой работе.
В свою очередь Иоанн X передал военно-политическому руководству и гражданам России благодарность от православных и мусульман за помощь Сирийской Арабской Республике.
«Конечно, у нас была личная заинтересованность приехать сюда, чтобы выразить свою радость и удовлетворение тем сотрудничеством, которое существует между нами.
Я хочу выразить большую благодарность от всех прихожан патриархии и сирийского народа — и мусульман, и христиан — и засвидетельствовать чувство глубокого уважения и благодарности всем россиянам, Вам и Президенту Владимиру Путину за то, что Россия и лично Вы делаете для Сирии», — сказал Патриарх Иоанн X.
По словам священнослужителя, благодаря помощи российского народа Сирия с достоинством прошла тяжелый путь.
«От Алеппо до Латакии, от Хамы до Гуты — везде мы видим улучшение ситуации. Это останется в памяти сирийского народа на многие времена», — заключил Патриарх Иоанн X Антиохийский на встрече с Министром обороны РФ.
Напомним, Патриарх Антиохийский прибыл в Москву на празднование десятилетия интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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На страже Манбиджа
Репортаж Anna-News с позиций сирийских войск прикрывающих Манбидж от протурецких боевиков.
Показаны позиции в районе Арима и Иалани.
Плюс фото военкора Олега Блохина.
Плюс его мнение с мест.
По ситуации в районе Мембиджа.
На сегодня подразделения САА закрепились в западной и северной части района Мембидж. Северные позиции сирийцев расположились между турками и протурецкими зелёными группировками и силами Военного Совета или Совета обороны Мембиджа. На сегодня в ускоренном порядке ведётся строительство линий укреплений и опорных пунктов сирийской армии.На новых позициях отмечено обоюдное присутствие сирийских и курдских бойцов.Северная линия разделения наиболее сложная. Ее возникновение ставило задачу недопущения входа в город турок и протурецких группировок, поэтому в случае возникновения активного сценария противостояния, бойцам, находящимся именно на северной от Мембиджа линии, будет довольно тяжело.Но пока на сегодня всё спокойно.Многие бойцы , находящиеся на опорниках северной линии рассказывали, что как только они заняли эти позиции, турецкая арта почти сутки долбила по ним.Ну и вдобавок за спиной , в самом Мембидже,американцы, от которых запросто можно ожидать неприятностей.Пока же идёт переговорный процесс, за время которого каких- либо серьезных инцидентов противостоящих сторон по отношению друг к другу не отмечено.
Иная ситуация в городе. Там не прекращаются подрывы, жертвами которых преимущественно стали курдские бойцы и командиры, хотя среди пострадавших есть и местные гражданские, которых можно скорее зачислить в сопутствующие жертвы, и представители коалици.Похоже что там пошёл процесс «все против всех». Ответственность за несколько взрывов взяли на себя даеши, но эти вундеркинды для поднятия собственной значимости, будут на себя брать все подобные инциденты.В общем- в городе ситуация плохая, за городом- тонкая. Что до присутствующих в городе американцев, они после заявления Трампа, увеличили численность своих бойцов здесь на несколько сотен человек. Объяснили это тем, что вновь прибывшие бойцы будут помогать и прикрывать выход из Мембиджа американского контингента. По факту , на сегодня американцы пока никуда не вышли, и на сегодня остаются в городе и патрулируют его .Ну и с недавних пор,зону, где закрепились бойцы САА, стала патрулировать Российская военная полиция. На сегодня пока все.
https://goo.gl/DAWAKb – цинк
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США требуют от Сирии $300 миллионов за смерть журналистки
Суд в США признал правительство Сирии ответственным за гибель американской журналистки Мэри Колвин, назначив выплатить более 300 миллионов долларов ее семье в качестве компенсации, говорится в постановлении суда.
Мэри Колвин и французский фотограф Реми Ошлик погибли в 2012 году при артиллерийском обстреле города Хомс. Семья Колвин в июле 2016 года подала иск в суд Вашингтона против сирийского правительства, обвинив власти в намеренном убийстве сотрудника прессы. Согласно иску, власти намеренно подвергли обстрелу вещательную студию, где Колвин и другие журналисты работали и жили.
Судья Эми Берман Джексон постановила, что Колвин была сознательно избрана как цель для артиллерийского удара. В решении судьи говорится, что она удваивает обычную компенсацию для родственников жертв до 302 миллионов долларов в связи с характером гибели Колвин, а также основываясь на других судебных прецедентах.
Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что Мэри Колвин прибыла в страну нелегально, а ее смерть являлась случайностью.
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