Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 февраля 2019

Боевики ИГИЛ могут отвоевать утерянные территории в Сирии в течение 6–12 месяцев, если группировка не будет испытывать военное давление.

Об этом, как сообщает NBC, говорится в докладе Пентагона, который должен быть опубликован на следующей неделе.

В американском военном ведомстве отмечают, что террористы ИГИЛ* ставят своей задачей восстановить халифат в физическом виде.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии, пояснив, что Соединенные Штаты «победили ИГИЛ».

Глава Госдепа США Майк Помпео тогда уточнил, что террористическая группировка в Сирии уничтожена на 99%.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.