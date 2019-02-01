Россия в 1922 году
16:47. 1 февраля 2019 Просмотров - 287 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Айседора Дункан и ее муж поэт Сергей Есенин
Александр Родченко и Варвара Степанова
Караван верблюдов, перевозящий товары через замерзшую Волгу в отдаленную деревню в Саратовской губернии
Германия строит железнодорожные локомотивы для России
Женщины и дети слушают лекцию об уходе за зубами в школе стоматологии
Ученики школы стоматологии с пациентом
Московский Камерный театр 3 октября 1922 года показал оперетту Ш. Лекока «Жирофле-Жирофля»
Лев Троцкий, нарком по военным и морским делам и генерал Алексей Алексеевич Брусилов осматривают кавалерийский полк Красной армии
Монгольские коммунисты на съезде в Москве
Митинг возле памятника Володарскому в Петрограде
Владивосток. Трамвайная остановка на Светланской
Сотрудник полпредства во Франции, перед стеной Федереса. Кладбище Пер-Лашез. Париж
Сотрудники полпредства СССР во Франции
Суд над лидерами социалистов-революционеров. Москва, август
Чтение обвинений на суде над лидерами социалистов-революционеров. Москва
Сцена из спектакля Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина», Театр Мейерхольда
Сцена из спектакля Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина», Театр Мейерхольда
Специальные авто-сани Л.Троцкого
Раздача одежды голодающим в Нижнем Поволжье
Три голодающих сироты в возрасте 5,7 лет и 12 лет в деревне на Волге