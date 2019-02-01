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Россия в 1922 году

16:47. 1 февраля 2019 Просмотров - 287 Нет комментариев Опубликовал:



Айседора Дункан и ее муж поэт Сергей Есенин


Александр Родченко и Варвара Степанова

Караван верблюдов, перевозящий товары через замерзшую Волгу в отдаленную деревню в Саратовской губернии

Германия строит железнодорожные локомотивы для России

Женщины и дети слушают лекцию об уходе за зубами в школе стоматологии

Ученики школы стоматологии с пациентом

Московский Камерный театр 3 октября 1922 года показал оперетту Ш. Лекока «Жирофле-Жирофля»

Лев Троцкий, нарком по военным и морским делам и генерал Алексей Алексеевич Брусилов осматривают кавалерийский полк Красной армии

Монгольские коммунисты на съезде в Москве

Митинг возле памятника Володарскому в Петрограде

Владивосток. Трамвайная остановка на Светланской

Сотрудник полпредства во Франции, перед стеной Федереса. Кладбище Пер-Лашез. Париж

Сотрудники полпредства СССР во Франции

Суд над лидерами социалистов-революционеров. Москва, август

Чтение обвинений на суде над лидерами социалистов-революционеров. Москва

Сцена из спектакля Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина», Театр Мейерхольда

Сцена из спектакля Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина», Театр Мейерхольда

Специальные авто-сани Л.Троцкого

Раздача одежды голодающим в Нижнем Поволжье

Три голодающих сироты в возрасте 5,7 лет и 12 лет в деревне на Волге

Источник: https://humus.livejournal.com/6444169.html

Метки: история, Россия, фото
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