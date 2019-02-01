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Путин на Собрании Поместного собора РПЦ и патриаршей интронизации

23:45. 1 февраля 2019 Просмотров - 142 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=10u-8GSevzE

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2 коммент.»

  • 1062 878
    КБ Александр 2 февраля 2019 в 10:34 Ссылка Пометить
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    Какой поток лжи способен извергать этот полуеврей! Так легко и изысканно глумиться над Христом и Христианством сумеет не каждый. Хоть речь, разумеется, написана не им, он смакует, произнося её, только что глазки в экстазе не закатывает.

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    • 612 504
      mary КБ Александр 2 февраля 2019 в 12:39 Ссылка Пометить
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      я не хочу слушать даже это лицемерие.уверена ,что тему раскола ,потерь паствы не затронули ,чтобы лицо не терять кирюше и ему в т.ч., т.к. всегда использует эту тему в пиаре ,особенно помню стояние его на Афоне и это кресло.И что- Афон за томас?

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