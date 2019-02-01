Путин на Собрании Поместного собора РПЦ и патриаршей интронизации

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Какой поток лжи способен извергать этот полуеврей! Так легко и изысканно глумиться над Христом и Христианством сумеет не каждый. Хоть речь, разумеется, написана не им, он смакует, произнося её, только что глазки в экстазе не закатывает.
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я не хочу слушать даже это лицемерие.уверена ,что тему раскола ,потерь паствы не затронули ,чтобы лицо не терять кирюше и ему в т.ч., т.к. всегда использует эту тему в пиаре ,особенно помню стояние его на Афоне и это кресло.И что- Афон за томас?