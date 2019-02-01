Простейший гид по народному творчеству

Гжель

Хохлома

Палех

Жостовская роспись

Городецкая роспись

Финифть

Семеновская резьба

Вологодское кружево

Оренбургский пуховый платок

Павловопосадский платок

Дымковская игрушка

Матрешка

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Белая фаянсовая посуда, а также фигурки людей и животных, расписанные разными оттенками синей краски.Посуда и фигурки из дерева. Основные цвета — красный и черный, реже — зеленый. Обязательный атрибут — золотистый отлив.Палехская лаковая миниатюра — роспись на папье-маше. Сюжеты, как правило, сказочные, литературные, реже — бытовые.Металлические подносы черного, красного или зеленого цвета с росписью в виде букета цветов в центре.Эту роспись отличают бытовые сюжеты, такие как прогулка, празднество, и так далее. Преобладают яркие краски и зеленые, красные, синие цвета. Рядом с людьми — растения и животные.Благодаря процессу двойного обжига, эти украшения считаются самыми долговечными, а их цветочный рисунок никогда не стирается.Особенность ее в том, что узор прорезается в глубь изделия, и изделия редко покрываются лаком. Резьбой украшают деревянные шкатулки, посуду и мебель.Это кружево плетется из плотной, непрерывной, одинаковой по ширине полотняной тесьмы. Материал, как правило, лен — отбеленный или суровый.Вязаный из козьего пуха платок, с хлопчатобумажной, шелковой или любой другой нитью-основой. Бывает толстым и серым, или тонким и белым.Самый популярный фон таких цветных шалей — черный и красный. А узор — традиционно цветочный.Игрушки сделаны из красной глины, которая после тщательной обработки покрывается белилами и, наконец, подвергается росписи. Также их отличает округлость форм.Полая расписная деревянная кукла грушевидной формы. Традиционно это девушка в красном сарафане и желтом платке, но рисунки и расцветка могут варьироваться.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8237498.html