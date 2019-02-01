Простейший гид по народному творчеству
09:54. 1 февраля 2019 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Народные промыслы делают нашу культуру уникальной. Именно расписные предметы, игрушки и изделия из ткани иностранные туристы увозят с собой на память. Нам, обладателям всего этого богатства, желательно разбираться в нем на высшем уровне.
Гжель
Белая фаянсовая посуда, а также фигурки людей и животных, расписанные разными оттенками синей краски.
Хохлома
Посуда и фигурки из дерева. Основные цвета — красный и черный, реже — зеленый. Обязательный атрибут — золотистый отлив.
Палех
Палехская лаковая миниатюра — роспись на папье-маше. Сюжеты, как правило, сказочные, литературные, реже — бытовые.
Жостовская роспись
Металлические подносы черного, красного или зеленого цвета с росписью в виде букета цветов в центре.
Городецкая роспись
Эту роспись отличают бытовые сюжеты, такие как прогулка, празднество, и так далее. Преобладают яркие краски и зеленые, красные, синие цвета. Рядом с людьми — растения и животные.
Финифть
Благодаря процессу двойного обжига, эти украшения считаются самыми долговечными, а их цветочный рисунок никогда не стирается.
Семеновская резьба
Особенность ее в том, что узор прорезается в глубь изделия, и изделия редко покрываются лаком. Резьбой украшают деревянные шкатулки, посуду и мебель.
Вологодское кружево
Это кружево плетется из плотной, непрерывной, одинаковой по ширине полотняной тесьмы. Материал, как правило, лен — отбеленный или суровый.
Оренбургский пуховый платок
Вязаный из козьего пуха платок, с хлопчатобумажной, шелковой или любой другой нитью-основой. Бывает толстым и серым, или тонким и белым.
Павловопосадский платок
Самый популярный фон таких цветных шалей — черный и красный. А узор — традиционно цветочный.
Дымковская игрушка
Игрушки сделаны из красной глины, которая после тщательной обработки покрывается белилами и, наконец, подвергается росписи. Также их отличает округлость форм.
Матрешка
Полая расписная деревянная кукла грушевидной формы. Традиционно это девушка в красном сарафане и желтом платке, но рисунки и расцветка могут варьироваться. via
Гжель
Белая фаянсовая посуда, а также фигурки людей и животных, расписанные разными оттенками синей краски.
Хохлома
Посуда и фигурки из дерева. Основные цвета — красный и черный, реже — зеленый. Обязательный атрибут — золотистый отлив.
Палех
Палехская лаковая миниатюра — роспись на папье-маше. Сюжеты, как правило, сказочные, литературные, реже — бытовые.
Жостовская роспись
Металлические подносы черного, красного или зеленого цвета с росписью в виде букета цветов в центре.
Городецкая роспись
Эту роспись отличают бытовые сюжеты, такие как прогулка, празднество, и так далее. Преобладают яркие краски и зеленые, красные, синие цвета. Рядом с людьми — растения и животные.
Финифть
Благодаря процессу двойного обжига, эти украшения считаются самыми долговечными, а их цветочный рисунок никогда не стирается.
Семеновская резьба
Особенность ее в том, что узор прорезается в глубь изделия, и изделия редко покрываются лаком. Резьбой украшают деревянные шкатулки, посуду и мебель.
Вологодское кружево
Это кружево плетется из плотной, непрерывной, одинаковой по ширине полотняной тесьмы. Материал, как правило, лен — отбеленный или суровый.
Оренбургский пуховый платок
Вязаный из козьего пуха платок, с хлопчатобумажной, шелковой или любой другой нитью-основой. Бывает толстым и серым, или тонким и белым.
Павловопосадский платок
Самый популярный фон таких цветных шалей — черный и красный. А узор — традиционно цветочный.
Дымковская игрушка
Игрушки сделаны из красной глины, которая после тщательной обработки покрывается белилами и, наконец, подвергается росписи. Также их отличает округлость форм.
Матрешка
Полая расписная деревянная кукла грушевидной формы. Традиционно это девушка в красном сарафане и желтом платке, но рисунки и расцветка могут варьироваться. via
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8237498.html