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Простейший гид по народному творчеству

09:54. 1 февраля 2019 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:
Народные промыслы делают нашу культуру уникальной. Именно расписные предметы, игрушки и изделия из ткани иностранные туристы увозят с собой на память. Нам, обладателям всего этого богатства, желательно разбираться в нем на высшем уровне.

Гжель

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Белая фаянсовая посуда, а также фигурки людей и животных, расписанные разными оттенками синей краски.

Хохлома

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Посуда и фигурки из дерева. Основные цвета — красный и черный, реже — зеленый. Обязательный атрибут — золотистый отлив.


Палех

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Палехская лаковая миниатюра — роспись на папье-маше. Сюжеты, как правило, сказочные, литературные, реже — бытовые.

Жостовская роспись

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Металлические подносы черного, красного или зеленого цвета с росписью в виде букета цветов в центре.

Городецкая роспись

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Эту роспись отличают бытовые сюжеты, такие как прогулка, празднество, и так далее. Преобладают яркие краски и зеленые, красные, синие цвета. Рядом с людьми — растения и животные.

Финифть

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Благодаря процессу двойного обжига, эти украшения считаются самыми долговечными, а их цветочный рисунок никогда не стирается.

Семеновская резьба

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Особенность ее в том, что узор прорезается в глубь изделия, и изделия редко покрываются лаком. Резьбой украшают деревянные шкатулки, посуду и мебель.

Вологодское кружево

prochist-mozgi[1]

Это кружево плетется из плотной, непрерывной, одинаковой по ширине полотняной тесьмы. Материал, как правило, лен — отбеленный или суровый.

Оренбургский пуховый платок

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Вязаный из козьего пуха платок, с хлопчатобумажной, шелковой или любой другой нитью-основой. Бывает толстым и серым, или тонким и белым.

Павловопосадский платок

prochist-mozgi[1]

Самый популярный фон таких цветных шалей — черный и красный. А узор — традиционно цветочный.

Дымковская игрушка

prochist-mozgi[1]

Игрушки сделаны из красной глины, которая после тщательной обработки покрывается белилами и, наконец, подвергается росписи. Также их отличает округлость форм.

Матрешка

prochist-mozgi[1]

Полая расписная деревянная кукла грушевидной формы. Традиционно это девушка в красном сарафане и желтом платке, но рисунки и расцветка могут варьироваться. via


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8237498.html

Метки: искусство, творчество
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