Открытым текстом 01.02.2019

Николас Николасович Мадуро Морос остаётся президентом Венесуэлы, несмотря на все уже испробованные трюки Соединённых Государств Америки. Но у тех ещё немало гнусностей в запасе.

Мадуро сообщил, что американская разведка заказала колумбийской наркомафии организацию его убийства. После недавней попытки атаковать его дроном во время парада эксперты считают заказ вполне возможным.

Открытым текстом напомню: ещё 2 декабря 1823 года пятый президент СГА Джеймс Спенсович Монро провозгласил: “Америка — для американцев”. Правда, о своём обещании не вмешиваться в дела Старого Света СГА забыли, как только подмяли под себя весь Новый. Всех непокорных там они старательно уничтожают с тех пор и по сей день. Кого-то прямым вторжением. Кого-то — например, Альенде в Чили — карманным переворотом. Слова Мадуро подкреплены двухвековым опытом. В том числе свежим: его предшественник, непокорный команданте Чавес, подозрительно быстро сгорел от стремительно развившегося рака. А ведь были и попытки обычных покушений. И занимались ими те же люди, что сейчас назначены отвечать за “венесуэльскую демократию”.

26 января спецпредставителем по Венесуэле Министерства иностранных дел СГА назначен деятель с давним стажем Абрамс. В администрации младшего Буша он поддерживал эскадроны смерти в странах Латинской Америки. Причастен к однодневной попытке госпереворота в Венесуэле в 2002 году.

Ещё при Рейгане Абрамс соучаствовал в деле “Иран-контрас”. Тогда ЦРУ в обход введенных самими СГА запретов продавало оружие в Иран, а многомиллионной выручкой поддерживало террористов в Никарагуа. Он открытым текстом врал конгрессу, расследовавшему дело. Осуждён на два года условно. И почти сразу помилован! С тех пор вместо тюремной шконки заседает в разных влиятельных неформальных советах. А теперь учит венесуэльцев “демократию любить”. Как он и его подельники привыкли это делать — история знает. Так что опасения Мадуро не случайны. Эти могут…

Вот и помощник по национальной безопасности президента Соединённых Государств Америки Джон Роберт Эдвард-Джэксонович Болтон снова использовал старый приём запугивания под видом случайной утечки сведений.

Болтон появился перед журналистами с большим блокнотом под мышкой, раскрытым на странице с записью “Афганистан — соглашение; пять тысяч солдат в Колумбию”.

Открытым текстом сообщаю: Колумбия — главный в мире центр производства кокаина из листьев кустарника кока, растущего по всей Латинской Америке. Под видом борьбы с наркотиками СГА давно и успешно превратили Колумбию в колонию с полностью подконтрольным правительством и своими военными базами. Правда, пять тысяч вояк — маловато для удара по стране, где СГА ненавидят с незапамятных времён. По самым скромным подсчётам специалистов, нужно хотя бы раз в пять больше. И с разных сторон. Так что нарочито слитая запись в блокнотике Болтона — скорее просто угроза Мадуро: не уйдёшь сам — ударим! Но бить и впрямь есть чем.

Четвёртый флот СГА, существовавший с 1943 по 1950 год, воссоздан в 2008-м и сейчас считается вполне боеготовым. Зона его ответственности — Центральная и Южная Америка. Полагают, что главная его задача — поддержка возможных десантов.

Открытым текстом напоминаю классическую дипломатию канонерок, когда боевые корабли, намного превосходящие возможности слаборазвитых стран, одним своим видом принуждали к покорности. Но в Венесуэле хватит желающих попартизанить в джунглях просто потому, что хуже, чем под американским сапогом, им не будет. И не только в Венесуэле. Из Сомали войска СГА сбежали. Из Афганистана уходят несолоно хлебавши — разве что военные изрядно нажились на перевозке героина оттуда на авиабазу Бонд Стил в Косово. Вот и стращает Болтон записями в блокноте: мол, покоритесь, а то мы ка-а-а-ак прыгнем! Открытым текстом предупреждаю: когда собака лает — она не кусается.

Порошенко намекал, что выдвинет свою кандидатуру на первые после государственного переворота законные выборы президента Украины в последний законный момент — 2 февраля. Но желающих накопилось так много, что в толпе и затеряться можно.

29 января Пётр Алексеевич Порошенко торжественно появился на форуме “От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём” и по ходу выступления объявил, что будет участвовать в президентских выборах.

Открытым текстом напоминаю: 29 января 1918 года самопровозглашённый Центральный совет Украины направил на железнодорожную станцию Круты в 130 километрах к северо-востоку от Киева две с лишним сотни курсантов военных школ и полторы сотни студентов, чтобы те остановили отряд Красной армии. Сопровождавшие их офицеры регулярных сил числом в пару десятков то ли засели пьянствовать на соседней станции, то ли просто сбежали.

Курсанты и студенты попытались стрелять в сторону противника, были обстреляны в ответ, но красные быстро разобрались, с кем имеют дело, легко сгребли в плен, раненых — аж шесть человек! — отправили на лечение в Харьков.

Нынешняя версия украинского мифа сочинила кровопролитное сражение, где доблестные защитники отделения Украины от остальной России на несколько часов задержали вдесятеро превосходящую орду, а потом все поголовно героически полегли — кто в бою, кого расстреляли дикие москали, озверело мстя за гибель соплеменников.

Так что начал Петя символично. На форуме с названием стандартной украинской зрады, раздутой нынешней пропагандой до фантастической пэрэмоги. Так и будет. Бедным жителям Украины будут рассказывать об огромных Петиных достижениях. Свежепридуманных. И ведь поверят. Как бедные студенты под Крутами — их тогдашнее руководство Нэзалэжной тоже бросило на убой.

Кстати, наших наблюдателей не пустят на эти выборы. Не могут, мол, представители страны-агрессора наблюдать за молодым расцветом демократии. Даже чиновников из ОБСЕ с российскими паспортами велено на участки не пущать. Зато туда съедется хищная стая из государств, поддержавших переворот. Особо много — из Канады.

Открытым текстом объясняю: туда уже больше века назад понаехали с Галичины — восточного склона Карпат, принадлежавшего тогда Австрии полигона отработки технологий превращения русских в антирусских. А потом к былой родне массово прибыли пособники германских нацистов, залившие себя в Польше и на западе Руси кровью до дырок в носу.

Нынешняя министр иностранных дел Канады Христя Доналдовна Фриланд — по матери внучка видного деятеля Организации украинских националистов (запрещена в России), редактора хитлеровской, антисемитской, антипольской, антисоветской газеты “Краківські вісті”. После поражения нацистов ему удалось сбежать и срочно сдаться американцам.

Такими с тех пор и по сей день нафаршированы советские (!) отделы тамошних спецслужб. Открытым текстом спрашиваю: кого может воспитать такой “добрый дедушка”? Понятно, ЧТО увидят допущенные канадские наблюдатели. Открытым текстом напоминаю слова Анатолия Наумовича Аронова — писателя Анатолия Рыбакова — в книге “Дети Арбата”: неважно, кто голосует, — важно, кто считает. Что бы ни отметили граждане Украины в бюллетенях — президентом объявят того, кого предпочтут в Соединённых Государствах Америки.

А Христя Фриланд по семейной традиции выполнит команду. Привычка — вторая натура!

Источник – http://ren.tv/

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-01-02-2019/