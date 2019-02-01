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Новости Украины и Новороссии 01 февраля 2019

09:51. 1 февраля 2019 Просмотров - 445 3 коммент. Опубликовал:

Вторая в Европе по масштабам: ООН объявила на Украине эпидемию ВИЧ

Вторая в Европе по масштабам: ООН объявила на Украине эпидемию ВИЧ | Русская весна

На Украине наблюдается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе.

Об этом говорится в новом исследовании, направленном на изучение проблемы стигмы, ее последствий и потребности в психологической поддержке среди молодежи, сообщает ООН в Twitter.

По оценкам 2016 года, 238 тысяч украинцев живут с ВИЧ и ежегодно фиксируется 5,2% новых случаев инфицирования в возрастной группе от 15 до 24 лет. Как и в других странах, все больше детей, инфицированных ВИЧ в перинатальном периоде, достигают подросткового и юношеского возраста.

В 2016 году около 1500 молодых людей, живущих с ВИЧ, в возрасте 10–24 лет зарегистрировались для лечения. Эти молодые люди родились в течение определенного периода, когда более 50% новых случаев ВИЧ-инфекции ежегодно на Украине приходилось на людей, употребляющих инъекционные наркотики.

Следовательно, значительная доля этих людей подвергалась воздействию психоактивных веществ в семье и/или связанных со СПИДом заболеваний или смерти в семье. 

В 2016 году в стране насчитывалось 11 560 ВИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, получающих помощь по данному заболеванию на национальном уровне, три четверти из которых заразились ВИЧ в результате половых контактов, а четверть — в результате инъекций наркотиков.

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Вторая в Европе по масштабам: ООН объявила на Украине эпидемию ВИЧ | Русская весна

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«В ДНР пенсии будут выдавать лишь по паспорту Республики?» Власти ответили на ложь киевских СМИ

«В ДНР пенсии будут выдавать лишь по паспорту Республики?» Власти ответили на ложь киевских СМИ | Русская весна

Украинская сторона уже не раз пыталась дискредитировать работу различных органов государственной власти Донецкой Народной Республики.Распространение фейковых документов, высказывания украинских политиков, не имеющие под собой никаких оснований — методы, которыми, для достижения своей цели, пользуются представители Киева.

Как сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Министерства труда и социальной политики ДНР, глава ведомства Лариса Толстыкина опровергла очередную «новость» от украинских масс-медиа: «На фоне очередного заседания Контактной группы в Минске, появилось и массово распространяется заявление украинского журналиста, суть которого, снова-таки, опорочить работу руководства Республики.

Речь идет о механизме получения пенсионных выплат и, так называемых, „нововведениях”. По его утверждению, в ближайшее время пенсию получить смогут только те жители Республики, которые предъявят паспорт гражданина ДНР. В противном случае в пенсионной выплате им будет отказано».

«Подобного рода распоряжений мы не делали, выплата пенсий производится в соответствии с нормами, ранее утвержденными на законодательном уровне.

Оформление и осуществление пенсионных выплат происходит на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих регистрацию пенсионера на территории Республики, независимо от того, какого он образца: украинского или республиканского», — отметила руководитель Министерства труда и соцполитики.

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3aчeм властям твои личные данные?

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У предвыборной гонки на Украине появился неожиданный лидер (ИНФОГРАФИКА)

У предвыборной гонки на Украине появился неожиданный лидер (ИНФОГРАФИКА) | Русская весна

Комик Владимир Зеленский выигрывает у всех основных кандидатов во втором туре президентских выборов на Украине, а Юлия Тимошенко — у Петра Порошенко и сопредседателя объединения «Оппозиционная платформа — За життя» Юрия Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в январе.

В случае выхода Зеленского во второй тур, он наберет 29% голосов против 24% у Тимошенко; 33% против 17% у Бойко; 34% против 20% у Порошенко.

При этом Тимошенко выиграет у Порошенко (27% против 18% голосов) и Бойко (28% против 18% голосов). В свою очередь Порошенко сможет выиграть только у Бойко (23% против 21% голосов).

Опрос проводился с 16 по 24 января. Всего было опрошено 6 000 жителей Украины от 18 лет.

Допустимая погрешность выборки не превышает 1,3%.

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3 коммент.»

  • 6351 1812
    nikolay 1 февраля 2019 в 12:31 Ссылка Пометить
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    Не так уж неожиданный лидер. Этот клоун работает на Коломойского, который оплачивал все его гастроли.

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      mary nikolay 1 февраля 2019 в 13:06 Ссылка Пометить
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      молодец Коломойский -он ведь честно сказал любой президент стоит от 50 до 100 млн долларов.И что ?коломойский миллиардер и 100 млн.чтобы потешить самолюбие ,насолить Пороху за то ,что отодвинул от кормушки и таки да -насолить Путину-помните его яркие эпитеты в 20113-14гг “моль бледная,шизик”-это не забывается никогда и Вовчик З.будет смешить народ по воле Коломойши-цирк продолжается ,а стадо хрюкает и требует от всех тильки мову.Жесть.В такой ситуации Путин будет с азартом отталкивать от себя и украину и рб ,чтобы не мешали кайфу руководить кладовой Рф ,вот приступили к зачистке собиравших для них все в одну корзину,теперь отберут.

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  • 17453 15137
    Вячеслав 1 февраля 2019 в 12:32 Ссылка Пометить
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    СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита, сокращённо СПИД (по-английски АIDS). “СПИД – не проблема врачей и вирусологов, а лженаучный терроризм.” Луиджи де Марчи, итальянский учёный. Президент ЮАР Табо Мбеки поддержал честного американского учёного Питера Дюсберга, который уже десять лет доказывает миру, что СПИДа нет. Мбеки пригласил Дюсберга работать в ЮАР, чтобы противостоять наглому вмешательству Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), которая утверждает, что 10% жителей ЮАР ин-фицировано ВИЧ. Цифры взяты с потолка. Но под эти цифры выбиваются большие деньги. Со времени открытия СПИДа правительство США потратило на него 50 миллиардов долларов. Два миллиарда долларов в год получает Центр по профилактике и контролю заболеваний (СDС), в офисах которого и родился этот миф – СПИД. В 1981 году американский врач Готтлиб ввёл этот термин. Готтлиб ввёл его, наблюдая пятерых пациентов-гомосексуалистов. Все пятеро были наркоманами и активно употребляли опийные препараты. Все пятеро были больны пневмонией с ярко выраженным поражением иммунной системы. При чём здесь эпидемия? Но, оказывается, поначалу ни о какой эпидемии речь и не шла! Готтлиб и другие врачи употребляли этот термин как симптом. Например, говорилось, что протекание туберкулёза у больного сопровождалось СПИДом, т.е. поражением иммунной системы. Это то же самое, что сказать: грипп сопровождается высокой температурой. Но ведь нет такой эпидемии – высокая температура! Подробней ищите в интернете. Информации полно…

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