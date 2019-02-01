Новости Украины и Новороссии 01 февраля 2019
- 08:24 Вторая в Европе по масштабам: ООН объявила на Украине эпидемию ВИЧ.
- 03:30 «В ДНР пенсии будут выдавать лишь по паспорту Республики?» Власти ответили на ложь киевских СМИ.
- 31.01 23:49 3aчeм властям твои личные данные?.
- 31.01 22:56 У предвыборной гонки на Украине появился неожиданный лидер (ИНФОГРАФИКА).
Вторая в Европе по масштабам: ООН объявила на Украине эпидемию ВИЧ
На Украине наблюдается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе.
Об этом говорится в новом исследовании, направленном на изучение проблемы стигмы, ее последствий и потребности в психологической поддержке среди молодежи, сообщает ООН в Twitter.
По оценкам 2016 года, 238 тысяч украинцев живут с ВИЧ и ежегодно фиксируется 5,2% новых случаев инфицирования в возрастной группе от 15 до 24 лет. Как и в других странах, все больше детей, инфицированных ВИЧ в перинатальном периоде, достигают подросткового и юношеского возраста.
В 2016 году около 1500 молодых людей, живущих с ВИЧ, в возрасте 10–24 лет зарегистрировались для лечения. Эти молодые люди родились в течение определенного периода, когда более 50% новых случаев ВИЧ-инфекции ежегодно на Украине приходилось на людей, употребляющих инъекционные наркотики.
Следовательно, значительная доля этих людей подвергалась воздействию психоактивных веществ в семье и/или связанных со СПИДом заболеваний или смерти в семье.
В 2016 году в стране насчитывалось 11 560 ВИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, получающих помощь по данному заболеванию на национальном уровне, три четверти из которых заразились ВИЧ в результате половых контактов, а четверть — в результате инъекций наркотиков.
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«В ДНР пенсии будут выдавать лишь по паспорту Республики?» Власти ответили на ложь киевских СМИ
Украинская сторона уже не раз пыталась дискредитировать работу различных органов государственной власти Донецкой Народной Республики.Распространение фейковых документов, высказывания украинских политиков, не имеющие под собой никаких оснований — методы, которыми, для достижения своей цели, пользуются представители Киева.
Как сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Министерства труда и социальной политики ДНР, глава ведомства Лариса Толстыкина опровергла очередную «новость» от украинских масс-медиа: «На фоне очередного заседания Контактной группы в Минске, появилось и массово распространяется заявление украинского журналиста, суть которого, снова-таки, опорочить работу руководства Республики.
Речь идет о механизме получения пенсионных выплат и, так называемых, „нововведениях”. По его утверждению, в ближайшее время пенсию получить смогут только те жители Республики, которые предъявят паспорт гражданина ДНР. В противном случае в пенсионной выплате им будет отказано».
«Подобного рода распоряжений мы не делали, выплата пенсий производится в соответствии с нормами, ранее утвержденными на законодательном уровне.
Оформление и осуществление пенсионных выплат происходит на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих регистрацию пенсионера на территории Республики, независимо от того, какого он образца: украинского или республиканского», — отметила руководитель Министерства труда и соцполитики.
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3aчeм властям твои личные данные?
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У предвыборной гонки на Украине появился неожиданный лидер (ИНФОГРАФИКА)
Комик Владимир Зеленский выигрывает у всех основных кандидатов во втором туре президентских выборов на Украине, а Юлия Тимошенко — у Петра Порошенко и сопредседателя объединения «Оппозиционная платформа — За життя» Юрия Бойко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в январе.
В случае выхода Зеленского во второй тур, он наберет 29% голосов против 24% у Тимошенко; 33% против 17% у Бойко; 34% против 20% у Порошенко.
При этом Тимошенко выиграет у Порошенко (27% против 18% голосов) и Бойко (28% против 18% голосов). В свою очередь Порошенко сможет выиграть только у Бойко (23% против 21% голосов).
Опрос проводился с 16 по 24 января. Всего было опрошено 6 000 жителей Украины от 18 лет.
Допустимая погрешность выборки не превышает 1,3%.
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Не так уж неожиданный лидер. Этот клоун работает на Коломойского, который оплачивал все его гастроли.
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молодец Коломойский -он ведь честно сказал любой президент стоит от 50 до 100 млн долларов.И что ?коломойский миллиардер и 100 млн.чтобы потешить самолюбие ,насолить Пороху за то ,что отодвинул от кормушки и таки да -насолить Путину-помните его яркие эпитеты в 20113-14гг “моль бледная,шизик”-это не забывается никогда и Вовчик З.будет смешить народ по воле Коломойши-цирк продолжается ,а стадо хрюкает и требует от всех тильки мову.Жесть.В такой ситуации Путин будет с азартом отталкивать от себя и украину и рб ,чтобы не мешали кайфу руководить кладовой Рф ,вот приступили к зачистке собиравших для них все в одну корзину,теперь отберут.
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СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита, сокращённо СПИД (по-английски АIDS). “СПИД – не проблема врачей и вирусологов, а лженаучный терроризм.” Луиджи де Марчи, итальянский учёный. Президент ЮАР Табо Мбеки поддержал честного американского учёного Питера Дюсберга, который уже десять лет доказывает миру, что СПИДа нет. Мбеки пригласил Дюсберга работать в ЮАР, чтобы противостоять наглому вмешательству Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), которая утверждает, что 10% жителей ЮАР ин-фицировано ВИЧ. Цифры взяты с потолка. Но под эти цифры выбиваются большие деньги. Со времени открытия СПИДа правительство США потратило на него 50 миллиардов долларов. Два миллиарда долларов в год получает Центр по профилактике и контролю заболеваний (СDС), в офисах которого и родился этот миф – СПИД. В 1981 году американский врач Готтлиб ввёл этот термин. Готтлиб ввёл его, наблюдая пятерых пациентов-гомосексуалистов. Все пятеро были наркоманами и активно употребляли опийные препараты. Все пятеро были больны пневмонией с ярко выраженным поражением иммунной системы. При чём здесь эпидемия? Но, оказывается, поначалу ни о какой эпидемии речь и не шла! Готтлиб и другие врачи употребляли этот термин как симптом. Например, говорилось, что протекание туберкулёза у больного сопровождалось СПИДом, т.е. поражением иммунной системы. Это то же самое, что сказать: грипп сопровождается высокой температурой. Но ведь нет такой эпидемии – высокая температура! Подробней ищите в интернете. Информации полно…