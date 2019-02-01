Новости Украины и Новороссии 01 февраля 2019

На Украине наблюдается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе.

Об этом говорится в новом исследовании, направленном на изучение проблемы стигмы, ее последствий и потребности в психологической поддержке среди молодежи, сообщает ООН в Twitter.

По оценкам 2016 года, 238 тысяч украинцев живут с ВИЧ и ежегодно фиксируется 5,2% новых случаев инфицирования в возрастной группе от 15 до 24 лет. Как и в других странах, все больше детей, инфицированных ВИЧ в перинатальном периоде, достигают подросткового и юношеского возраста.

В 2016 году около 1500 молодых людей, живущих с ВИЧ, в возрасте 10–24 лет зарегистрировались для лечения. Эти молодые люди родились в течение определенного периода, когда более 50% новых случаев ВИЧ-инфекции ежегодно на Украине приходилось на людей, употребляющих инъекционные наркотики.

Следовательно, значительная доля этих людей подвергалась воздействию психоактивных веществ в семье и/или связанных со СПИДом заболеваний или смерти в семье.

В 2016 году в стране насчитывалось 11 560 ВИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, получающих помощь по данному заболеванию на национальном уровне, три четверти из которых заразились ВИЧ в результате половых контактов, а четверть — в результате инъекций наркотиков.

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