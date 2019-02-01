Научные мегапроекты Китая: масштабные и дорогие (ФОТО)

В начале 2018-го американский Национальный научный фонд (NSF) опубликовал детальную статистику за 2016 год. Итоги оказались неутешительными: впервые на памяти живущих США потеряли лидерство по количеству научных публикаций.

По статистике базы Elsevier Scopus, на долю китайских исследователей пришлось 426 тыс. публикаций, почти 19% мирового количества, а американских — только 409 тыс. США еще остаются лидером по инвестициям в науку и технологии: в 2015 году Штаты вложили более 500 млрд долл. Но и здесь Китай с его более чем 400 млрд стремительно нагоняет традиционного лидера инноваций.

Для сравнения масштабов: российские ученые за тот же 2016 год оказались десятыми в глобальном рейтинге NSF, подготовив в общей сложности 59 тыс. статей. Впрочем, все последнее десятилетие страна демонстрирует устойчивый рост публикационной активности, доведя свой вклад в мировую науку до 2,6%.

Авторитарный характер управления дает стране определенные преимущества при реализации циклопических проектов, будь то строительство Великой Китайской стены, отгораживающей страну от северных кочевников, или «великого китайского файервола» — от всего остального мира.

Даже в самых богатых западных странах власти не могут распоряжаться наличными ресурсами настолько свободно. Они вынуждены вечно лавировать между различными интересами, держать в уме общественное мнение, требования корпораций и защитников природы.

У китайской компартии противовесов меньше, и она целенаправленно один за другим реализует свои самые амбициозные и долговременные планы.

Возможно, поэтому развитие науки в Китае идет не шаг за шагом, а скорее скачок за скачком, от колоссальных институтов с целой армией исследователей общей численностью более 1,5 млн человек — к циклопическим проектам и инструментам, построить которые не под силу ни одной другой стране мира.

Центральными для принятого властями КНР в 2006 году Национального среднесрочного плана развития науки и технологий до 2020 года выступают 16 мегапроектов.

Среди них — программы по развитию нанотехнологий, исследованию и синтезу белков, но также и огромные научные инструменты, элементы инновационной инфраструктуры, от коллайдеров частиц до космодромов и линий квантовой связи.

1. 500-метровый радиотелескоп FAST

Первый свет: 2016 год

Стоимость: ¥1,2 млрд ($180 млн)

Гигантский вогнутый рефлектор FAST вписан в низину гористого ландшафта провинции Гуй чжоу неподвижно, как окружающие скалы. Однако его активная поверхность составлена из массива управляемых треугольных металлических панелей. Контролируя их положение, телескоп может точно фокусироваться на нужных участках неба.

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Один из крупнейших в мире радиотелескопов исследует эволюцию галактик и далекое прошлое Вселенной, наблюдает газопылевые облака и пульсары — за два года работы он помог открыть почти 50 этих далеких источников.

2. Нейтринная обсерватория JUNO

Начало измерений: 2020 год

Оценка стоимости: ¥2 млрд ($300 млн)

35-метровая сфера из прозрачного пластика, заполненная 20 тыс. т жидкого сцинтиллятора, окруженная 53 тыс. фотоэлементов, погруженная в емкость со сверхчистой водой, экранированная от космического излучения 270 м гранитной скалы, — вся эта махина строится с 2015 года и будет улавливать практически неуловимые частицы нейтрино из потока, который испускают реакторы работающих неподалеку АЭС.

Главная задача инструмента — лучше исследовать нейтринные осцилляции, переход частиц разного сорта друг в друга и в антинейтрино.

3. «Лунный» космодром Вэньчан

Первый запуск: 2016 год

Стоимость: более ¥83 млрд ($12 млрд)

Расположенный всего в 19° к северу от экватора космодром предоставляет исключительно удобные условия для выведения больших нагрузок. Да и сам остров Вэньчан, где за пять лет выросла вся пусковая инфраструктура, окружен океаном, куда могут безопасно сбрасываться отработавшие ступени.

Именно с Вэньчана будут стартовать тяжелые ракеты-носители CZ-5, которые отправят китайские миссии к Луне и доставят на орбиту модули новой космической станции.

Пока что на космодроме действуют две стартовые площадки, запланировано строительство третьей.

4. Электрон-позитронный коллайдер СЕРС

Запуск: ок. 2028 года

Предварительная стоимость: ¥40 млрд ($6 млрд)

Пока международные форумы ЦЕРН определяются с концепцией коллайдера, который придет на смену БАК, в Китае уже идет проектирование собственного.

Строительство близ Циньхуандао должно начаться в 2022 году, и уже несколько лет спустя в новом 100-километровом кольцевом тоннеле начнутся столкновения электронов и позитронов.

Предполагается, что следующий шаг в физике частиц может быть сделан с использованием именно таких коллайдеров, а не адронных. Легкими и мелкими электронами проще управлять, к тому же они позволяют различить более тонкие эффекты.

5. Квантовая линия связи BSBN

Открытие: 2017 год

Между Пекином и Шанхаем действует единственная в мире 2000-километровая линия квантовой связи. Считается, что такие системы в принципе невозможно дешифровать, и в будущем они полностью вытеснят обычные технологии коммуникаций.

Тем временем в Хэфэе, одном из промежуточных пунктов BSBN, уже строится центр Национальной лаборатории квантовой информации.

Ее глава Пань Цзяньвэй заявляет: «План состоит в том, чтобы к 2020-му, а возможно и раньше, достичь „квантового превосходства” и овладеть вычислительными мощностями в миллионы раз больше, чем у всех существующих в мире компьютеров, вместе взятых».

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Роман Фишман