Н.Я.Азаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Хроника экономического безумия 1980-2000-х годов. Часть I”

ВЛИЯНИЕ СЛОВА НА ДНК Человек окружен биополем, в современном представлении биополе – это совокупность торсионных полей (особое состояние материи существующей в Физическом Вакууме Вселенной). Термин «торсионные поля» появился в 1922 году для обозначения ...
Академик Николай Викторович Левашов рассказывает о том каким образом воспринимают наш мир представители молодого нового поколения и какие у них интересы. Также Николай Викторович затрагивает вопросы образования уровня личной образованности нового ...
На Руси все мужчины считались воинами, эта традиция шла ещё со времён эпохи так называемой «военной демократии». Были, конечно, и специально подготовленные витязи, которые посвящали всю свою жизнь войне, но владели военными навыками все юноши и взрослые ...
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