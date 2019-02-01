Каменный лес. Версии образования
09:54. 1 февраля 2019 Просмотров - 249 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Несколько лет назад я выкладывал статью: КАМЕННЫЙ ЛЕС ДЖАРАКУДУКА
Из статьи и после обсуждения в комментариях так и не пришли к версии – что это? К версии окаменелостей много вопросов и ее не следует считать доказанной. Предлагаю обсудить дополнение, гипотезы образования ” трубчатого каменного леса”.
“Каменный лес” Джаракудука
В Учкудукском районе урочища Джаракудук (Мингбулакская котловина) был найден необычный «каменный лес».
Официальная версия: древние деревья под воздействием атмосферных условий минерализовались и превратились в настоящие камни. Это настоящий уникальный природный памятник.
В Навоийской области ученые обнаружили целых три таких участка с окаменевшими стволами. По их мнению, отложениям может быть более 9 миллионов лет. При изучении камней, на них были найдены отпечатки зубов древних морских обитателей. Следуя анализу, ученые пришли к выводу, что территория Кызылкума много тысяч лет назад была дном океана. Следы принадлежат скатам, акулам, крокодилам, и ранее существовавшим динозаврам.
На площади в 30 квадратных километров среди каменных нагромождений, разрезов, прибрежноморских образований видны каменные сооружения, напоминающие звуковые трубы готического органа. Это – окаменевшие стволы древнего леса.
Каменный лес находится не где-то внизу, в долине, а на склоне холма. И имеет очень плотное расположение окаменелых стволов
Остатки стволов имеют полую структуру. Окаменевший древний бамбук? Именно его заросли имеют такую плотность произрастания. Деревьями это не может быть по причине полой структуры.
Стволы деревьев не сгнили, а окаменели. Значит, процесс минерализации проходил при отсутствии кислорода. Как пишут ученые – под водой. Но как древний лес мог опуститься в воды моря? Или на этой территории долгое время стояла вода? Но почему тогда окаменелости сохранились лишь на этом холме и паре других холмов?
Официальное мнение: многие миллионы лет назад по берегам тёплых морских заливов и озёр росли «допотопные леса»…. Позднее они были перекрыты слоями морских и речных наносов. Древесина минерализовалась и окаменела, но сохранила полностью свой прежний вид и структуру. В древнейших по времени слоях почвы, обнажившихся в крутых склонах ущелий недалеко от Джаракудука, попадаются и кости динозавров».
Фотография с участниками исследования – для сравнения размеров
Подобное место не единственное в мире. До недавнего времени встречалось еще в двух местах в мире ― в Болгарии и Чили.
“Каменный лес” в Болгарии.
Фото автора alex_tripcar:
находятся в 12 километров от Варны. Вариантов дороги несколько, один из них – от Бургаса вдоль моря по серпантину через Баню, Обзор, Бялу. Координаты: 43°13’42.1″N 27°42’18.2″E
Так же полая структура.
Весь фотоальбом
Имеются ли альтернативные гипотезы, версии происхождения этих “каменных лесов”? Да. Предлагаю ознакомиться с ними:
1. “Каменные лес” – трубки сплавленного песка от удара молнии
При прохождении тока от удара молнии в песчаный грунт образуются вот такие трубки из сплавленного песка. Почему трубки? Возможно, по причине того, что эл. ток бежит по поверхности “проводника” (мокрый песок с наименьшим сопротивлением).
Образуются “корни” из сплавленного песка
Структура трубки
Сплавленный песок при распространении заряда в песке
Но как можно понять, прямых вертикальных трубок при ударе молнии не образуется. Все по причине того, что разряд имеет геометрию “ветви”:
И в случае с урочищем Джаракудук – молния не может бить сотни раз в одно и тоже место.
Есть еще одна очень логичная гипотеза образования этих трубок “каменного леса”
2. Теория дегазации Земли. Горение силанов
Комментарии из интернета:
Каменный лес — по определению, ошибка предыдущих исследователей, “опознавших”, как палеонтологический артефакт интрузивные образования обусловленные внедрением глубинных флюидов, в спектре которых преобладал водород, метан и др. газообразные и парообразные углеводороды, силаны (водород-кремнистые легкие соединения) и др. Жильные образования, связанные с этими компонентами сопровождали процесс осаждения поливалентных рудных элементов (урана, селена, молибдена, рения и др.). Несомненно, большой научно-познавательный интерес могут представлять некоторые другие следствия, связанные с воздействием на природную среду такого замечательного элемента, как водород , обнаруженные нами в ходе площадных горно-геохимических исследований.
Это не окаменевшие деревья, это SiH4+Fe2O3->SiO2+FeO+Fe+H2+H2O+Q
Каменный лес действительно из силанов — кремнистых жильных(трубчатых) образований, но реакция неправильна.
Силаны в геологической практике практически не встречаются, но продукт их деятельности кремнистые минералы в виде кварца-SiO2 изобилуют. Трубки-это вульгарно обозваны силанами в просторечии. Настоящий силан — это газ, соединение Si-H, SiH4 похож на метан — CH4 Силаны очень по химсвойствами схожи с углеводородами, но быстрее вступают в реакцию окисления в атмосфере воспламеняются. В недрах (закрытое пространство) Происходит гидротермальный процесс образования кремнистых минералов.
Источник
Достаточно кратко и понятно все объяснено в этом видео:
Силан горит на воздухе. Но если идет его мощная дегазация из недр, то он и с кислородом, содержащимся между частичками песка в пластах породы будет реагировать и оплавлять, образуя такие трубки. Но мой взгляд – это самая разумная гипотеза.
Про теорию дегазацию Земли можно ознакомиться в работах Н.Ларина. Информация касается в основном водородной дегазации. Она бывает еще метановая и, как видно из этой статьи – силановая.
Возможно, палеонтологи и археологи ошибаются и в других примерах, выдавая подобные геологические образования за окаменелости. Например, здесь:
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Из статьи и после обсуждения в комментариях так и не пришли к версии – что это? К версии окаменелостей много вопросов и ее не следует считать доказанной. Предлагаю обсудить дополнение, гипотезы образования ” трубчатого каменного леса”.
“Каменный лес” Джаракудука
В Учкудукском районе урочища Джаракудук (Мингбулакская котловина) был найден необычный «каменный лес».
Официальная версия: древние деревья под воздействием атмосферных условий минерализовались и превратились в настоящие камни. Это настоящий уникальный природный памятник.
В Навоийской области ученые обнаружили целых три таких участка с окаменевшими стволами. По их мнению, отложениям может быть более 9 миллионов лет. При изучении камней, на них были найдены отпечатки зубов древних морских обитателей. Следуя анализу, ученые пришли к выводу, что территория Кызылкума много тысяч лет назад была дном океана. Следы принадлежат скатам, акулам, крокодилам, и ранее существовавшим динозаврам.
На площади в 30 квадратных километров среди каменных нагромождений, разрезов, прибрежноморских образований видны каменные сооружения, напоминающие звуковые трубы готического органа. Это – окаменевшие стволы древнего леса.
Каменный лес находится не где-то внизу, в долине, а на склоне холма. И имеет очень плотное расположение окаменелых стволов
Остатки стволов имеют полую структуру. Окаменевший древний бамбук? Именно его заросли имеют такую плотность произрастания. Деревьями это не может быть по причине полой структуры.
Стволы деревьев не сгнили, а окаменели. Значит, процесс минерализации проходил при отсутствии кислорода. Как пишут ученые – под водой. Но как древний лес мог опуститься в воды моря? Или на этой территории долгое время стояла вода? Но почему тогда окаменелости сохранились лишь на этом холме и паре других холмов?
Официальное мнение: многие миллионы лет назад по берегам тёплых морских заливов и озёр росли «допотопные леса»…. Позднее они были перекрыты слоями морских и речных наносов. Древесина минерализовалась и окаменела, но сохранила полностью свой прежний вид и структуру. В древнейших по времени слоях почвы, обнажившихся в крутых склонах ущелий недалеко от Джаракудука, попадаются и кости динозавров».
Фотография с участниками исследования – для сравнения размеров
Подобное место не единственное в мире. До недавнего времени встречалось еще в двух местах в мире ― в Болгарии и Чили.
“Каменный лес” в Болгарии.
Фото автора alex_tripcar:
находятся в 12 километров от Варны. Вариантов дороги несколько, один из них – от Бургаса вдоль моря по серпантину через Баню, Обзор, Бялу. Координаты: 43°13’42.1″N 27°42’18.2″E
Так же полая структура.
Весь фотоальбом
Имеются ли альтернативные гипотезы, версии происхождения этих “каменных лесов”? Да. Предлагаю ознакомиться с ними:
1. “Каменные лес” – трубки сплавленного песка от удара молнии
При прохождении тока от удара молнии в песчаный грунт образуются вот такие трубки из сплавленного песка. Почему трубки? Возможно, по причине того, что эл. ток бежит по поверхности “проводника” (мокрый песок с наименьшим сопротивлением).
Образуются “корни” из сплавленного песка
Структура трубки
Сплавленный песок при распространении заряда в песке
Но как можно понять, прямых вертикальных трубок при ударе молнии не образуется. Все по причине того, что разряд имеет геометрию “ветви”:
И в случае с урочищем Джаракудук – молния не может бить сотни раз в одно и тоже место.
Есть еще одна очень логичная гипотеза образования этих трубок “каменного леса”
2. Теория дегазации Земли. Горение силанов
Комментарии из интернета:
Каменный лес — по определению, ошибка предыдущих исследователей, “опознавших”, как палеонтологический артефакт интрузивные образования обусловленные внедрением глубинных флюидов, в спектре которых преобладал водород, метан и др. газообразные и парообразные углеводороды, силаны (водород-кремнистые легкие соединения) и др. Жильные образования, связанные с этими компонентами сопровождали процесс осаждения поливалентных рудных элементов (урана, селена, молибдена, рения и др.). Несомненно, большой научно-познавательный интерес могут представлять некоторые другие следствия, связанные с воздействием на природную среду такого замечательного элемента, как водород , обнаруженные нами в ходе площадных горно-геохимических исследований.
Это не окаменевшие деревья, это SiH4+Fe2O3->SiO2+FeO+Fe+H2+H2O+Q
Каменный лес действительно из силанов — кремнистых жильных(трубчатых) образований, но реакция неправильна.
Силаны в геологической практике практически не встречаются, но продукт их деятельности кремнистые минералы в виде кварца-SiO2 изобилуют. Трубки-это вульгарно обозваны силанами в просторечии. Настоящий силан — это газ, соединение Si-H, SiH4 похож на метан — CH4 Силаны очень по химсвойствами схожи с углеводородами, но быстрее вступают в реакцию окисления в атмосфере воспламеняются. В недрах (закрытое пространство) Происходит гидротермальный процесс образования кремнистых минералов.
Источник
Достаточно кратко и понятно все объяснено в этом видео:
Силан горит на воздухе. Но если идет его мощная дегазация из недр, то он и с кислородом, содержащимся между частичками песка в пластах породы будет реагировать и оплавлять, образуя такие трубки. Но мой взгляд – это самая разумная гипотеза.
Про теорию дегазацию Земли можно ознакомиться в работах Н.Ларина. Информация касается в основном водородной дегазации. Она бывает еще метановая и, как видно из этой статьи – силановая.
Возможно, палеонтологи и археологи ошибаются и в других примерах, выдавая подобные геологические образования за окаменелости. Например, здесь:
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней.
Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
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Это остатки кремниевой формы жизни, которая предшествовала углеродной – нынешней.Есть видео – “На земле лесов нет”, в котором автор наглядно представил информацию об этом периоде земной истории.С уважением, Геннадий.