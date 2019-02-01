Генпрокуратура РФ проверяет 75 версий гибели туристов на перевале Дятлова

Генпрокуратуру РФ проверяет 75 версий гибели туристов на перевале Дятлова зимой 1959 года. Как заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, слова которого приводит "Интерфакс", надзорное ведомство занялось этим делом 60-летней давности из-за обращений родственников погибших, интереса СМИ и общества.

"И мы из 75 версий намерены проверить как наиболее вероятные, три, и все они так или иначе связаны с природными явлениями", - сказал Куренной. По его словам, "криминальные" версии гибели группы исключены ввиду отсутствия каких-либо доказательств, в том числе косвенных.

"Это могла быть лавина, так называемая снежная доска, или ураган. Ветра, кстати, очень серьезная сила в той местности, и местные жители об этом знают", - отметил представитель надзорного ведомства. В марте на место трагедии вылетит группа прокуроров, которые намерены установить точное месторасположение палатки, уклон горы, глубину снега и прочие детали. Часть экспертиз будет проведена непосредственно на месте. Еще одна медицинская экспертиза должна будет окончательно установить причины телесных повреждений на телах погибших.

Глава группы по проверке причин гибели туристов Андрей Курьяков уточнил, что в ходе расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы ликвидировать "ряд белых пятен" от тех экспертиз, которые были проведены ранее. Также будет проведена психологическая экспертиза, в ходе которой будет изучены поведенческие реакции участников группы - в нормальном походе, в экстремальных ситуациях. Ситуационная экспертиза также позволит уточнит обстоятельства инцидента.

Перевалом Дятлова называют место гибели тургруппы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен (в переводе с языка манси - "гора мертвецов"). Группа состояла из лыжников туристического клуба Уральского политехнического института - пятерых студентов, трех инженеров и инструктора турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Когда туристы не вышли на связь и прошли все сроки их возвращения, были организованы поиски. Тела нашли в разных местах далеко от палатки. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами, сход лавины и даже взрыв пролетавшей над перевалом ракеты. Ни одна из этих версий официального подтверждения не получила.

Отметим, что нынешнее расследование началось через 60 лет после трагедии и через шесть лет после смерти единственного выжившего свидетеля: Юрий Юдин скончался 27 апреля 2013 года в Екатеринбурге после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Он принимал участие в знаменитом туристическом походе, но сошел с дистанции из-за травмы, что помогло ему остаться в живых.

"Ну конечно, спустя 60 лет вы там нарасследуете))))) по горячим следам не удалось однозначно установить от чего погибла группа, а сейчас когда ни останков, ни вещественных доказательств уже нет это просто в чистом виде очковтирательство)))))", - комментирует один из читателей РИА "Новости". "Видать, всё в стране хорошо, раз генпрокуротуре заняться нечем", - отмечает другой.(Орфография и пунктуация сохранены - прим. NEWSRu.com.

Добавим, что Генпрокуратура изъявила желание покопаться в загадочных событиях советских времен, к тому же "обусловленных природными явлениями" в обстановке, когда в России десятки лет не расследуются громкие преступления. Например, по данным экспертов, за десять лет в России было совершено 9 убийств журналистов, которые не были раскрыты, а заказчик преступления не найден. По числу нераскрытых убийств журналистов Россия опередила Бангладеш, Нигерию и Индию, оказавшись на 9 месте в десятке стран, где власти не расследуют убийства журналистов. Об этом свидетельствуют данные "Глобального индекса безнаказанности-2017",опубликованного на сайте неправительственной организации "Комитет по защите журналистов".

Русская служба BBC также отмечала, что в стране плохо расследуются даже громкие заказные убийства: за прошедшие годы нераскрытыми остались дела об убийствах журналиста Владислава Листьева, правозащитниц Натальи Эстемировой, Анны Политковской и Галины Старовойтовой, главы Чечни Ахмада Кадырова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, а также многих других. По мнению СМИ, силовые структуры принципиально не готовы раскрывать такие преступления, поскольку все они связаны с некими властными фигурами. Из 12 резонансных убийств раскрытыми оказались только два.