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Чем советская мечта отличалась от американской. “Укрощение огня” Д. Храбровицкого

19:14. 1 февраля 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:


Какой была советская мечта и чем она отличалась от американской. Что мы потеряли с развалом Советского Союза. Публицист Галина Иванкина рассказывает о советском художественном фильме 1972 года, снятом по мотивам биографии конструктора ракет С. П. Королёва и других конструкторов авиационной и ракетной техники. В 1974 году удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8239789.html

Метки: Видео, кино, космонавтика, космос, ссср
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