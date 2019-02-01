Чем советская мечта отличалась от американской. “Укрощение огня” Д. Храбровицкого

Какой была советская мечта и чем она отличалась от американской. Что мы потеряли с развалом Советского Союза. Публицист Галина Иванкина рассказывает о советском художественном фильме 1972 года, снятом по мотивам биографии конструктора ракет С. П. Королёва и других конструкторов авиационной и ракетной техники. В 1974 году удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8239789.html