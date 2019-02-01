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Биологические лаборатории США вокруг России – составная часть биологической войны

20:46. 1 февраля 2019 Просмотров - 286 Один комментарий Опубликовал:

 

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На территории бывшего СССР министерство обороны США активно создаёт сеть биологических лабораторий, которые используются для опытов над «живым туземным материалом» и для нанесения скрытых биологических атак. Соединённые Штаты после развала СССР, якобы обеспокоены условиями хранения патогенов и не исключают вероятность биологической атаки на Америку. Глобальный американский проект вкладывает десятки и сотни миллионов долларов в лаборатории в Грузии и других постсоветских республиках– дескать, в этих странах возможны утечки в окружающую среду опасных штаммов микроорганизмов. При этом не объясняется почему лаборатории в основном располагаются в больших городах с высокой плотностью населения или на близком от них расстоянии: ведь гораздо логичнее, если существует даже минимальная угроза утечки патогенов, строить такие объекты в пустынной местности, чтобы исключить вероятность эпидемии.

Грузия в 2002 году подписала с Министерством обороны США соглашение с туманным названием «О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере», в 2003 году его ратифицировал грузинский парламент. В сентябре 2004-го в Тбилиси приехал американский сенатор Ричард Лугар, итогом этого визита стала договорённость о создании Центра общественного здоровья (биолаборатории) под Тбилиси в посёлке Алексеевка, неподалёку от международного аэропорта. Странный выбор места для строительства биологически опасного объекта не смутил грузинское руководство.

После начала работ лаборатории, в России стали проявляться случаи заболеваний африканской чумой свиней. А в Абхазии «вдруг» обнаружили смертоносных комаров. Были зафиксированы случаи появления комаров – переносчиков вируса Зика. Никогда в северном полушарии они вообще не появлялись. Это исключительно южноамериканский комар. Но тем не менее он уже появился, и это неспроста. Это вирус, сконструированный в лаборатории. И даже можно сказать в какой. В американской лаборатории.

Биологическое оружие способно избирательно и быстро уничтожить живую силу противника, победителю останется лишь «убрать мусор» на территории завоеванных стран. Населению стран, разместивших на своей территории смертоносные объекты, стоит задуматься хотят ли они быть «подопытными кроликами» или биомусором, который потом просто подметут.

 

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Один комментарий»

  • 43 36
    Ларион 1 февраля 2019 в 21:29 Ссылка Пометить
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    Желательно всё это выжечь термобарическими зарядами ..но аккуратно, не допуская жертв среди мирного населения!

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