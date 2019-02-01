Арест в Совете Федерации: случай или тенденция

Для обсуждения в прямом эфире радио «Комсомольская правда» было подготовлено несколько тем. Однако одна тема закрыла собой весь эфир. Это арест сенатора Арашукова прямо во время заседания в Совета Федерации…

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100075