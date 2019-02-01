Арест в Совете Федерации: случай или тенденция
18:02. 1 февраля 2019 Просмотров - 218 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Для обсуждения в прямом эфире радио «Комсомольская правда» было подготовлено несколько тем. Однако одна тема закрыла собой весь эфир. Это арест сенатора Арашукова прямо во время заседания в Совета Федерации…
Источник: https://nstarikov.ru/blog/100075
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Выясняется, что у этого “сенатора” всего лишь 6 лет учёбы в школе… И по-русски объясняется с переводчиком… Вот такие “законотворцы” и принимают законы… А сколько там с 7,8,9-летним школьным обучением?
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Что бы воровать в России газ образование совсем ненужно, нужно что бы в графе национальность было что угодно, кроме русский!
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Хвала Богам, что у них нет хорошего образования… А то бы воровали по-хорошему… Эти “тожероссияне” вконец оборзели… Васильев уехал туда порядок наводить и перестали о нём хоть что-то сообщать…
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Суть образования исключает воровство…Вы меня,если честно,мало удивили…Образование делает человека свободным.Не нужно думать,что ,чем более образованный человек-тем он более крутой вор….Вы меня разочаровали…Славяно-арийские веды пиз.ят у вас деньги?(но…другой уровень,вам легло на душу,и вам доказательств-не нужно,это-высшее образование).Оно высокообразованное и “духовное”.Хорошее образование исключает воровство и делает его бессмысленным.Я не знаю как донести…Из высшего образования родился марксизм(только тупое не поняло что будет,мы к этому идем…всемирным человечеством,рано было,но опробовано в СССР).По-вашему…вор-тупой,это-ПТУ.Вор…другой,но из техникума-это бомбит инкасаторов,Высшее образование-бьет ячейки Сбербанка,и….ТОЛЬКО МГИМО дает воровать у всего народа.ЭТО МЫШЛЕНИЕ РАБА.ВСЕ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ ОТВЕТ.И это будет:).Без наездов…Вор-это антиэволюция.Все быстро идет.