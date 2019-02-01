1955-1956. «Спасибо Коммунистической партии за наше счастливое детство». Подарок ХХ съезду КПСС от воспитанников детского дома № 3 г. Стрый00. Обложка01. Подарок И.В. Сталину – подарок Коммунистической партии. Его принимает секретарь Стрыйского ГК КП Украины Л.Д. Мысов02. На праздник Счастливое детство пришла представительница детдома № 203. Воспитанники организованно отправляются в школу04. Перерыв между занятиями можно использовать полезно05. Аппетит приходит во время еды06. Дружно вышли воспитанники на первомайскую демонстрацию07. Чтобы вырастить высокий урожай, нужно тщательно полить капусту08. Пионеры внимательно слушают рассказ гостя – представителя флотилии Слава09. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья10. Пионерская линейка11. На прополке помидоров в колхозе Молодая гвардия12. Красивые картины украшают стены детского дома. Их рисуют воспитанники13. Колонна воспитанников направляется на стадион, на общегородской митинг14. Вкусен обед после работы в колхозе Радянська Украiна15. Занятия в кружке Умелые руки16. Александр Лаврентьев и Виктор Васильев заканчивают Суворовское училище17. Домбровый оркестр18. Воспитанница Мария Федорова и Галина Шандренко наводят порядок в спальне

Источник: https://humus.livejournal.com/6444492.html