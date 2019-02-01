1955-1956. «Спасибо Коммунистической партии за наше счастливое детство».
19:13. 1 февраля 2019 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1955-1956. «Спасибо Коммунистической партии за наше счастливое детство». Подарок ХХ съезду КПСС от воспитанников детского дома № 3 г. Стрый
00. Обложка
01. Подарок И.В. Сталину – подарок Коммунистической партии. Его принимает секретарь Стрыйского ГК КП Украины Л.Д. Мысов
02. На праздник Счастливое детство пришла представительница детдома № 2
03. Воспитанники организованно отправляются в школу
04. Перерыв между занятиями можно использовать полезно
05. Аппетит приходит во время еды
06. Дружно вышли воспитанники на первомайскую демонстрацию
07. Чтобы вырастить высокий урожай, нужно тщательно полить капусту
08. Пионеры внимательно слушают рассказ гостя – представителя флотилии Слава
09. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья
10. Пионерская линейка
11. На прополке помидоров в колхозе Молодая гвардия
12. Красивые картины украшают стены детского дома. Их рисуют воспитанники
13. Колонна воспитанников направляется на стадион, на общегородской митинг
14. Вкусен обед после работы в колхозе Радянська Украiна
15. Занятия в кружке Умелые руки
16. Александр Лаврентьев и Виктор Васильев заканчивают Суворовское училище
17. Домбровый оркестр
18. Воспитанница Мария Федорова и Галина Шандренко наводят порядок в спальне