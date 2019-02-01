15 блестящих оправданий американских полицейских после убийств безоружных людей
20:23. 1 февраля 2019 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
AlterNet собрал 15 самых вопиющих объяснений, которые в последние 12 месяцев американские полицейские называли в качестве причин, побудивших их стрелять на поражение в безоружных людей.
В 2015 г. полиция США убила 100 безоружных человек. Всего с начала года от рук полиции погибли 400 человек, 16% из них были безоружными, 49 человек не имели никакого оружия вообще и у 13 в руках были игрушечные пистолеты. Меньше 1% полицейских были обвинены в совершении преступления.
Если считать убийства при помощи электрошокеров, то в результате действий полиции погибли 102 безоружных американца, при этом безоружные афроамериканцы погибают от рук полицейских в два раза чаще, чем белые. Вот 15 типичных и возмутительных объяснений применения оружия самими полицейскими:
1. Он танцевал на улице и шел с определенной целью. 9 июня 2015 г. безоружный Райан Боллинджер из Де-Мойна (Айова) был замечен танцующим на улице, после чего застрелен полицейскими из окна патрульной машины, к которой убитый "шел с определенной целью".
2. Я думал, что в руке у меня был тазер. 2 апреля 2015 г. безоружный Эрик Харрис, убегавший от полиции, был свален на землю выстрелом из электрошокера, после чего один из полицейских, желая применить свой тазер, перепутал его с табельным оружием и убил не сопротивлявшегося и обездвиженного человека.
3. Голый мужчина отказался остановиться. За отказ остановиться 9 марта 2015 г. был застрелен прогуливающийся по улице без одежды Энтони Хилл, безоружный ветеран ВВС, страдающий после Афганистана психическим заболеванием.
4. Не скажу. 6 марта 2015 г. в городе Аврора (Колорадо) полицейские убили при задержании безоружного Эсхила Винсанта. За три месяца расследования инцидента полицейские до сих пор отказываются сообщить о причинах стрельбы на поражение.
5. Почувствовал угрозу со стороны бездомного безоружного человека. 1 марта 2015 г. пятеро полицейских Лос-Анджелеса застрелили бездомного Чарли Кенэнга возле его палатки.
6. Электрошокер не сработал. 23 февраля 2015 г., убит безоружный Даниэль Элрод, который пытался скрыться от полицейских Омахи (Небраска ) и получил две пули в спину и одну в плечо. Полицейский, убивший Элрода, позднее подал в отставку, погибший стал вторым на его счету убитым гражданским.
7. Он был вооружен метлой. 15 февраля 2015 г. Полицейские Майами Гарденс застрелили психически больного Лавалля Холла, вышедшего на улицу с метлой и не понявшего приказов полицейских.
8. Бросался камнями. Безоружный Антонио Самбрано-Монтес 10 февраля 2015 г. получил от полицейских города Кенневик (Вашингтон) 17 огнестрельных ранений и скончался на месте за то, что, по словам должностных лиц, бросал камни в проезжающие машины.
9. Тазер сработал, но он не остановился. 2 февраля 2015 г. полицейский из Хаммельстауна (Пенсильвания) застрелил обездвиженного лежащего на земле после применения электрошокера Дэвида Кэссика. Полицейскому показалось, что задержанный потянулся за оружием, после чего офицер применил табельный пистолет, дважды выстрелив в спину. Позднее его обвинили в убийстве.
10. Автомобиль, двигавшийся со скоростью 11 миль в час (17,7 км/ч), собирался убить меня. 16 января 2015 г. полиция Денвера восемь раз стреляла по безоружной 17-летней Джессике Эрнандес, погибшей в результате попадания четырех пуль.
11. Он был вооружен ложкой. Деннис Григсби, безоружный, психически больной человек, держащий в руке ложку, был убит выстрелом в грудь полицейскими города Тексаркана (Техас) в гараже своего соседа 15 декабря 2014 г.
12. Он был вооружен бутылочкой с рецептурным лекарством. 34-летний безоружный Румен Брисбон из Финиска был убит полицейским после погони и завязавшейся борьбы, в ходе которой полицейский принял лежащую в кармане бутылочку с лекарством за рукоять пистолета.
13. Это был несчастный случай. 20 ноября 2014 г. в Нью-Йорке полицейский выстрелил в подъезде жилого дома в безоружного Акаи Герли. Ожидается, что в свою защиту полицейский, обвиненный в непредумышленном убийстве, скажет, что пистолет выстрелил случайно.
14. Ничего страшного. 12 ноября 2014 г. безоружный заключенный, который дрался с другим заключенным, получил несколько пуль от сотрудников тюрьмы в Карсон-Сити (Невада). Его семья ничего не знала об этом, пока три дня спустя им не сообщили о теле их родственника в морге.
15. Вооружен игрушечным пистолетом. 4 августа 2014 г. в супермаркете "Уолл-Март" (Огайо) от рук полицейских таким образом погиб Джон Кроуфорд, в руках у которого был пневматический пистолет. Точно также 22 ноября 2014 г. полицейскими был застрелен 12-летний Тамир Райс из Кливленда, игравший пневматическим пистолетом. Полицейские крикнули мальчику положить пистолет и уже через две секунды двумя пулями убили его.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8240422.html