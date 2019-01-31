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ЖИВИТЕ НА СВЕТЛОЙ СТОРОНЕ…

10:12. 31 января 2019 Просмотров - 567 6 коммент. Опубликовал:


Я встречаю безмерное количество светлых людей…
Именно светлых, а не идеальных, не образцово живущих, не подчиняющихся всем замшелым правилам, не соответствующих скучным стереотипам…

Свет несут те люди, которые не пропустили черноту дальше себя, друзья мои…
Не мстили мстительным, не испытывали ненависти к ненавидящим, не жадничали с жадными, не завидовали завидующим, не били жестоких…
Им удалось не принять того, что им так яростно пытались навязать носители разрушения…

И это не пришло к ним с кровью матери…
Это пришло с мудростью испытаний, встреченных лицом к лицу, а не пересиженных за чужими спинами…

Простая мудрость, полученная от самой жизни, а не от тех, кто учит управлять Вселенной, используя её в качестве поставщицы халявы, куда как более ценна, чем все виды наимоднейших учений, придуманных для тех, кто хочет всего, не делая ничего…

Светлые люди не имеют потребности искать в других изъяны для того, чтобы лучше чувствовать себя на чём-то фоне…

Знаете, почему?

Потому что они и так хорошо себя чувствуют.

Живите на светлой стороне!

/ Лиля Град

Источник: http://nashaplaneta.su/news/zhivite_na_svetloj_storone/2019-01-30-62712

Метки: мир вокруг нас
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6 коммент.»

  • 10646 5681
    Lada 31 января 2019 в 11:30 Ссылка Пометить
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    К сожалению,психология,предложенная автором, подходит созерцательным индусам,но не нам,русским…у нас всегда была позиция деятельная и основанная на справедливости и совести,т.е.на здравомыслии…Иначе никак не стать Великой державой Света…
    у автора очень наивное представление о людях Света..правильнее говорить о Воинах Света…посоветовала бы автору слушать (или читать) Ирину Нилову…

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  • 2416 608
    Слава 31 января 2019 в 12:32 Ссылка Пометить
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    Такая морда не вдохновляет к мудрости.

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  • 3996 2999
    любопытный 31 января 2019 в 15:45 Ссылка Пометить
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    А может просто к маленьким детям, взрослый человек должен нести ответственность за свои поступки и действия, а не привязываться Аленушкой из сказок, если так его видят другие, то я считаю это очень опасный человек, который скрывается свою сущность под личиной трехлетнего ребенка

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      любопытный любопытный 31 января 2019 в 15:48 Ссылка Пометить
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      Не привязываться, а прикидываться Аленушкой, как в советских сказках,
      Такое чувство, что кто то контролирует мои писульки под себя, устала, пишу одно, а выходит другое и исправлять ни дают

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  • 3996 2999
    любопытный 31 января 2019 в 16:52 Ссылка Пометить
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    Я понимаю когда ребенок маленький, только познает мир и ни понимает его сложности и противоречий, а принимает все с чистой Душой
    Или человек в возрасте, который прошёл огонь, воду и медные трубы и видит человека изнутри и он ни созерцает, он знает и это чувствуется в его взгляде
    Но типа Аленушек похлопали глазками, что то промямлили нежным голосочком, который чуть слышно, о многие млеют, считают вот светлая душа, а что в ней самой светлого, или она светла за чужой счёт? У нас вся литература царских времён на таких девицах построена и тургеневские барышни, и у Толстого есть такие воздушные, да у многих писателей и я всегда думала, это, что такие девицы означают распад общества? Его деградацию и растление? Не может быть всю жизнь романтические желания, жизнь ни для этого дана а если этот герой юноша, то из такой вот голубенькие и получаются

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