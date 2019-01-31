Я встречаю безмерное количество светлых людей…Именно светлых, а не идеальных, не образцово живущих, не подчиняющихся всем замшелым правилам, не соответствующих скучным стереотипам…Свет несут те люди, которые не пропустили черноту дальше себя, друзья мои…Не мстили мстительным, не испытывали ненависти к ненавидящим, не жадничали с жадными, не завидовали завидующим, не били жестоких…Им удалось не принять того, что им так яростно пытались навязать носители разрушения…И это не пришло к ним с кровью матери…Это пришло с мудростью испытаний, встреченных лицом к лицу, а не пересиженных за чужими спинами…Простая мудрость, полученная от самой жизни, а не от тех, кто учит управлять Вселенной, используя её в качестве поставщицы халявы, куда как более ценна, чем все виды наимоднейших учений, придуманных для тех, кто хочет всего, не делая ничего…Светлые люди не имеют потребности искать в других изъяны для того, чтобы лучше чувствовать себя на чём-то фоне…Потому что они и так хорошо себя чувствуют.Живите на светлой стороне!/ Лиля Град

Источник: http://nashaplaneta.su/news/zhivite_na_svetloj_storone/2019-01-30-62712