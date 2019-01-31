ЖИВИТЕ НА СВЕТЛОЙ СТОРОНЕ…
10:12. 31 января 2019 Просмотров - 567 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Я встречаю безмерное количество светлых людей…
Именно светлых, а не идеальных, не образцово живущих, не подчиняющихся всем замшелым правилам, не соответствующих скучным стереотипам…
Свет несут те люди, которые не пропустили черноту дальше себя, друзья мои…
Не мстили мстительным, не испытывали ненависти к ненавидящим, не жадничали с жадными, не завидовали завидующим, не били жестоких…
Им удалось не принять того, что им так яростно пытались навязать носители разрушения…
И это не пришло к ним с кровью матери…
Это пришло с мудростью испытаний, встреченных лицом к лицу, а не пересиженных за чужими спинами…
Простая мудрость, полученная от самой жизни, а не от тех, кто учит управлять Вселенной, используя её в качестве поставщицы халявы, куда как более ценна, чем все виды наимоднейших учений, придуманных для тех, кто хочет всего, не делая ничего…
Светлые люди не имеют потребности искать в других изъяны для того, чтобы лучше чувствовать себя на чём-то фоне…
Знаете, почему?
Потому что они и так хорошо себя чувствуют.
Живите на светлой стороне!
/ Лиля Град
Источник: http://nashaplaneta.su/news/zhivite_na_svetloj_storone/2019-01-30-62712
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К сожалению,психология,предложенная автором, подходит созерцательным индусам,но не нам,русским…у нас всегда была позиция деятельная и основанная на справедливости и совести,т.е.на здравомыслии…Иначе никак не стать Великой державой Света…
у автора очень наивное представление о людях Света..правильнее говорить о Воинах Света…посоветовала бы автору слушать (или читать) Ирину Нилову…
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Такая морда не вдохновляет к мудрости.
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Скорее, к наивности или глупости.
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А может просто к маленьким детям, взрослый человек должен нести ответственность за свои поступки и действия, а не привязываться Аленушкой из сказок, если так его видят другие, то я считаю это очень опасный человек, который скрывается свою сущность под личиной трехлетнего ребенка
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Не привязываться, а прикидываться Аленушкой, как в советских сказках,
Такое чувство, что кто то контролирует мои писульки под себя, устала, пишу одно, а выходит другое и исправлять ни дают
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Я понимаю когда ребенок маленький, только познает мир и ни понимает его сложности и противоречий, а принимает все с чистой Душой
Или человек в возрасте, который прошёл огонь, воду и медные трубы и видит человека изнутри и он ни созерцает, он знает и это чувствуется в его взгляде
Но типа Аленушек похлопали глазками, что то промямлили нежным голосочком, который чуть слышно, о многие млеют, считают вот светлая душа, а что в ней самой светлого, или она светла за чужой счёт? У нас вся литература царских времён на таких девицах построена и тургеневские барышни, и у Толстого есть такие воздушные, да у многих писателей и я всегда думала, это, что такие девицы означают распад общества? Его деградацию и растление? Не может быть всю жизнь романтические желания, жизнь ни для этого дана а если этот герой юноша, то из такой вот голубенькие и получаются